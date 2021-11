Cơn giận của Adele khiến phóng viên bị đình chỉ, nhà đài mất một triệu AUD

Dân trí Một câu nói "hớ" trong cuộc phỏng vấn với nữ ca sĩ Adele đã khiến một nam phóng viên bị đình chỉ công tác hai tuần và nhà đài thiệt hại một triệu AUD (đô la Úc), tương đương gần 16,5 tỷ đồng.

Một phóng viên truyền hình người Úc - anh Matt Doran - đã gặp phải một tai nạn nghề nghiệp khi được giao nhiệm vụ phỏng vấn nữ ca sĩ người Anh - Adele nhân dịp nữ ca sĩ cho ra mắt album "30".

Sự cố xảy đến trong cuộc phỏng vấn mà anh Matt Doran thực hiện đã trở thành câu chuyện thu hút sự quan tâm của báo chí quốc tế. Anh Matt Doran là người dẫn chương trình của show "Weekend Sunrise" phát trên đài Channel 7 (Úc).

Để chuẩn bị cho chương trình phỏng vấn, kế hoạch kỳ công đã được vạch ra và nhận được sự đầu tư lớn, anh Matt Doran và đội ngũ cộng sự đã bay từ Úc tới London (Anh) để gặp Adele theo lịch sắp xếp trước.

Nhà đài Channel 7 đã đầu tư tới một triệu AUD (tương đương gần 16,5 tỷ đồng) cho kế hoạch này và dự kiến nếu kế hoạch thành công, họ sẽ là đơn vị truyền thông duy nhất tại Úc có được cuộc phỏng vấn trực tiếp với Adele.

Nhưng một sự cố đã xảy ra khi phóng viên Doran tiết lộ trong cuộc phỏng vấn rằng anh mới chỉ kịp nghe qua một ca khúc trong album mới của Adele. Ngay lập tức, cuộc phỏng vấn dừng lại và Adele rời đi. Hiện tại, những hình ảnh được ghi lại trong cuộc phỏng vấn vẫn đang được giữ kín.

Anh Doran cho biết anh đã vô tình bỏ lỡ mất một email quan trọng gửi tới cho anh, trong email có chứa một số thông tin giới thiệu về album cũng như một số trích đoạn ca khúc chủ đạo trong album "30", để anh Doran nghe qua và có những cảm nhận chung về album mới của Adele trước khi thực hiện cuộc phỏng vấn.

Trong cuộc đua giữa các kênh truyền hình tại Úc, cuộc phỏng vấn với Adele đã được kỳ vọng là một điểm nhấn giúp đài Channel 7 ghi điểm với công chúng. Việc anh Doran vô tình bỏ lỡ mất email quan trọng cung cấp thông tin nền về album mới của Adele đã khiến Doran phải công khai thừa nhận rằng đây chính là sai lầm đắt giá trong sự nghiệp của anh.

Thực tế, trong cuộc phỏng vấn, chính Adele đã là người hỏi Doran rằng anh đã nghe qua album mới của cô chưa (Ảnh: The Guardian).

Thực tế, trong cuộc phỏng vấn, chính Adele đã là người hỏi Doran rằng anh đã nghe qua album mới của cô chưa và anh nghĩ gì về album thứ 4 của cô. Đáp lại, Doran nói: "Tôi vẫn chưa nghe album này". Khi nhận được câu trả lời từ phía Doran, Adele đã rời khỏi cuộc phỏng vấn ngay lập tức.

Chia sẻ về việc mình bỏ lỡ mất email quan trọng, Doran nói: "Đây là một sự sơ suất không hề có chủ ý. Đây là email quan trọng nhất mà tôi từng bỏ lỡ".

Về việc Adele cảm thấy bực bội và rời khỏi cuộc phỏng vấn, phóng viên Doran có cách nhìn nhận khác so với luồng thông tin mà các tờ tin tức đang đưa ra: "Adele không giận dữ bỏ đi. Tôi nghĩ mọi chuyện hoàn toàn ngược lại.

Cuộc phỏng vấn đáng lẽ kéo dài 20 phút thì đã được diễn ra trong 29 phút. Đa phần cuộc phỏng vấn vẫn xoay quanh album mới. Tôi có nói với Adele rằng tôi mới chỉ có cơ hội nghe ca khúc "Easy on Me", các ca khúc khác trong album thì chưa được nghe".

Doran cũng khẳng định thêm rằng anh không bị đình chỉ công tác chính thức tại đài, trước đó, các tờ tin tức đã đồng loạt đưa tin rằng Doran đã được cấp trên mời lên đối thoại và cho anh tạm nghỉ việc hai tuần để nhìn nhận lại sự việc vừa xảy ra.

Doran từng chia sẻ trên mạng xã hội trước khi cuộc phỏng vấn với Adele diễn ra, rằng đây sẽ là một cuộc phỏng vấn "rất đặc biệt", hẳn chính anh khi đó cũng không thể ngờ được rằng cuộc phỏng vấn này sẽ diễn ra "rất đặc biệt" theo cách như thế nào...

Hiện tại, phóng viên Matt Doran làm việc cho đài ABC (Mỹ) đang bị nhầm là anh Matt Doran của đài Channel 7 (Úc) trên mạng xã hội, vì hai người trùng tên và cùng làm việc trong lĩnh vực truyền thông.

Trước sự việc này, anh Matt Doran của đài ABC đã viết một dòng trạng thái ngắn gọn và hài hước trên tài khoản mạng xã hội: "Go easy on me..." (tạm hiểu: Hãy nhẹ nhàng với tôi), đây là một cách chơi chữ, vừa sử dụng tên ca khúc mới của Adele, vừa là một cách phản ứng nhẹ nhàng trước sự nhầm lẫn đang xảy ra.

