Chuyện về hai minh tinh gặp nạn trên sông nước gây chấn động dư luận

Nữ diễn viên phim "Chiếc lá cuốn bay" - cô Tangmo Patcharawirapong đang mất tích trên sông, hiện chưa thể kết luận tình hình. Sự việc này gợi nhớ về một câu chuyện khác từng xảy ra ở Hollywood.

Nữ diễn viên "Chiếc lá cuốn bay" mất tích trên sông

Hiện tại, truyền thông và công chúng Thái Lan đang sửng sốt trước thông tin nữ diễn viên Tangmo Patcharawirapong bị ngã xuống sông khi đang ở trên một chiếc thuyền cùng với bạn bè. Sau khi Tangmo gặp tai nạn, sự việc đã được báo với lực lượng chức năng, hoạt động tìm kiếm nữ diễn viên đã được nhanh chóng triển khai, nhưng cho tới giờ vẫn chưa tìm được cô Tangmo.

Tờ tin tức Thai PBS World (Thái Lan) đưa tin rằng cô Tangmo Patcharawirapong đã bị ngã xuống sông Chao Phraya vào lúc 23h ngày 24/2 vừa qua.

Nữ diễn viên Tangmo Patcharawirapong (Ảnh: Thai PBS World).

Hoạt động tìm kiếm gặp một số khó khăn khi những người đi cùng cô Tangmo không nhớ chính xác vị trí nơi cô bị ngã xuống sông, hơn nữa, vào ban ngày, mật độ giao thông đường thủy trên sông Chao Phraya khá đông đúc nên hoạt động tìm kiếm gặp nhiều khó khăn, cản trở.

Lý do tại sao Tangmo bị ngã khỏi chiếc thuyền cao tốc chở cô và các bạn bè hiện vẫn chưa rõ. Khi Tangmo bị ngã xuống sông, nhóm người có mặt trên thuyền đã nỗ lực tìm kiếm cô nhưng không tìm thấy dấu hiệu nào của nữ diễn viên nên họ đã gọi điện cho cảnh sát.

Lực lượng chức năng đã cử các thợ lặn tới hiện trường để tìm kiếm, kết hợp với các phương tiện tàu thuyền khác hỗ trợ nhưng chưa có được kết quả.

Gia đình của Tangmo Patcharawirapong đã sớm có mặt bên bờ sông sau khi nhận được tin báo, người thân đang không ngừng cầu nguyện rằng phép màu sẽ xảy ra. Gia đình cho biết Tangmo bơi khá giỏi, ngay từ nhỏ cô đã yêu thích bơi lội. Gia đình có nhiều câu hỏi muốn đặt ra với nhóm bạn đã đi cùng Tangmo để biết thực sự có chuyện gì đã xảy ra với nữ diễn viên.

Tangmo Patcharawirapong sinh năm 1984, cô được khán giả tại Việt Nam biết tới nhiều nhất với vai phản diện Rungrong Siritwat, người cô của nhân vật nữ chính Nira trong bộ phim truyền hình "Chiếc lá cuốn bay".

Trong cuộc sống riêng, nữ diễn viên Tangmo Patcharawirapong đã kết hôn với nam ca sĩ kiêm diễn viên Tono Phakin Khamvilaisak hồi năm 2013, nhưng cuộc hôn nhân này đã sớm đi tới kết thúc sau hai năm.

Sau khi bước ra khỏi cuộc hôn nhân, Tangmo Patcharawirapong đã bị trầm cảm và phải điều trị tâm lý một thời gian. Năm 2018, Tangmo quyết định nhận nuôi một bé gái và làm mẹ đơn thân.

Hiện tại, truyền thông - công chúng Thái Lan cũng như gia đình của Tangmo đều đang mong một phép màu sẽ xảy ra với nữ diễn viên. Sự cố cũng như sự biến mất bí ẩn của Tangmo tính tới thời điểm hiện tại khiến công chúng nhớ tới câu chuyện bi kịch liên quan tới tàu thuyền từng xảy tới với một nữ diễn viên nổi tiếng tại Hollywood...

Minh tinh Natalie Wood và cái chết bí ẩn ngoài biển

Nữ minh tinh người Mỹ Natalie Wood (1938 - 1981) bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ khi còn nhỏ. Sự nghiệp của bà tiếp tục thăng hoa trong những năm tháng trưởng thành sau này. Bà từng nhận được 3 đề cử tại giải Oscar.

Những bộ phim đáng nhớ trong sự nghiệp của minh tinh Natalie Wood có thể kể tới "Rebel Without a Cause" (1955), "The Searchers" (1956), "West Side Story" (1961), "Splendor in the Grass" (1961), "Gypsy" (1962), "Love with the Proper Stranger" (1963)...

Nữ minh tinh người Mỹ Natalie Wood (Ảnh: iStock).

Trong thập niên 1970, Wood tạm ngưng sự nghiệp diễn xuất và sinh hai con gái trong hai cuộc hôn nhân. Natalie Wood qua đời ngoài biển hồi năm 1981 ở tuổi 43, khi đang trong một kỳ nghỉ trên du thuyền cùng với chồng - nam diễn viên Robert Wagner. Hai người gắn bó trong hôn nhân qua hai giai đoạn, từ 1957 - 1962 và từ 1972 - 1981.

Khi Natalie Wood qua đời cũng chính là khi bà đang chuẩn bị trở lại với sự nghiệp diễn xuất. Sự ra đi của bà cho tới giờ vẫn còn nhiều điều bí ẩn, do lời khai của các nhân chứng có mặt trên du thuyền có những điều không trùng khớp, nhưng cũng không thể đưa đến một kết luận rõ ràng. Nhà chức trách từng xác định cái chết của bà là vì "đuối nước và những nguyên nhân chưa thể xác định khác".

Thực tế, người chồng của bà - ông Wagner là một nhân vật bị tình nghi có liên quan tới sự ra đi bí ẩn của bà Wood, nhưng không có bằng chứng nào để có thể kết tội ông sau quá trình điều tra. Có một số nguồn tin cho rằng ở giai đoạn này, cuộc hôn nhân của họ đã rạn nứt, Wood đang chuẩn bị tiến hành việc ly hôn và bà đã có "người mới" dù cuộc hôn nhân còn chưa chính thức kết thúc.

Về sau này, trong các cuốn tiểu sử viết về cuộc đời nữ minh tinh Natalie Wood, người thân và bạn bè thân thiết của bà còn tiết lộ rằng bà Natalie Wood từng bị một tài tử nổi tiếng ở Hollywood cưỡng hiếp khi bà mới 16 tuổi. Bà Wood chỉ chia sẻ sự việc này với những người thân thiết nhất và họ đều biết tài tử danh tiếng đã cưỡng hiếp bà là ai.