Cầu Nhật Tân, hoa sen xuất hiện trong màn trình diễn ánh sáng tại Tây Hồ

Tối 9/3, chương trình Du lịch Hà Nội chào 2024 - Get on Hanoi 2024 và công bố quyết định công nhận Khu du lịch Nhật Tân với chủ đề Get on Hanoi 2024 - Sắc hương Tây Hồ đã khai mạc tại Không gian văn hóa sáng tạo Tây Hồ - Phố đi bộ Trịnh Công Sơn (Tây Hồ, Hà Nội).

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Đặng Hương Giang - Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội - cho biết trong năm 2023, TP Hà Nội đã triển khai chuỗi 189 hoạt động, sự kiện xúc tiến, trong đó, nhiều sự kiện, hoạt động du lịch độc đáo, chất lượng.

Đồng thời, các doanh nghiệp du lịch đã xây dựng nhiều sản phẩm du lịch mới và được đông đảo du khách đón nhận như: Tour đêm Văn Miếu - Tinh hoa đạo học, tour đêm đền Ngọc Sơn, tour du lịch văn học chữ Tâm, chữ Tài…

Chương trình "Du lịch Hà Nội chào 2024 - Get on Hanoi 2024" diễn ra vào tối 9/3 (Ảnh: Ngọc Linh).

"Năm 2024, ngành du lịch Thủ đô chú trọng phát huy các giá trị văn hóa, di sản gắn với du lịch, hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng, hấp dẫn dựa trên các lợi thế sẵn có; tập trung đầu tư phát triển các loại hình sản phẩm mới gắn với lợi thế của từng địa phương.

Ngành phấn đấu trong năm 2024 thu hút được trên 27 triệu lượt khách, tăng 9,22% so với năm 2023, với 5,5 triệu lượt khách du lịch quốc tế và 21,5 triệu lượt khách nội địa; tổng thu từ khách du lịch đạt 109,41 nghìn tỷ đồng, tăng 17,12% so với năm 2023", bà Hương Giang chia sẻ.

Ông Nguyễn Đình Khuyến - Chủ tịch UBND quận Tây Hồ - cho hay, Tây Hồ là vùng đất sở hữu thắng cảnh đẹp, lưu giữ các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể phong phú cùng các làng nghề truyền thống lâu đời.

Đây là một trong những nơi lưu giữ giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể tiêu biểu, mang dấu ấn đậm nét của kinh thành Thăng Long ngàn năm văn hiến như: Chùa Trấn Quốc, Phủ Tây Hồ, đền Đồng Cổ... cùng với 15 lễ hội đặc sắc và các làng nghề truyền thống nổi tiếng như nghề Xôi Phú Thượng (đã được ghi danh vào danh mục di sản phi vật thể quốc gia), nghề trà sen Quảng An, nghề giấy dó phường Bưởi, nghề trồng hoa đào Nhật Tân, quất cảnh Tứ Liên…

Vì thế, địa phương này quyết tâm đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hóa, biến những giá trị văn hóa truyền thống thành nguồn lực, là điểm tựa để phát triển thành những sản phẩm đặc sắc, góp phần thiết thực phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố nói chung và của quận Tây Hồ nói riêng.

Hình ảnh sen bách diệp trên bầu trời khiến nhiều người dân thích thú (Ảnh: Ngọc Linh).

Tại sự kiện, chương trình nghệ thuật bán thực cảnh mang tính sử thi và màn trình diễn ánh sáng công nghệ laser mapping với 300 drone khiến khán giả mãn nhãn với những hình ảnh mang tính biểu tượng của quận Tây Hồ như: cầu Nhật Tân, Sen bách diệp, hoa đào Nhật Tân…

Chương trình có sự tham gia của gần 50 diễn viên chuyên nghiệp và 150 người dân Nhật Tân. Đây là chương trình đặc biệt mang đến câu chuyện về Hà Nội tinh hoa đang trên đà phát triển và hội nhập.

Chương trình thu hút lượng khán giả đông đảo. Khắp các ngả đường xung quanh Phố đi bộ Trịnh Công Sơn như: Đường Lạc Long Quân, cổng Công viên Hồ Tây, phố Trịnh Công Sơn, phố Nhật Chiêu... đều chật cứng người đứng xem.

Khán giả đều thích thú khi chiêm ngưỡng những hình ảnh đẹp, mang giá trị văn hóa của vùng đất Tây Hồ trên bầu trời.

Cầu Nhật Tân - Công trình nổi tiếng của Thủ đô - cũng xuất hiện tại sự kiện (Ảnh: Thu Giang).

Chương trình còn có không gian ẩm thực đặc sắc gồm 15 gian hàng với nhiều tinh hoa ẩm thực của quận Tây Hồ nói riêng và Hà Nội nói chung như: Chè sen Quảng An, xôi chè Phú Thượng, cà phê muối phường Xuân La, giò chả, chả cá Xuân Đỉnh...

Hình ảnh "Bình minh trên sông Hồng" gây chú ý tại chương trình (Ảnh: Thu Giang).

Ngoài ra, tại đây còn có những gian hàng giới thiệu các sản phẩm du lịch của Hà Nội với các tour du lịch hấp dẫn, sản phẩm thủ công mỹ nghệ đến từ các làng nghề như: Lược sừng Thụy Ứng (huyện Thường Tín), nón lá làng Chuông (huyện Thanh Oai)...

Bên cạnh đó, du khách cũng được chiêm ngưỡng những bức ảnh đẹp trong cuộc thi ảnh du lịch Thủ đô Hà Nội chào đón bạn - Welcome Hanoi City.