Câu chuyện về đôi giày đơn điệu làm biến chuyển cả ngành thời trang

Giày bệt ballet bắt nguồn từ sân khấu. Chúng được xem là biểu tượng cho sự thanh tao của vũ công múa ba lê. Vào thời kỳ Phục Hưng ở những năm 1600, nơi mà tất cả đàn ông và phụ nữ quý tộc đều diện kiểu giày đế bệt mũi nhọn với quan niệm mũi càng nhọn, càng chứng tỏ được địa vị của mình.

Tuy nhiên, vào lễ cưới của Nữ hoàng Catherine, bà đã chọn đôi giày cao gót để trở nên thanh lịch hơn. Đôi giày ballet cao gót đầu tiên đã xuất hiện vào năm 1680 và trở thành đôi giày chính thống trong suốt bảy thập kỷ tiếp theo.

Giày ballet dành cho nghệ sĩ múa chuyên nghiệp trở thành cảm hứng sáng tạo của các nhà thiết kế thời trang (Ảnh: Stock).

Sau khi nhận ra gót cao khiến các động tác lẫn kỹ thuật phức tạp của vũ công không được phô diễn, thậm chí còn gây khó khăn cho người diện, nữ vũ công người Pháp - Marie Camargo đã mang đến một cuộc cách mạng mới khi trở thành vũ công đầu tiên trình diễn bằng đôi giày đế bệt. Đây là lúc những đôi giày đế bệt phát huy hết tác dụng của mình bởi chính sự thoải mái và tiện dụng của chúng.

Chính thợ đóng giày Salvatore Capezio là người đã đưa những chiếc giày ballet từ sân khấu khiêu vũ sang thời trang. Vào những năm 1900, nhà thiết kế Claire McCardell bắt đầu say mê những đôi giày này và giao cho Capezio tạo ra phiên bản ngoài sân khấu.

Salvatore Capezio đã phát triển nên loại giày đặc biệt để chúng ít bị hư hỏng. Đôi giày xuất hiện trong bộ sưu tập của bà và trở nên phổ biến rộng rãi. Salvatore Capezio vì vậy được biết đến như một biểu tượng của ballet.

Đôi giày ballet cao gót đầu tiên xuất hiện vào năm 1680 (Ảnh: L'OFFICIEL).

Một trong những cái tên có tầm ảnh hưởng nhất trong lịch sử giày ballet chính là Rose Repetto. Con trai của nhà thiết kế giày người Italy là một vũ công nổi tiếng và bà đã tự tay làm những chiếc giày ballet để con trai có thể diện trong các buổi biểu diễn của mình.

Vào những năm 1900, đôi giày này ra mắt lần đầu trong BST của NTK Claire McCardell, đánh dấu bước chuyển mình từ đôi giày múa đến với thời trang và được phổ biến rộng rãi hơn.

Các ngôi sao điện ảnh đình đám như Brigitte Bardot, Audrey Hepburn và nhiều nữ diễn viên khác đều ưa chuộng kiểu giày này. Bằng chứng là sự đổ bộ của những đôi giày đế bệt trong các bộ phim nổi tiếng như And God Created Woman, Cinderella in Paris, và Breakfast at Tiffany's.

Trong đó, Juliette trong bộ phim And God Created Woman do nữ diễn viên người Pháp - Brigitte Bardot thủ vai đã trở thành một biểu tượng thời trang nhờ vào đôi giày bệt màu đỏ mà cô yêu cầu Repetto thiết kế.

Những đôi giày ballet xuất hiện nhiều tại các sự kiện thời trang (Ảnh: L'OFFICIEL).

Ngôi sao người Pháp - Brigitte Bardot trở thành biểu tượng thời trang trong bộ phim "And God Created Woman" với đôi giày ballet màu đỏ (Ảnh: News).

Giày ballet còn được nhiều người nổi tiếng yêu thích bởi sự thanh lịch và tính ứng dụng cao (Ảnh: Getty Images).

Từ khi chen chân vào làng thời trang, giày ballet đã khẳng định được vị trí của mình. Chúng được xem như món phụ kiện cần phải có của phái nữ, với nhiều kiểu dáng, biến thể và chức năng. Một điểm cộng của những đôi giày này chính là khả năng dễ phối đồ.

Sức hút của giày ballet bắt đầu lụi tàn cho đến khi hồi sinh vào những năm 2010. Đó là thời đại mà những chiếc quần jeans skinny, áo blazer to bản và giày đế bằng một lần nữa lên ngôi.

6 năm sau, nhãn hiệu thời trang Miu Miu ra mắt phiên bản giày ballet và nhanh chóng hấp dẫn các tín đồ thời trang. Nhiều ngôi sao Hollywood từ Taylor Swift đến Rihanna đều bắt đầu yêu thích diện những phiên bản giày này.

Nữ ca sĩ Amy Winehouse kết hợp giày ballet với váy siêu ngắn (Ảnh: News).

Taylor Swift yêu thích đôi giày đế thấp vì tính ứng dụng cao (Ảnh: News).

Siêu mẫu Kate Moss kết hợp giày ballet với quần jeans ôm sát (Ảnh: Pinterest).

Năm 2022, một số xu hướng làm đẹp của quá khứ đã quay trở lại. Các tín đồ thời trang không ngại diện lại những bộ đồ của thập niên 70. Và tất nhiên, họ không thể nằm ngoài xu hướng diện giày ballet. Những đôi giày ballet quay trở lại cùng nhiều sự đổi mới nhưng vẫn giữ được sự đơn giản, thanh lịch vốn có.

Gần đây, nhãn hiệu thời trang Miu Miu đã giới thiệu giày đế bệt trong BST Thu Đông 2022 của mình. Thiết kế nơ trắng, vải satin cùng quai giày thun thêu logo lấy cảm hứng của các vũ công múa ballet phối cùng tất cao cổ, váy xếp ly, quần shorts da, váy siêu ngắn… cho thấy một xu hướng thời trang mới đang lên ngôi mang tên Balletcore.

Dù xu hướng này đã gây nên nhiều tranh cãi trước đây nhưng trong bối cảnh thời trang hiện đại, điều này lại trở thành tuyên ngôn phá bỏ những khuôn mẫu và được xem như một làn gió mới. Giày ballet lại một lần nữa trở thành món phụ kiện yêu thích của giới trẻ. Trên mạng xã hội, nhiều bạn trẻ hào hứng chia sẻ cách phối giày ballet đế bệt cùng trang phục để tạo nên vẻ ngoài thanh lịch, duyên dáng.

Một số mẫu giày ballet và sự kết hợp độc đáo trên sàn diễn thời trang năm 2022:

(Ảnh: Vogue).

(Ảnh: Vogue).

(Ảnh: Vogue).

(Ảnh: Vogue).

(Ảnh: Vogue).

(Ảnh: Vogue).

(Ảnh: Pinterest).