Cách đơn giản giúp dân văn phòng vượt qua uể oải vào buổi chiều

Dân trí Đối với một số người, đặc biệt là dân văn phòng ít vận động thường rơi vào tình trạng uể oải, cơ thể muốn "đình công" vào buổi chiều, khiến năng suất làm việc không được như ý muốn.

Nghiên cứu của ĐH Harvard, cảm giác mệt mỏi vào đầu hoặc giữa buổi chiều thường do ăn trưa nhiều hoặc sau một cuộc họp nhàm chán. Tháng 8/2017, tạp chí Neuroscience đăng tải kết quả nghiên cứu tương tự của các nhà khoa học tại ĐH Công nghệ Swinburne, Australia.

Khi cơ thể thường xuyên rơi vào tình trạng uể oải vào buổi chiều, bạn có thể vượt qua bằng một số mẹo nhỏ dưới đây.

Uống một chút nước

Nếu thấy bản thân thiếu tỉnh táo hãy thử uống thêm nước. Mất nước khiến chúng ta mệt mỏi, trong khi những người ngồi hoặc nhìn chằm chằm vào màn hình cả ngày thường quên uống nước.

Theo nghiên cứu trên thư viện y khoa quốc gia Mỹ, tháng 11/2014, khi mất nước mức độ nhẹ, lượng nước giảm 1% - 2% trong cơ thể có thể giảm hiệu suất nhận thức và gây ra các vấn đề về trí nhớ ngắn hạn, tập trung kém, tâm trạng lo lắng.

Bật đèn hoặc ra ngoài

Nếu bạn cảm thấy uể oải sau giờ ăn trưa, hãy đứng dậy và ra ngoài nơi có nhiều ánh sáng hơn. Nếu không ra ngoài được, bạn có thể bật đèn nơi làm việc. Nghiên cứu công bố trên Thư viện y khoa quốc gia Mỹ, tháng 5/2012 chỉ ra, ánh sáng cường độ cao có thể giúp cải thiện sự tỉnh táo và giúp cơ thể tràn đầy sức sống.

Ông Paul Glovinsky, chuyên gia lâm sàng ở Albany, New York và là tác giả cuốn "You Are Getting Sleepy: Lifestyle-Based Solutions for Insomnia" cho biết, ánh sáng mặt trời mang lại năng lượng hiều hơn ánh sáng đèn.

Ông nói: "Nhịp sinh học của con người có lợi nhất khi tiếp xúc với ánh sáng mạnh ngoài trời, nhưng nhiều người làm việc văn phòng hầu như không ra ngoài ban ngày".

Ngủ giấc ngắn từ 20-45 phút

Thay vì cố gắng vượt qua mệt mỏi, hãy dành một chút thời gian ngủ trưa. Chỉ cần đảm bảo thời gian phù hợp và tốt nhất đừng kéo dài hơn một giờ, trừ khi có thể thức khuya.

Paul Glovinsky nói: "Một số người làm việc hiệu quả hơn sau khi ngủ 20 phút, người khác là 30-45 phút. Tránh ngủ trưa một tiếng hoặc lâu hơn" (Ảnh: Huffpost).

Nói chuyện với ai đó

Angela Karachristos, huấn luyện viên sự nghiệp, từng làm việc trong lĩnh vực nhân sự, cho biết, cô thường uể oải thường ập đến vào khoảng 2 giờ chiều. Để vượt qua tình trạng này, cô nói chuyện với một người bạn, với đồng nghiệp hoặc cố sắp xếp các cuộc họp trong thời gian đó để được tương tác nhiều hơn.

"Một trong chiến lược quản lý thời gian của chuyên gia của tôi là hoàn thành công việc độc lập vào buổi sáng. Vào buổi chiều, tôi tham gia các cuộc họp, làm những việc không đòi hỏi sự tập trung cao", Karachristos nói.

Ăn một bữa ăn nhẹ vui vẻ, tạo động lực

Nếu cần đồ ăn kích thích mình tỉnh táo, hãy ăn nhẹ. Những gì chúng ta ăn và uống có thể tạo sự khác biệt trong giải quyết vấn đề, khả năng chú ý và trí nhớ. Ví dụ, các loại thực phẩm bổ não như cải xanh, ngũ cốc, đậu lăng và trứng, có thể giúp tăng sự tập trung khi cần nhất.

Huấn luyện viên sự nghiệp Karachristos cho biết, cách cô tự đánh lừa mình là ăn những món ăn vặt cô để dành cho thời điểm cơ thể mệt mỏi (Ảnh minh họa: Shutterstock).

"Thay vì uống cà phê yêu thích vào buổi sáng, tôi để dành buồn ngủ mới uống. Hoặc nếu có món tráng miệng thừa lúc sáng, tôi để dành ăn trong giờ nghỉ buổi chiều", Karachristos nói.

Nghĩ về những hoạt động tích cực

Vào buổi chiều, khi đã kiệt sức về cả tinh thần lẫn thể chất, bạn thường nghĩ: Không hoàn thành công việc thì phải làm cho đến khi nào xong thì thôi, nhưng nếu động viên mình bằng hoạt động vui vẻ nào đó, bạn sẽ có động lực để vượt qua.

Đó là lý do tại sao Adjoa Osei, một nhà tâm lý học lâm sàng, khuyên bạn nên hướng đến và nuôi dưỡng những hoạt động tích cực. "Với một số người có thể là vận động như đi dạo, nhảy theo nhạc, vươn vai hoặc nhìn những bức ảnh thú vị. Những người khác dành chút tĩnh lặng như tập trung vào hơi thở hoặc thiền", Osei nói.

Hà Hiền

Theo Huffpost