Chí Khí Bay Cao bất ngờ "cất cánh", dân cư mạng choáng vì độ chịu chơi không ai sánh bằng

Dân trí Không phải là bộ phim đầu tiên khai thác chủ đề phi công - tiếp viên, nhưng chịu chi như ê-kíp Chí Khí Bay Cao thì vẫn là "của hiếm".

Chí Khí Bay Cao là bộ phim do Trung Quốc sản xuất, kể về hành trình gian truân của những nhân viên trẻ trong ngành hàng không. Hai nhân vật chính Tiêu Mặc (Trịnh Khải) và Ngô Địch (Trần Kiều Ân) cùng làm tại hãng hàng không Midsummer Airlines (Trọng Hạ). Tiêu Mặc từng là một cơ trưởng tài năng, thế nhưng trong quá khứ một chuyến bay do anh điều khiển không may gặp hỏa hoạn. Tai nạn này gây ra cái chết cho mẹ của Hạ Vũ (Chu Tử Kiêu), phu nhân của chính hãng bay mà anh đang làm việc. Mặc dù sau đó được tuyên bố không có liên can, Tiêu Mặc vẫn xin từ chức.

Trong hai năm tiếp theo, anh chấp nhận lui về phía sau, làm công việc của một kỹ sư bảo trì để nguôi ngoai đi phần nào cảm giác tội lỗi. Một cơ hội bất ngờ khiến Tiểu Mặc được quay trở lại đội bay. Tại đây anh gặp lại "thái tử gia" Hạ Vũ, nay đã trở thành phi công tập sự của hãng. Cả hai bỗng bị cuốn vào mối quan hệ tình cảm đầy rắc rối với Ngô Địch, một nữ đồng sự xinh đẹp, mạnh mẽ trong phi đội.

Ngay lúc sự nghiệp dần hồi phục, một bản báo cáo điều tra vụ việc năm nào bị rò rỉ khiến sóng gió dư luận lại ập đến với chàng cơ trưởng Tiêu Mặc. Liệu anh có thể tranh đấu thành công cho bản thân, để danh chính ngôn thuận trở lại bầu trời và giành lấy trái tim của Ngô Địch hay không?

Trịnh Khải là nam diễn viên có thực lực trong làng giải trí Hoa Ngữ. Vào nghề từ năm 2007, tên tuổi của anh bắt đầu chiếm được thiện cảm của công chúng từ vai diễn Hứa Khai Dương trong So Young, tác phẩm đầu tay đánh dấu bước ngoặt của Triệu Vy trong vai trò đạo diễn.

Từ đó, sự nghiệp diễn xuất của nam diễn viên sinh năm 1986 bắt đầu "phất" lên khi liên tục góp mặt trong nhiều bộ phim, cả điện ảnh lẫn truyền hình như Không phải tiếng sét ái tình (2014), Cố lên! Thực tập sinh (2015) và Thanh xuân năm ấy chúng ta vừa gặp gỡ (2016)... Với gương mặt góc cạnh, ánh mắt cương nghị nam tính, anh trở nên nổi bật giữa rừng diễn viên thế hệ mới của Cbiz.

Trong khi đó, vai nữ chính của Chí Khí Bay Cao được giao cho "nữ hoàng phim thần tượng" Trần Kiều Ân. Đúng như biệt danh, sự nghiệp diễn xuất của nữ minh tinh Đài Loan gắn liền với dòng phim từng là trào lưu những năm 2000. Vào thời điểm bộ phim Hoàng tử Ếch lên sóng, vai diễn Diệp Thiên Du đã nâng tên tuổi của cô lên hàng minh tinh trong làng phim truyền hình, gắn liền với tuổi thanh xuân của thế hệ khán giả 8x và 9x đời đầu tại châu Á.

Nhờ sở hữu vẻ ngoài mảnh mai, gương mặt trẻ trung không tuổi, Trần Kiều Ân vẫn duy trì được sự chú ý của giới truyền thông và các đạo diễn. Sau đó, mỹ nhân họ Trần tiếp tục làm nên thành công của những bộ phim khác như Định Mệnh Anh Yêu Em, Cẩm Tú Duyên Hoa Lệ Mạo Hiểm và Đẳng Cấp Quý Cô…

Chí Khí Bay Cao là bộ phim Hoa ngữ hiếm hoi trong 10 năm trở lại đây, toàn tâm toàn ý khai thác chủ đề công việc trên bầu trời xanh. Những tác phẩm từng gặt hái được thành công vang dội trước đây, có thể kể đến như Xuân Kiểu và Chí Minh, Bao La Vùng Trời, Nhật Ký Nữ Tiếp Viên Hàng Không…

Mặc dù là chủ đề rất được yêu thích, đề tài này lại hiếm khi xuất hiện một cách trọn vẹn trên màn ảnh nhỏ. Không chỉ mong muốn khắc phục điều này, đạo diễn Thái Tinh Thịnh dường như còn muốn Chí Khí Bay Cao trở thành tác phẩm hoành tráng và mãn nhãn nhất trong dòng phim về ngành hàng không.

Không chỉ thực hiện trong nước, đoàn phim di chuyển liên tục qua các địa điểm tại Tây Ban Nha, Pháp… để có thể ghi được những hình ảnh đẹp nhất cho bộ phim. Không những thế, Chí Khí Bay Cao còn là bộ phim Hoa ngữ đầu tiên chấp nhận chi tiền mua lại một số lượng lớn các bộ phận máy bay từ khắp thế giới để dựng lại bối cảnh buồng lái khoang rộng ngay tại phim trường Thẩm Quyến. Các chuyên gia đào tạo hàng không hàng đầu Trung Quốc cũng được mời tham dự với vị trí cố vấn để đảm bảo tính chuyên nghiệp của bộ phim. Sự chăm chút này phần nào lý giải cho việc bộ phim mất tận 4 năm để đến được với công chúng kể từ khi bấm máy.

Bên cạnh bối cảnh hoành tráng, đội ngũ sản xuất của Chí Khí Bay Cao còn có bàn tay của tổng biên kịch Âu Quán Anh, chính là người đã làm nên thành công của sê-ri Bao La Vùng Trời 9 năm trước. Kinh nghiệm dày dặn của biên kịch họ Âu hứa hẹn sẽ giúp cho bộ phim này có được phần nội dung chất lượng và thu hút.

Ngoài Trịnh Khải, Trần Kiều Ân và Chu Tử Kiêu, Chí Khí Bay Cao còn quy tụ dàn cast thực lực như Hồ Binh, Lữ Nhất, Triệu Tử Kỳ, Hứa Hiểu Hàm, Ngô Kiến Phi, Thiệu Binh và Vương Giai Vũ...

Chí Khí Bay Cao (tựa quốc tế: Tráng Khí Cao Phi - New Horizon) được phát sóng tại Việt Nam trên mục Phim truyện và ứng dụng Foxy của Truyền hình FPT. Bộ phim gồm 47 tập, lên sóng từ thứ 5 đến Chủ nhật hằng tuần, bắt đầu từ ngày 27/05/2021, với lựa chọn phụ đề và thuyết minh.

Độc giả tham khảo thông tin chi tiết tại website truyenhinh.fpt.vn hoặc facebook.com/truyenhinhfpt; hoặc liên hệ hotline 19006600.

Trường Thịnh