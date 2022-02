Vừa đến chùa, chị Nguyễn Phạm Thương Huyền (25 tuổi) nhận được một cuộc điện thoại của người bạn hẹn cùng đi lễ sáng nay. Ở đầu dây bên kia, bạn chị Huyền báo tin mình đã dương tính với SARS-CoV-2 nên chị quyết định một mình lễ chùa, cầu bình an luôn cho người bạn. "Mình cảm thấy bản thân may mắn hơn rất nhiều người vì vẫn có việc làm trong suốt mùa dịch. Vì thế, mình đến đây để cầu chúc cho mọi người có nhiều may mắn như mình trong năm mới, và bạn mình sẽ mau khỏe", chị Huyền nói.