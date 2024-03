Chuỗi sự kiện âm nhạc quốc tế đỉnh cao sẽ diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm

Chuỗi sự kiện âm nhạc quốc tế Musical Seasons 24/25 do Nhà hát Hồ Gươm khởi xướng với mục đích đưa âm nhạc đỉnh cao, đặc biệt là âm nhạc cổ điển đến với công chúng Hà Nội nói riêng và khán giả Việt Nam nói chung một cách thường xuyên với những buổi biểu diễn chất lượng ngang tầm thế giới.

Musical Seasons 24/25 gồm 5 dự án mang đến những tác phẩm trong lĩnh vực opera, ballet và âm nhạc cổ điển của thế giới.

Các nghệ sĩ đến từ Nhà hát Opera hoàng gia Versailles sẽ biểu diễn tại Nhà hát Hồ Gươm vào tháng 4 tới (Ảnh: Ban Tổ chức).

Four Seasons Concert mở màn cho chuỗi sự kiện âm nhạc quốc tế này. Tại chương trình, lần đầu tiên giới mộ điệu sẽ được thưởng thức tổ khúc Bốn mùa (Four Seasons) của nhà soạn nhạc thiên tài người Ý Antonio Vivaldi vào đúng dịp kỷ niệm 300 năm ra đời một trong những tác phẩm nổi tiếng và phổ biến nhất trong lịch sử âm nhạc ngay tại Hà Nội.

Bản giao hưởng Bốn mùa sẽ do chính các nghệ sĩ từ Nhà hát Opera hoàng gia Versailles biểu diễn. Sự kiện cũng đánh dấu lần đầu tiên Dàn nhạc Giao hưởng Nhà hát Opera Versailles biểu diễn tại Việt Nam. Hai đêm diễn vào ngày 21/4 và 22/4 tới nằm trong tour diễn quốc tế thuộc chuỗi sự kiện kỷ niệm 300 năm ra đời tác phẩm The Four Seasons.

Four Seasons Concert là kết quả hợp tác giữa Nhà hát Hồ Gươm và Nhà hát Opera hoàng gia Versailles tháng 7/2023 khi đoàn nghệ sĩ Pháp sang Việt Nam.

Trong buổi làm việc với Đại tướng Tô Lâm ngày 11/7 tại Hà Nội, Giám đốc Nhà hát Opera hoàng gia Versailles - ông Laurent Bruner bày tỏ mong muốn được xây dựng quan hệ lâu dài với Nhà hát Hồ Gươm, để mang những tác phẩm kinh điển của thế giới đến Việt Nam một cách chuyên nghiệp và hoành tráng nhất.

Theo đó, Musical Seasons 24/25 ra mắt với mong muốn truyền cảm hứng và lan tỏa niềm đam mê với âm nhạc cổ điển.

Musical Seasons 2024 được ví như một câu chuyện âm nhạc được dẫn dắt bằng những giai điệu du dương, vũ điệu uyển chuyển. Mỗi sự kiện sẽ đưa khán giả đến với những cung bậc cảm xúc khác nhau, hứa hẹn tạo nên hành trình khám phá nét đẹp âm nhạc đa chiều cùng các nghệ sĩ tài hoa và dàn nhạc nổi tiếng từ khắp nơi trên thế giới.

Trích đoạn "Summer" trong tác phẩm "The Four Seasons" của Antonio Vivaldi (Video: Ban Tổ chức).

Nhà hát Hồ Gươm khánh thành và đi vào hoạt động từ tháng 7/2023. Dù mới đi vào hoạt động nhưng Nhà hát Hồ Gươm đã lọt top những nhà hát opera tuyệt vời nhất thế giới do Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards) bình chọn cuối năm 2023.

Đến nay, Nhà hát Hồ Gươm liên tục mang tới cho khán giả nhiều chương trình có sự góp mặt của các nghệ sĩ nổi tiếng trên thế giới, đặc biệt ở thể loại âm nhạc cổ điển.