Cái kết đẹp, bất ngờ của "Gia đình mình vui bất thình lình"

Tập 56 Gia đình mình vui bất thình lình lên sóng tối 15/9, kết thúc hơn 6 tháng đồng hành cùng khán giả. Phim tăng 30 tập so với dự kiến, từng gây nhiều tranh cãi ở chặng cuối vì diễn biến lê thê, nhiều drama (tình huống kịch tính). Nhưng sau tất cả, hạnh phúc đều đến với những thành viên trong gia đình ông Toại (NSND Bùi Bài Bình) - bà Cúc (NSND Lan Hương).

Trong chuyến du lịch của đại gia đình, ông Toại đã trao giấy chứng nhận trưởng thành cho Long - con trai Thành (Doãn Quốc Đam) và Hà (Lan Phương) vì đã tốt nghiệp tiểu học. Sau mọi biến cố, cả gia đình quây quần bên bữa ăn vui vẻ, tràn ngập tiếng cười.

Những thước phim sau đó đưa khán giả trở về quá khứ, với những sóng gió xảy đến gia đình như việc Thành làm mất nhẫn cưới; Khải (Trọng Lân) - người yêu cũ Trâm Anh đột ngột xuất hiện - khiến hôn nhân của cô và Danh (Thanh Sơn) đứng trên bờ vực tan vỡ; Phương (NSƯT Kiều Anh) sảy thai, ly hôn với Công (Quang Sự)...

Một phân cảnh cũ được chiếu lại trong tập cuối phim "Gia đình mình vui bất thình lình" (Ảnh: Chụp màn hình).

Trong những phân đoạn ấy, giọng của các nhân vật vang lên, cùng giải đáp câu hỏi: "Thế nào là một gia đình hạnh phúc". Mỗi người có một định nghĩa khác nhau. Với Thành đó là: "Một gia đình hạnh phúc mà ở đó có những thứ không hề hạnh phúc, thậm chí có những thứ hơi sứt mẻ, xấu xí. Nhưng chúng ta học được cách chấp nhận, vui vẻ, yêu thương những thứ không hoàn hảo đó mỗi ngày".

Còn theo Trâm Anh, hạnh phúc đó cũng phải "trày da tróc vảy" mới có được. Phương lại có quan niệm đơn giản, "chỉ mong mỗi sáng thức giấc thấy lòng bình an, không tiếc nuối điều gì, được nhìn thấy gương mặt hạnh phúc của tất cả người thân".

Những hình ảnh gợi khán giả nhớ lại về biến cố hôn nhân của các cặp đôi trong gia đình ông Toại - bà Cúc (Ảnh: Chụp màn hình).

Phim dần khép lại với bài thuyết trình của Long tại lễ trưởng thành của trường tiểu học. Cậu tiết lộ mẹ mình - Hà đã mang bầu sau chuyến du lịch. Các thành viên trong gia đình đều có sự nghiệp ổn định như Công làm Viện phó Viện Nông nghiệp, Phương điều hành siêu thị. Thành là chủ của một gara ô tô cũ, Hà trở thành giáo viên ở Trung tâm dạy kỹ năng mềm. Danh cho thuê 3 studio, Trâm Anh mở một thương hiệu thời trang do cô tự thiết kế.

Cuối phần phát biểu, Long nhắc lại lời của ông Toại khiến mọi người đều xúc động: "Gia đình tôi be bé nhưng có tổ ấm to to. Ông nội tôi bảo nhà mình giàu nhất thế giới, giàu tình yêu thương và tiếng cười".

Phim kết thúc với những hình ảnh gia đình qua nhiều năm, khi các thành viên trong nhà đều già đi, lớn lên. Có người đã ra đi, song một điều không thay đổi là tình cảm mà đại gia đình dành cho nhau.

Bức ảnh chụp trong lễ mừng thọ của ông Toại. Lúc này hai con sinh đôi của Công - Phương, con trai và con gái Thành - Hà, con gái Danh - Trâm Anh đều đã lớn (Ảnh: Chụp màn hình).

Trong hình ảnh này không còn bóng dáng của ông Toại - bà Cúc. Ba cặp vợ chồng đều đã già. Long lập gia đình và có con (Ảnh: Chụp màn hình).

Thông điệp ý nghĩa về gia đình đã chạm đến trái tim của đông đảo khán giả. Trên các diễn đàn, khán giả dành nhiều lời khen cho cái kết đẹp, nhân văn của bộ phim.

"Một gia đình tuyệt vời, ao ước được sống trong một gia đình như thế này. Nghe Long nói mà vừa buồn cười, vừa rơi nước mắt"; "Bộ phim có cái kết viên mãn nhất từ trước đến giờ"; "Bao ngày cùng cười, cùng khóc, cuối cùng phim cũng kết thúc có hậu"; "Một bộ phim đáng xem, cái kết viên mãn, phải nói là xuất sắc"; "Bộ phim rất hay, giàu cảm xúc. Một gia đình hoàn hảo biết yêu thương, chia sẻ, cùng nhau vượt lên mọi khó khăn. Một gia đình tuyệt vời, đáng học hỏi"...

Trước đó, khi bộ phim vấp phải những ý kiến trái chiều, bị cho rằng lạm dụng drama để kéo dài, biên kịch Lại Phương Thảo cho biết cô và ê-kíp hoàn toàn tôn trọng cũng như ghi nhận những cảm xúc, ý kiến của khán giả.

Cô chia sẻ với phóng viên Dân trí: "Một gia đình ấm áp, vui vẻ không có nghĩa rằng gia đình ấy gặp toàn chuyện vui. Ngược lại, một gia đình vui vẻ là bởi họ dùng chính sự lạc quan để vượt qua những chuyện buồn trong cuộc sống. Đấy là thông điệp của bộ phim mà chúng tôi rất mong mỏi".

Nữ biên kịch mong rằng, khán giả cứ bình tĩnh và tiếp tục dành tình yêu cho phim, cũng như gia đình ông Toại - bà Cúc. Bởi theo cô, hành trình bảo vệ và giữ gìn hạnh phúc gia đình của ông Toại và bà Cúc là một hành trình dài.

"Trên hành trình đó, đôi lúc sẽ có những thành viên cảm thấy chùn bước vì quá mệt mỏi, cũng có người muốn rời đi, nhưng tôi tin rằng tinh thần lạc quan, vui vẻ vẫn luôn được giữ, tình thân là sức mạnh to lớn, sẽ tiếp thêm sức mạnh cho tất cả. Đấy là hành trình rất khó khăn với họ, họ đã và đang nỗ lực để vượt qua", biên kịch Phương Thảo nói.

Sau khi Gia đình mình vui bất thình lình kết thúc, bộ phim Không ngại cưới, chỉ cần một lý do sẽ lên sóng vào ngày 21/9. Phim đánh dấu sự trở lại của Hoàng Thùy Linh sau 4 năm vắng bóng kể từ Mê cung, cùng sự tham gia của những tên tuổi quen thuộc với khán giả như Trọng Lân, Nhan Phúc Vinh, Trung Ruồi…