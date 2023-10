Chủ nhân hit "To the moon" ra album đầu tay, kết hợp ê-kíp Hàn Quốc

Hooligan. là giọng ca trẻ được biết đến rộng rãi qua ca khúc To the moon (hơn 31 triệu lượt xem trên YouTube). Bên cạnh đó, anh còn sở hữu những thành tích âm nhạc nổi bật như: Quán quân Music Bus - HTV (2017), Quán quân Sony Show (2016) và Á quân I can sing (2015)...

Hiện tại, Hooligan. là một trong số ít nghệ sĩ Việt trực thuộc hãng đĩa Sony Music Entertainmen. Tại Việt Nam, anh được định hướng phát triển theo con đường chuyên nghiệp, tiệm cận với xu hướng âm nhạc thế giới.

Chia sẻ về bản hit To the moon, Hooligan. cho biết anh từng có thời gian "không hiểu vì sao lại hot" và cũng "không thể yêu được" ca khúc này. Sau thành công của To the moon, Hooligan. vẫn tiếp tục phát hành nhiều sản phẩm âm nhạc mang đậm dấu ấn riêng như: Bài hát cho darling, Love you, Bae!, The sun...

Hooligan. được biết đến rộng rãi qua ca khúc "To the moon" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Với lần trở lại này, Hooligan. cho ra mắt album đầu tay mang tên Epic. Nam ca sĩ cho biết, sản phẩm âm nhạc này như một chiếc "la bàn" đã đưa anh vượt qua khoảng thời gian khủng hoảng.

Anh chia sẻ: "Trong hơn 1 năm không ra mắt sản phẩm mới, tôi cảm thấy nên làm một cái gì đó để hiểu sâu hơn về bản thân, đào sâu hơn vào tâm hồn cũng như để giữ lại những bài học mà mình đã trải qua".

Album gồm 11 ca khúc, được lấy cảm hứng từ chính những trải nghiệm của Hooligan. trong tình yêu và được sản xuất bởi đội ngũ Hàn Quốc từng hợp tác với các ngôi sao đình đám như BTS, Kyuhyun (Super Junior), Chen (EXO)...

Quá trình làm việc từ phần thu âm cho đến việc lên ý tưởng gần như hoàn toàn bằng tiếng Anh. Hooligan. thu âm ở Việt Nam, còn phần hoàn thiện do đội ngũ Hàn Quốc thực hiện.

Nói về việc sáng tác và hát tiếng Anh, ca sĩ giải thích: "Tôi hoàn toàn không có chủ đích chỉ làm nhạc bằng tiếng Anh. Tôi sáng tác và sản xuất âm nhạc bắt đầu từ việc viết melody (giai điệu - PV), sau đó mới đến lời ca. Khi ấy, tùy vào giai điệu và câu chuyện muốn kể, tôi sẽ lựa chọn thể hiện bằng tiếng Anh hay tiếng Việt".