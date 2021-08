Chàng trai trẻ chia sẻ cách nuôi tằm hiện đại thu nhập 20 triệu mỗi tháng

Dân trí Xù LeO là cái tên khá quen thuộc trên TikTok. Mới đây anh chàng này đã bật mí phương pháp nuôi tằm hiện đại đem lại nguồn thu nhập 20 triệu đồng mỗi tháng khiến nhiều người tò mò, thích thú.

Nguyễn Khắc Quang (sinh năm 1997, sinh sống tại Đắk Nông) hiện đang xây dựng một kênh TikTok để chia sẻ về trải nghiệm bản thân trong đời sống thường ngày. Cư dân mạng biết đến Quang với cái tên Xù LeO.

Hình ảnh giản dị của Xù LeO thường thấy trên TikTok (Ảnh: NVCC).

Trước đây Khắc Quang làm trong ngành du lịch, vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên chàng trai 9x này đã về nhà để phụ giúp công việc ở nhà với bố mẹ. Cùng từ đây những video về mô hình nuôi tằm hiện đại, đem lại thu nhập tốt của gia đình được Quang vui vẻ chia sẻ.

Bạn trẻ 9x chia sẻ phương pháp nuôi tằm hiện đại

Trò chuyện với PV Dân trí, Khắc Quang cho biết: "Mình nhận thấy bố mẹ có mô hình nuôi tằm rất hay. Hồi những năm 2004 - 2005 nhà mình đã nuôi tằm rồi nhưng hồi đó nuôi cực kỳ vất vả. Các cụ có câu: "Nuôi lợn ăn cơm nằm, nuôi tằm ăn cơm đứng" muốn nói lên sự vất vả của nghề nuôi tằm.

Hồi đó nhà mình còn nuôi tằm trên nong theo kiểu cũ, hái từng lá dâu cho tằm ăn, phải dọn phân mỗi ngày để khỏi bị hôi tằm. Còn bây giờ cách nuôi đã thay đổi nhiều nhàn nhã hơn và đỡ bệnh cho tằm hơn trước", Quang kể.

Toàn cảnh khu nuôi tằm của gia đình Quang (Ảnh: NVCC).

Từ năm 2019 tới nay gia đình Khắc Quang quay trở lại nuôi tằm theo phương pháp mới cải tiến hơn xưa, đem lại nguồn thu tốt và đỡ công chăm sóc hơn nhiều.

"Mình đã xin phép mẹ để chia sẻ mô hình nuôi tằm này để mọi người cùng biết, nếu thấy hợp lý mọi người có thể áp dụng theo mô hình này cũng có thể kiếm được nguồn thu nhập ổn định. Không như cách nuôi cũ, mô hình nuôi tằm giờ đây đã thay đổi hơn rất nhiều. Tằm được nằm trực tiếp dưới nền, phân tằm chỉ phải dọn đúng một lần trước ngày tằm chín cho đỡ bẩn", Quang chia sẻ.

Quang phụ bố mẹ cắt cành dâu cho tằm ăn (Ảnh: NVCC).

Khắc Quang cho biết thêm, ngày trước khi nuôi tằm người nông dân phải đi hái từng lá dâu cho tằm ăn, vừa lâu vừa mất công còn khiến lá dâu bị héo. Còn bây giờ, lấy lá dâu cho tằm ăn bằng cách cắt cành trực tiếp, nhờ đó tiết kiệm rất nhiều thời gian và giữ cho lá dâu tươi lâu. Sau khi đem lá dâu về chỉ việc rải lên tằm, ăn tới đâu tằm bò lên tới đó, phân tằm thì rơi xuống dưới nền, tằm nằm trên cành dâu vẫn sạch sẽ.

Tằm nuôi theo phương pháp mới thả trực tiếp dưới nền đất (Ảnh: NVCC).

Trước đây người nuôi tằm thiết kế né cho tằm nằm quay kén là né nằm ngang. làm theo cách này tằm thường nằm kế nhau rồi quay chung một kén. Những kén tằm đôi như vậy sẽ không kéo được sợi nên người nuôi tằm phải vất vả thức đêm bắt kén đôi rất mất công, mất sức.

Giờ đây người nuôi tằm đã phát minh ra né gỗ, được chia thành nhiều ô riêng biệt, mỗi con tằm sẽ tự đi tìm chiếc lỗ cho riêng mình rồi bắt đầu quay kén. Nhờ đó mà việc chăm kén và thu hoạch bằng bàn dập cũng đỡ tốt thời gian hơn rất nhiều.

Bố Quang chăm sóc né tằm (Ảnh: NVCC).

Quang chia sẻ, nếu việc nuôi tằm đạt đúng quy trình giúp tằm khỏe mạnh không bị bệnh và giá thị trường ổn định thì trung bình một tháng việc nuôi tằm giúp gia đình Quang thu được hơn 16-20 triệu đồng sau khi trừ chi phí bỏ ra. Giá kén tằm hiện nay dao động 100.000-130.000 đồng/kg.

Né tằm chuẩn bị cho thu hoạch (Ảnh: NVCC).

Thu nhập là vậy nhưng tằm là loài vật rất dễ mắc bệnh. Trước đây vì chưa có kinh nghiệm nên bố mẹ Quang nuôi tằm khá vất vả, khó khăn vì tằm thường xuyên bị bệnh. Hai loại bệnh thường gặp nhất ở tằm là vôi hóa và sưng mủ. Có rất nhiều lý do khiến tằm mắc bệnh như do giống, do lá dâu hay do yếu tố ảnh hưởng từ môi trường nuôi.

Kén tằm sau khi thu hoạch xong được bán với giá 100.000- 130.000 một kg (Ảnh: NVCC).

"Để có được mức thu nhập nhờ nuôi tằm như hiện nay, bố mẹ mình cũng đã mất nhiều năm tìm hiểu và đúc rút kinh nghiệm. Đây chỉ là những chia sẻ cơ bản mà mình biết được. Nuôi trồng bất kể con vật hay loại cây gì mọi người cũng cần có nền tảng kiến thức nhất định. Hi vọng những chia sẻ của mình sẽ giúp mọi người có thêm ý tưởng để kiếm thu nhập cho gia đình", Quang nói.

Nguyên An