Cháu trai của Ricky Martin rút lại lời tố cáo chú ruột "loạn luân"

Những ngày gần đây, dư luận xôn xao với thông tin ngôi sao ca nhạc Ricky Martin bị cháu trai tố cáo chuyện tình cảm "loạn luân". Người cháu trai 21 tuổi của nam ca sĩ, Dennis Yadiel Sanchez đệ đơn xin lệnh cấm tạm thời đối với Ricky Martin vào đầu tháng này để hạn chế tiếp xúc với Ricky Martin. Dennis Yadiel Sanchez nói, anh và Ricky Martin đã chia tay 2 tháng trước, sau khi hẹn hò được 7 tháng.

Sanchez cáo buộc chú của mình không chấp nhận việc chia tay và xuất hiện lảng vảng gần nhà anh ta ít nhất 3 lần. Anh này cũng tuyên bố Ricky Martin sử dụng lượng lớn rượu và ma túy.

Ricky Martin cùng chồng con dự công chiếu phim (Video: Maximo TV).

Marty Singer, luật sư của nam ca sĩ Ricky Martin kịch liệt phủ nhận thông tin này. Marty Singer nói: "Thật không may, người đưa ra những tuyên bố này đang phải vật lộn với những thách thức sâu sắc về sức khỏe tâm thần. Ricky Martin chưa bao giờ và sẽ không bao giờ dính líu đến bất kỳ loại quan hệ tình cảm nào với cháu trai của mình.

Thông tin này không chỉ không đúng sự thật mà còn rất đáng sợ. Tất cả chúng tôi hy vọng rằng người đàn ông này sẽ nhận được sự giúp đỡ mà anh ta rất cần. Nhưng trên hết, chúng tôi mong muốn vụ việc này được bác bỏ ngay khi các thẩm phán xem xét sự việc".

Ricky Martin bên chồng con (Ảnh: Instagram).

Ngày 21/7, Dennis Yadiel Sanchez cuối cùng cũng đưa ra quyết định rút lại lời tố cáo chú của mình. Vào thứ năm, một thẩm phán người Puerto Rico đã chính thức bác bỏ lệnh cấm tạm thời theo yêu cầu của Sanchez.

Ricky Martin sau đó đã lên tiếng bày tỏ rằng anh đã trải qua quãng thời gian đau đớn nhưng vẫn hy vọng Dennis Yadiel Sanchez, 21 tuổi có thể được giúp đỡ để bắt đầu một cuộc sống mới tràn ngập tình yêu, sự thật và niềm vui.

Nam ca sĩ chia sẻ: "Hôm nay tôi đứng trước ống kính máy quay vì tôi thực sự cần chia sẻ để bắt đầu quá trình hàn gắn vết thương lòng của mình. Trong hai tuần qua, tôi không được phép tự bào chữa vì tôi đang tuân theo yêu cầu bắt buộc là tôi không được trò chuyện cho đến khi tôi đứng trước thẩm phán và những cáo buộc này được chứng minh là sai.

Tôi muốn nói với bạn sự thật là mọi thứ đã rất đau đớn. Nó đã gây thiệt hại cho tôi, cho gia đình tôi, cho bạn bè của tôi. Tôi không mong điều này xảy ra với bất kỳ ai khác.

Gửi đến người đang tuyên bố điều vô nghĩa này, tôi chúc cậu ấy những điều tốt đẹp nhất. Tôi ước rằng cậu ta tìm được sự giúp đỡ để có thể bắt đầu một cuộc sống mới tràn ngập tình yêu, sự thật, niềm vui và cậu ta sẽ không làm tổn thương bất kỳ ai khác.

Bây giờ, mối ưu tiên của tôi là hàn gắn cho chính mình và làm thế nào để tôi chữa lành? Đó là âm nhạc. Tôi rất nóng lòng được trở lại sân khấu. Tôi nóng lòng được trở lại trước máy quay, đó luôn là việc mà tôi làm tốt nhất.

Cảm ơn tất cả những người bạn của tôi. Cảm ơn tất cả những người hâm mộ đã luôn tin tưởng ở tôi. Các bạn đã cho tôi sức mạnh to lớn. Tôi cầu chúc cho các bạn nhận được thật nhiều tình yêu. Chúa phù hộ tất cả các bạn".

Ricky Martin (bên phải) có cuộc sống riêng tư kín tiếng (Ảnh: Instagram).

Ricky Martin, 51 tuổi là nam ca sĩ người Puerto Rico nổi tiếng nhất thế giới. Anh được mệnh danh là ông hoàng của nhạc Latin và có hàng triệu khán giả hâm mộ nhờ những ca khúc sôi động như The Cup of Life, Livin' la Vida Loca, She Bangs, Nobody Wants to Be Lonely... Nam ca sĩ từng giành nhiều giải thưởng âm nhạc lớn như giải Grammy, American Music, Billboard, World Music... Anh đã bán được hơn 70 triệu album trên toàn thế giới và sở hữu khối tài sản ước chừng 130 triệu USD.

Sau nhiều năm lẩn tránh những câu hỏi về giới tính, ngày 29/3/2010, ngôi sao ca nhạc Ricky Martin lần đầu tiên thừa nhận anh là người đồng tính.

Ricky Martin cùng chồng dự sự kiện (Video: Getty Images).

Đầu năm 2018, Ricky Martin bất ngờ tiết lộ anh và bạn trai Jwan Yosef đã bí mật kết hôn sau gần 2 năm hò hẹn. Trước đó, nam ca sĩ và họa sĩ người Thụy Điển đính hôn vào tháng 11/2016 sau 7 tháng hẹn hò. Ricky tiết lộ, trước đám cưới, anh và chồng đã ký tất cả các loại giấy tờ cần thiết trong đó có cả hợp đồng hôn nhân.

Trước khi cưới Jwan Yosef, Ricky Martin có 2 con trai nhờ người mang thai hộ. Nam ca sĩ chia sẻ, 2 con trai cũng hỏi anh về việc vì sao một gia đình có tới 2 ông bố và anh nói với con, đó là một phần của gia đình hiện đại và sự tự do.

Vào cuối năm 2018, Ricky Martin và chồng Jwan Yosef tiết lộ rằng họ đã trở thành cha của một bé gái tên là Lucia. Tới tháng 10/2019, Ricky Martin và chồng hạnh phúc đón thêm một cậu con trai đáng yêu tên là Renn Martin-Yosef.