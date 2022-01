Cát sê "khủng" của "Điệp viên 007" Daniel Craig

Daniel Craig sinh ngày 2 tháng 3 năm 1968 là ngôi sao điện ảnh nổi tiếng của Anh. Nam diễn viên tới từ xứ sương mù thu hút sự chú ý đặc biệt khi đóng vai điệp viên James Bond trong 5 phần phim về Điệp viên 007 (từ năm 2006 - 2021).

Sau khi được đào tạo tại nhà hát tuổi trẻ quốc gia ở London và tốt nghiệp trường âm nhạc - kịch nghệ Guildhall năm 1991, Craig bắt đầu sự nghiệp của mình bằng vai trò một diễn viên kịch trên sân khấu. Anh xuất hiện lần đầu trong bộ phim điện ảnh The Power of One (1992) và ghi dấu ấn nhờ vai diễn đột phá trong bộ phim truyền hình Our Friends in the North (1996).

Daniel Craig đi quảng bá phim (Video: la-Bellucci.ru).

Tên tuổi của nam diễn viên người Anh lên một tầm cao mới kể từ khi anh lần đầu thủ vai Điệp viên 007 trong bộ phim Sòng bạc hoàng gia ra mắt khán giả vào năm 2006. Sau khi tham gia 5 phần phim liên tiếp về James Bond, Daniel Craig đã trở thành một trong những diễn viên biểu tượng của Hollywood.

"Điệp viên 007" Daniel Craig (Ảnh: Sony).

Kể từ khi đảm nhận vai James Bond, cát sê của Daniel Craig tăng vọt. Năm 2021, Craig được vinh danh là nam diễn viên được trả lương cao nhất Hollywood - theo bình chọn của trang Variety. Đáng chú ý, Craig không chỉ nhận cát sê hàng Top nhờ vai chính trong loạt phim về James Bond mà cát sê của anh trong loạt phim Knives Out đã đưa anh lên vị trí đầu bảng cho danh hiệu nam diễn viên được trả lương cao nhất năm 2021.

Daniel Craig đã đóng vai chính trong loạt phim Knives Out kể từ bộ phim đầu tiên ra mắt vào năm 2019. Trong phim, Craig vào vai thám tử Benoit Blanc và nam diễn viên sẽ tiếp tục đóng vai chính trong các phần tiếp theo của bộ phim này.

Daniel Craig dự công chiếu phim "No Time To Die" (Video: Guardian News).

Theo trang Variety thì Daniel Craig kiếm được hơn 100 triệu USD cho phần thứ hai và thứ ba của loạt phim Knives Out. Knives Out do Rian Johnson viết kịch bản, đạo diễn và sản xuất. Phim có sự góp mặt của dàn diễn viên toàn "sao" như Daniel Craig, Dave Bautista, Edward Norton, Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Kate Hudson, Jessica Henwick và Ethan Hawke.

Trong một cuộc đấu giá vào tháng 3 năm 2021, Netflix đã trả giá cao hơn một số hãng phim để mua bản quyền hai phần tiếp theo của Knives Out với giá 469 triệu USD. Phim dự kiến ra mắt vào cuối năm 2022.

Daniel Craig có thu nhập ấn tượng trong vài năm gần đây (Ảnh: Getty Images).

No Time to Die, bộ phim về Điệp viên 007 ra mắt khán giả vào tháng 10 năm ngoái đánh dấu lần xuất hiện thứ năm và cũng là lần cuối cùng của Daniel Craig trong vai James Bond. Nam diễn viên nổi tiếng đã đóng vai siêu điệp viên kể từ phim Sòng bạc hoàng gia năm 2006. Daniel đã chia sẻ, vào vai Điệp viên 007 là một trong những vinh dự lớn nhất trong cuộc đời của anh.

"Rất nhiều người ở đây đã cùng tôi thực hiện năm phần phim về James Bond và tôi biết có rất nhiều thông tin nói về những gì tôi nghĩ về các bộ phim này. Tuy nhiên tôi yêu từng giây của những bộ phim này và đặc biệt là phần phim mới nhất bởi vì tôi thức dậy mỗi sáng và tôi đã có cơ hội làm việc với các đồng nghiệp tôi yêu mến. Đó là một trong những vinh dự lớn nhất trong cuộc đời tôi".

Sau hơn một thập kỷ đóng vai James Bond, cát sê của Daniel Craig cho phim No Time to Die chắc chắn là một con số ấn tượng. Theo Celebrity Net Worth, nam diễn viên đã nhận được mức lương cơ bản là 25 triệu USD cho bộ phim này. Số tiền cát sê này không bao gồm tiền thưởng sau khi doanh thu phòng vé đạt con số kỳ vọng của nhà sản xuất.

Cát sê của Daniel Craig đã tăng vọt trong những năm trở lại đây. Khi anh tham gia phim Sòng bạc hoàng gia năm 2006, Craig chỉ nhận được khoản thù lao 3,2 triệu USD cho vai Điệp viên 007. Khi tham gia bộ phim tiếp theo Định mức khuây khỏa vào năm 2008, cát sê của anh ở mức 7,2 triệu USD.

Trong lần xuất hiện thứ ba với vai James Bond trong bộ phim Tử địa Skyfall ra mắt năm 2012, nam diễn viên được cho là đã nhận được mức lương cơ bản 17 triệu USD cộng với 3 triệu USD tiền thưởng nhờ doanh thu phòng vé cao. Vào năm 2015, Craig một lần nữa được tăng lương, anh nhận cát sê cơ bản là 25 triệu USD khi tham gia phim Bóng ma và thêm 5 triệu USD tiền thưởng nhờ phim đạt doanh thu phòng vé cực cao.

Với việc Craig được cho là nhận cát sê 25 triệu đô la cho phần phim mới nhất về Điệp viên 007 - No Time to Die, tổng thu nhập của anh từ loạt phim về James Bond ước tính đạt gần 86 triệu USD. Tuy nhiên, tổng thu nhập thực tế của nam diễn viên có thể cao hơn con số này.

Theo trang Celebrity Net Worth, Daniel Craig hiện sở hữu khối tài sản ước chừng là 160 triệu USD. Ngôi sao điện ảnh giàu có từng gây sốc khi tuyên bố sẽ không để cho hai người con thừa kế nhiều tài sản. Anh nói: "Andrew Carnegie (tỷ phú Mỹ) từng làm từ thiện khoảng 11 tỷ USD. Điều đó cho thấy ông ấy là người như thế nào dù tôi tin rằng ông ấy cũng giữ lại một phần. Tôi nghĩ rằng nhận thừa kế là điều khá khó chịu. Triết lý của tôi là tống nó đi hoặc làm từ thiện trước khi qua đời".