Củng Lợi hút mọi ánh nhìn, minh tinh châu Á hiếm hoi luôn được ưu ái

Ngày 14/5 (giờ Pháp), lễ khai mạc LHP Cannes 2024 đã diễn ra với buổi công chiếu bộ phim Le Deuxieme Acte. Củng Lợi là một trong những khách mời đặc biệt của buổi lễ khai mạc. Nữ diễn viên gốc Hoa đã có 20 lần góp mặt tại một trong những LHP quốc tế uy tín và lâu đời nhất thế giới.

Củng Lợi xuất hiện tại lễ khai mạc LHP Cannes 2024, ngày 14/5 (Ảnh: AFP).

Quan Hiểu Đồng cũng là ngôi sao châu Á được mời tham dự khai mạc LHP Cannes 2024 (Ảnh: Getty Images).

"Mỹ nhân Tân Cương" Đồng Lệ Á cũng là khách mời tại LHP Cannes 2024 (Ảnh: Getty Images).

Ngôi sao của loạt phim "Diệp vấn" Lâm Đại Hùng có mặt tại Cannes 2024 (Ảnh: AFP).

Mỹ nhân 58 tuổi tôn dáng trong bộ đầm quấn màu kem, xẻ ngực sâu, được tạo điểm nhấn bằng nữ trang cao cấp. Sự xuất hiện của cô thu hút mọi ánh nhìn và các ống kính của giới truyền thông. Điều này chứng tỏ sức hút lớn của "người đàn bà đẹp" của màn ảnh Hoa ngữ.

Tham dự nhiều kỳ LHP Cannes, Củng Lợi luôn được Ban Tổ chức ưu ái khi cô được đưa đón bằng xe riêng, bố trí đi một mình trên thảm đỏ, không phải chen chúc với ai và luôn hút mọi ống kính của truyền thông.

Tại lễ khai mạc LHP Cannes năm 2019, Ban Tổ chức từng bố trí riêng để Củng Lợi đi trên thảm đỏ trong 3 phút, tất cả ống kính chỉ hướng về cô.

Năm 2019, cô là nghệ sĩ châu Á đầu tiên được trao tặng kỷ niệm chương Women in Motion trong khuôn khổ LHP Cannes. Giải thưởng này ra mắt từ năm 2015 nhằm mục đích tôn vinh các nữ nghệ sĩ có đóng góp lớn với điện ảnh thế giới.

Theo Sina, Củng Lợi có vị thế riêng tại thị trường điện ảnh quốc tế nên cô luôn được Ban Tổ chức LHP Cannes cưng chiều. Điều này xuất phát từ danh tiếng, tài năng và các giải thưởng điện ảnh lẫy lừng mà mỹ nhân gốc Hoa có được trong những năm qua.

Củng Lợi luôn được Ban Tổ chức LHP Cannes ưu tiên khi sải bước trên thảm đỏ Cannes (Ảnh: Getty Images).

Nhan sắc mặn mà của mỹ nhân 59 tuổi (Ảnh: Getty Images).

Riêng tại Liên hoan phim Cannes, thành tích của Củng Lợi rất đáng nể. Mỹ nhân U60 từng tham gia Bá vương biệt cơ - bộ phim giành giải Cành cọ vàng tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 70, đi vào lịch sử điện ảnh Hoa ngữ.

Năm 1994, bộ phim Phải sống của Củng Lợi và Trương Nghệ Mưu cũng giành giải thưởng của hội đồng giám khảo. Năm 1995, phim Hội Tam Hoàng Thượng Hải mà họ hợp tác tiếp tục đoạt giải thưởng của hội đồng giám khảo.

Củng Lợi cũng từng đóng chính nhiều phim được đề cử Cành cọ vàng như Cúc Đậu của Trương Nghệ Mưu (1990), Phong nguyệt của Trần Khải Ca (1996), The Emperor And The Assassin của Trần Khải Ca (1999).

Khi được hỏi về trang phục tham dự Cannes, Củng Lợi thổ lộ, cô không ưu tiên những trang phục cầu kỳ, phô diễn đường cong. Người đẹp thích các bộ cánh sang trọng.

Củng Lợi được xem là "chị đại" của làng điện ảnh Trung Quốc và là ngôi sao châu Á hiếm hoi vẫn duy trì được sự ảnh hưởng trên thế giới (Ảnh: Marie Claire).

Theo nữ diễn viên, LHP Cannes không phải là một sàn diễn thời trang mà là một chương trình nghệ thuật, tôn vinh điện ảnh. Do vậy, khách mời tham dự LHP Cannes phải tôn trọng các nhà làm phim và ưu tiên các bộ phim thay vì thu hút truyền thông bằng các chiêu trò.

Củng Lợi (SN 1965) nổi tiếng từ khi đóng phim đầu tiên - Cao lương đỏ của đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Hai người còn hợp tác ở loạt tác phẩm gây tiếng vang như Cúc Đậu, Đèn lồng đỏ treo cao, Thu Cúc đi kiện, Phải sống, Hội Tam Hoàng Thượng Hải.

Đến nay, ngôi sao 59 tuổi được xem là một trong những ngôi sao Trung Quốc nói riêng và châu Á nói chung nổi tiếng trên thế giới. Cô không chỉ xinh đẹp, mà kỹ năng diễn xuất còn được giới chuyên môn, đồng nghiệp và truyền thông quốc tế ghi nhận.

Củng Lợi đang hạnh phúc bên người chồng hiện tại, nghệ sĩ người Pháp Jean-Michel Jarre (Ảnh: Getty Images).

Vài năm nay, Củng Lợi ít đóng phim nhưng luôn có sức hút mạnh mẽ với công chúng yêu điện ảnh. Cuộc sống đời tư kín tiếng của Củng Lợi bên người chồng hiện tại cũng khiến nhiều người tò mò và thu hút truyền thông.

Củng Lợi từng có chuyện tình 8 năm ồn ào với đạo diễn Trương Nghệ Mưu, một cuộc hôn nhân 14 năm không con cái với doanh nhân người Singapore - Huỳnh Hòa Tường trước khi kết hôn với nhạc sĩ Jean-Michel Jarre vào năm 2018.

Jean-Michel Jarre - chồng của Củng Lợi - là một trong những người tiên phong trong các thể loại nhạc điện tử, từng được tạp chí People (Mỹ) chọn là Nhân vật của năm 1977.

Từ khi gắn bó, vợ chồng Củng Lợi đồng hành trong các sự kiện thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau và có cuộc hôn nhân kín tiếng nhưng viên mãn.