Cảnh dằn mặt "tiểu tam" của NSND Thu Hà trên phim giờ vàng hút triệu view

Cụ thể, ở tập 9 lên sóng tối 27/3, bà Hạ Lan đã gọi An Nhiên đến nhà để dạy dỗ cho cô một bài học sau khi biết nữ bác sĩ tâm lý cố tình gửi đoạn băng ghi âm cho mình.

Trước đó, An Nhiên khiến khán giả phẫn nộ khi thừa dịp đẩy cao mâu thuẫn giữa mẹ con Hạ Lan và Ngân Hà (Hồng Diễm) để đạt mục đích riêng của mình.

Mưu đồ của An Nhiên đã bị bà Hạ Lan nhìn thấu, dù ngoài mặt tỏ ra ghét bỏ con gái nhưng bà Hạ Lan không muốn cô bị người khác làm tổn thương.

Trích đoạn tập 9 phim "Trạm cứu hộ trái tim" (Video: VTV).

Đối diện với An Nhiên, bà lột mặt nạ cô với lời lẽ đanh thép: "Loại người như cô chẳng có gì tốt đẹp giống như cái tên An Nhiên của cô. Nhìn cái mặt của cô đã thấy toát lên cái vẻ không an phận rồi!".

Tiếp đó bà cảnh cáo An Nhiên: "Một là quan hệ giữa mẹ con tôi có tồi tệ đến mức nào cũng không khiến người ngoài xen vào. Việc thứ hai tôi nhắc cô, đừng giở chiêu trò ra với tôi, với người nhà này. Nhà này có cấu xé thế nào thì cũng đừng vì cháy nhà mà hôi của, cũng đừng mơ xức nước hoa để chứng tỏ vị trí của mình".

Khi thấy đối thủ có vẻ vẫn còn chưa chịu khuất phục, bà Hạ Lan dùng những lời lẽ sâu cay hơn để dằn mặt: "Trước khi cô đi chữa bệnh cho người khác thì cô hãy chữa bệnh sân si, đố kỵ, chọc gậy bánh xe của mình đi".

An Nhiên lúc này "cứng họng", đứng lên muốn bỏ ra về nhưng bà Hạ Lan không cho phép và tiếp tục bồi thêm màn dạy dỗ đắt giá.

"Trước khi cô về, tôi phải thay mặt xã hội này dạy cho cô một bài học mà bố mẹ cô ở nhà dạy chưa được tử tế.

Trên đời này có 4 thứ không bao giờ được ăn. Thứ nhất là ăn cháo đá bát. Thứ hai là ăn không ngồi rồi. Thứ ba là ăn không nói có. Và thứ tư là ăn không được thì đạp đổ. Điều này nó tương ứng với cái tính xấu xa đố kỵ của cô", bà nói.

Trích đoạn trên nhanh chóng đạt triệu lượt xem chỉ sau vài giờ đăng tải trên VTVGo cùng hàng trăm bình luận của khán giả.

Đa phần đều bày tỏ sự hả hê, thích thú sau màn thoại dạy dỗ sâu cay của bà Hạ Lan: "Đã cái tai, thấm cái lòng. Nhẹ nhàng mà sâu cay"; "Mẹ nói hay quá, không thừa không thiếu chữ nào luôn"; "Nghe mẹ chửi mà sướng cái tai, mẹ chửi sâu cay và ánh lên sự bảo vệ con gái của bao người mẹ tuyệt vời"; "Xem phim nghe thoại ưng quá", "Sức sát thương cực cao luôn. Thoại thâm thúy thật sự", "Khi người có học dằn mặt nhau. Nghe câu nào nó đã câu đấy"...

Đặc biệt diễn xuất của NSND Thu Hà với vẻ mặt và ánh mắt sắc lạnh, không hề lên gân nhưng vẫn thể hiện sự đáng sợ, quyền uy trong từng lời nói dành được cơn mưa lời khen từ khán giả.

"Đúng là nghệ sĩ gạo cội đóng. Nét mặt, giọng nói, biểu cảm xuất sắc"; "Nhấn nhả từng câu, từng chữ. NSND Thu Hà diễn hay quá!"; "Cô đóng vai này đúng là đỉnh của đỉnh"... là những nhận xét của người xem.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí về trích đoạn phim "gây sốt", NSND Thu Hà cho biết, với người khác có thể mạnh hơn, ghê gớm hơn thế nữa nhưng chị đã chọn cách diễn xuất nhấn nhá ở lời thoại, câu từ chắc và thể hiện qua ánh mắt để tạo cái uy chứ không quá chú trọng ở hình thức bên ngoài.

"Cũng rất may là Lương Thu Trang đã tương tác và diễn với tôi trong phân cảnh đó rất tốt - nhìn thấy mặt Trang đã ghét rồi nên giúp tôi có cảm xúc và thể hiện một cách chân thực hơn. Có lúc tôi còn bảo với Lương Thu Trang rằng: "Trang ơi! Cô nhìn vào mắt con sợ lắm, như hồ ly tinh ấy".

Nhiều khi tôi cũng thương Trang lắm nhưng thật sự tôi nghĩ, hạnh phúc của một người diễn viên là lột tả được tốt nhất tính cách, hình tượng của nhân vật: vui ra vui, buồn ra buồn và ghét ra ghét. Lương Thu Trang đã đạt được điều đó", NSND Thu Hà nói thêm.

Diễn xuất của NSND Thu Hà được khen ngợi (Ảnh: Chụp màn hình).

Trước đó, nữ nghệ sĩ từng tiết lộ cảm thấy quá áp lực vì nhập vai bà mẹ cay nghiệt, hà khắc với con gái.

Chia sẻ về quá trình vào vai diễn đặc biệt này, NSND Thu Hà cho biết, nhân vật Hạ Lan trong phim có những cảnh quay rất khó, khi sự thù hận trong trái tim người đàn bà bị phản bội lúc nào cũng ngùn ngụt, đã gần hết đời vẫn không hóa giải được.

Chị cho biết, trước mỗi cảnh quay chị rất áp lực, nhiều cảnh phải thể hiện sự che giấu tâm can cũng như sự thể hiện ra bên ngoài của nhân vật rất khủng khiếp.

"Điểm nhấn của nhân vật này chính là mối hận thù với con gái ruột. Ngay từ đầu phim đã xảy ra những vấn đề trong gia đình dẫn đến mối hận thù giữa mẹ và con gái. Làm sao để vừa bộc lộ sự cay nghiệt nhưng vẫn che giấu được nỗi đau trong lòng, thực sự khó.

Những lúc căng thẳng tôi quên mất nhân vật bị què, quên cả gậy. Tôi chưa bao giờ dám nhìn vào màn hình của đạo diễn ở phim này và cả những vai bà mẹ gần đây của mình.

Vì tôi vẫn quen khi thấy mình trên màn ảnh với những vai thánh thiện, hiền lành. Nhưng gần đây tôi thường được giao các vai bà mẹ ghê gớm, sắc sảo và già hơn so với mình ngoài đời nên như đã nói, tôi không khỏi bị áp lực".