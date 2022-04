Câu chuyện đằng sau việc diễn viên từ chối nhận 3,7 tỷ đồng để sửa nhan sắc

Oh Na Mi từ chối nhận 200 triệu won nếu đồng ý sửa nhan sắc

Oh Na Mi là một diễn viên hài có tiếng của Hàn Quốc. Nữ diễn viên sinh năm 1984 được yêu thích bởi lối diễn duyên dáng, tự nhiên. Cô từng góp mặt trong các bộ phim như Hello Ghost (năm 2010), Save the Green Planet! (năm 2003), Full House Take 2 (năm 2012), My Girlfriend is Gumiho (năm 2010)…

Tham gia chương trình phỏng vấn của Lee Gyung Shil gần đây, Oh Na Mi cho biết, cô từng nhiều lần nhận được những lời đề nghị chỉnh sửa nhan sắc khi mới bước chân vào làng giải trí. Năm 2009, một phòng khám thẩm mỹ đã đề nghị chỉnh sửa nhan sắc miễn phí cho Oh Na Mi và tặng thêm 200 triệu won (hơn 3,7 tỷ đồng) cho nữ diễn viên.

Nữ diễn viên hài nổi tiếng của Hàn Quốc - Oh Na Mi (Ảnh: Drama).

Yêu cầu duy nhất của phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ là Oh Na Mi phải thực hiện chụp ảnh trước và sau màn lột xác để quảng bá cho họ. Dù lời đề nghị khá hấp dẫn nhưng Oh Na Mi quyết từ chối và giữ nguyên gương mặt "cha sinh mẹ đẻ".

Lee Gyun Shil, người dẫn chương trình đã nhận xét câu chuyện của Oh Na Mi: "Bạn đã kiếm được nhiều tiền hơn bằng cách từ chối điều đó, phải không?". Và Oh Na Mi không phủ nhận, cười nói: "Đúng vậy". Nữ diễn viên cho rằng, việc không chỉnh sửa nhan sắc giúp cô trở nên đặc biệt với khán giả và phù hợp với công việc một diễn viên hài.

Oh Na Mi tiết lộ, cô từng được đề nghị nhận 200 triệu won (khoảng 3,7 tỷ đồng) nếu đồng ý phẫu thuật thẩm mỹ (Ảnh: News).

Oh Na Mi tin rằng, cô "được" nhiều hơn "mất" khi từ chối chỉnh sửa nhan sắc (Ảnh: Instagram).

Oh Na Mi thừa nhận, cô không phải là một diễn viên đẹp nhưng cũng khá ưa nhìn. Đặc biệt, cô yêu thích vẻ đẹp tự nhiên và trân trọng những gì cha mẹ trao tặng. Cô cũng tin rằng việc hài lòng với ngoại hình vốn có cũng là cách trân trọng giá trị bản thân.

Năm ngoái, Oh Na Mi hạnh phúc thông báo nhận lời cầu hôn từ cầu thủ bóng đá Park Min. Cô thông báo sự kiện trọng đại cuộc đời theo cách rất riêng khi đăng tải dòng trạng thái trên trang cá nhân: "Đã thoát kiếp "một mình" sau 13 năm gia nhập làng giải trí".

Chia sẻ trong bài phỏng vấn với kênh truyền hình KBS2 (Hàn Quốc), cô nói: "Tôi rất hồi hộp. Tôi đã nhận được cuộc gọi điện thoại video từ bạn trai và nhận được một lời đề nghị rất bất ngờ từ anh ấy: "Cưới nhau đi". Tôi nói với anh ấy: "Đồng ý, làm vậy đi". Tôi thực sự vừa ngượng vừa hạnh phúc".

Oh Na Mi nhận được lời cầu hôn từ chồng trẻ, kém 2 tuổi, cựu cầu thủ bóng đá Park Min vào năm 2021 (Ảnh: KBS2).

Được biết, chồng của Oh Na Mi kém cô 2 tuổi và từng là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp trước khi chuyển hướng trở thành một huấn luyện viên. Năm 2022, cặp đôi dự định tổ chức hôn lễ. Oh Na Mi cho biết, chồng cô yêu vẻ đẹp tự nhiên và sự hài hước của vợ.

Xu hướng phẫu thuật thẩm mỹ "bấp chấp" đáng báo động tại Hàn Quốc cùng hệ lụy

Hàn Quốc là một quốc gia có tỷ lệ dao kéo phẫu thuật thẩm mỹ không nhỏ tại khu vực châu Á. Nhiều nghệ sĩ xứ Hàn như Park Min Young, Lee Dae Hee... công khai việc chỉnh sửa nhan sắc để có thêm cơ hội làm việc.

Tuy nhiên, cũng không ít nghệ sĩ kiên quyết nói không với việc sửa nhan sắc bởi họ cho rằng, họ không muốn trở thành "nô lệ" của việc chạy theo các tiêu chuẩn sắc đẹp của công chúng.

Bác sĩ phẫu thuật tại Trường Đại học Nha khoa Columbia (Mỹ), David A. Koslovsky, từng chia sẻ, ông thường xuyên tiến hành phẫu thuật tạo hình gương mặt V-line cho các khách hàng. Ông nói: "Tôi phẫu thuật hàm giải phẫu. Đây là một thủ thuật phức tạp và nguy hiểm bởi vì nó có thể gây bại liệt toàn thân, thậm chí tử vong nhưng vẫn có nhiều người đồng ý thực hiện".

Oh Na Mi (phải) chia sẻ câu chuyện của mình để khích lệ phụ nữ yêu bản thân, tôn trọng vẻ đẹp tự nhiên (Ảnh: Youtube).

Theo Hiệp hội Quốc tế về Phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc, tại quốc gia này, cứ 5 phụ nữ Hàn Quốc thì có một người từng trải qua hình thức phẫu thuật nào đó. Trong khoảng 30 năm trở lại đây, phụ nữ xứ kim chi cho rằng, sắc đẹp phản ánh mức độ giàu có và sự chuyên nghiệp của phụ nữ nên họ không ngại chi tiền, mạo hiểm tính mạng để làm đẹp.

Phẫu thuật thẩm mỹ còn là một phần quan trọng trong việc tạo ra hình ảnh K-pop (nhạc trẻ xứ Hàn). Nhiều thần tượng của K-pop thậm chí còn làm người phát ngôn cho các công ty phẫu thuật. Sự phát triển của công nghệ phẫu thuật thẩm mỹ khiến làng giải trí Hàn Quốc đang tạo ra những khuôn mặt gần giống nhau.

"Khi bạn đi đến khu vực Gangnam ở Seoul, bạn sẽ thấy rằng, khuôn mặt của nhiều cô gái cũng tương tự giống nhau. Rất nhiều người phẫu thuật thẩm mỹ ở Gangnam, nhưng các bác sĩ nổi tiếng thì có hạn. Vì vậy, nhiều cô gái đã được phẫu thuật với cùng một bác sĩ", nữ sinh tên Chae Jeongwon nói với tờ Korea Times.

Những cuộc phẫu thuật thẩm mỹ cũng không hề đơn giản và nhẹ nhàng, thậm chí còn rất kinh hoàng. Phẫu thuật thẩm mỹ đôi khi để lại những tác dụng phụ khác nhau, từ chảy máu, nhiễm trùng, đến tụ máu và u thần kinh mặt. Nhiều nghệ sĩ còn đánh mất sự nghiệp, sự tự tin vốn có vì phẫu thuật thẩm mỹ không thành công.

Do vậy, câu chuyện thực tế của nữ diễn viên Oh Na Mi nhận được sự quan tâm và ủng hộ của khán giả bởi họ cho rằng, việc chỉnh sửa hay tạo nên một dàn diễn viên có ngoại hình giống nhau hiện tại sẽ dần "giết chết" tài năng, tính đa dạng của nghệ sĩ hoạt động trong showbiz Hàn.

Bên cạnh đó, tư tưởng phải đẹp bất chấp giống các nghệ sĩ thần tượng chi phối giới trẻ xứ Hàn vô hình biến họ thành nô lệ của chủ nghĩa tôn sùng ngoại hình, đề cao quá mức vẻ ngoài, thúc đẩy sự phát triển của vấn nạn miệt thị ngoại hình xấu xí trên mạng xã hội.