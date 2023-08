Ca sĩ Hàn Quốc livestream ăn phở giữa đêm, hút chục triệu người xem

Trên tài khoản Instagram với 13,6 triệu người theo dõi, nữ ca sĩ Hàn Quốc đã livestream (phát sóng trực tiếp) việc thưởng thức một tô phở chuẩn hương vị Việt tại một khách sạn ở Hà Nội.

Giọng ca nổi tiếng cho biết, đây là lần đầu cô được ăn một tô phở truyền thống Việt Nam. Ngay khi nếm thử món ăn, nữ ca sĩ đã tỏ ra thích thú và thừa nhận, hương vị phở truyền thống Việt Nam thực sự rất hấp dẫn. Cô còn vỗ tay và nhún nhảy để thể hiện sự phấn khích của mình.

Nữ ca sĩ Hàn Quốc - Jessi - livestream việc ăn phở giữa đêm và thu hút 13,6 triệu lượt người xem trên trang cá nhân Instagram (Ảnh: Instagram).

"Mọi người ơi, tô phở thực sự rất hấp dẫn. Mọi người hãy thưởng thức nha", Jessi nói. Đáng chú ý, video phát sóng của Jessi được thực hiện nửa đêm nhưng lượng người xem video đạt tới hàng chục triệu người.

Video sau đó còn được chia sẻ lại trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Nhiều khán giả dành lời khen cho sự dễ thương của nữ ca sĩ xứ Hàn. Các khán giả Việt Nam cũng rất vui khi có thêm một ngôi sao của Hàn Quốc nhận làm fan của món phở.

Jessi (SN 1988) là một trong những rapper nổi tiếng của Hàn Quốc. Với giọng hát độc đáo cùng phong cách trình diễn gợi cảm và cá tính, Jessi có lượng người hâm mộ đông đảo tại châu Á.

Jessi là rapper cá tính và gợi cảm của nhạc trẻ xứ Hàn (Ảnh: Naver).

Cô là chủ nhân một loạt ca khúc nổi tiếng như Zoom, Nunu Nana, Don't touch me, Cold Blooded, Who Dat B, What type of X… Ngoài ra, cô còn là gương mặt quen thuộc trong các chương trình truyền hình như Unpretty Rapstar, Show me your money, Sixth Sense, Real Men, Hangout with Yoo.

Năm 2020, Jessi cùng Lee Hyori, Uhm Jung Hwa và Hwasa thành lập nhóm nhạc nữ có tên Refund Sisters. Họ đã ra mắt một số sản phẩm âm nhạc và nhận được sự ủng hộ của khán giả.

Tháng 8 này, Jessi có kế hoạch biểu diễn tại Việt Nam. Nữ ca sĩ đã nhận được tình cảm và sự ủng hộ của khán giả Việt khi nhiều người hâm mộ đã đứng đón cô tại sân bay, tặng nón lá cho giọng ca xứ Hàn.

Jessi không phải là nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên dành tình cảm đặc biệt cho món phở Việt Nam. Trước cô, Rosé (thành viên nhóm Blackpink) cũng thừa nhận hâm mộ món phở Việt Nam.

Trong chuyến lưu diễn tới Hà Nội của nhóm Blackpink hồi cuối tháng 7, Rosé đã khen ngợi món phở Việt Nam và bày tỏ niềm hạnh phúc khi được húp tới giọt cuối cùng của bát phở được phục vụ ở khách sạn.

Taeyang cũng khen và đăng hình thưởng thức món phở truyền thống Việt Nam trước khi lên đường về Hàn Quốc, tháng 6 (Ảnh: Instagram).

Tháng 6 vừa rồi, nam ca sĩ Hàn Quốc - Taeyang - cũng khoe ảnh thưởng thức một tô phở chuẩn vị Việt trước giờ lên máy bay về Hàn Quốc. Loạt ảnh trên trang cá nhân của anh đã hút lượng tương tác lớn từ khán giả.

Nam ca sĩ người Hàn Quốc đã đăng ảnh bức ảnh bát phở thơm lừng và đặc trưng của dân Bắc. Bên dưới phần bình luận, người hâm mộ và nam ca sĩ đã chơi chữ, dùng từ "Pho" thay cho "For". Anh ghi chú dưới bức ảnh: "Cam on, Ready Pho Love" (Cảm ơn, sẵn sàng yêu thương).

Taeyang cũng hào hứng đáp lại người hâm mộ, tạo thành những từ ngữ thú vị khi trả lời fan. Ví dụ như: "Pho real?" (For real: Thật sao?), "Phogive me" (Forgive me: Thứ lỗi cho tôi), "Phosho" (For sure: Chắc chắn rồi")...

Bức ảnh thưởng thức món ăn Việt của Taeyang tại Việt Nam thu về gần 600.000 lượt người thích và hơn 6.000 bình luận chỉ trong vài giờ đăng tải. Bên dưới bài đăng, nhiều khán giả Việt sôi nổi đưa ra một loạt gợi ý về món ăn Việt "cần phải ăn" dành cho ngôi sao xứ kim chi.

Bi (Rain) thích cà phê sữa đá và phở Việt Nam (Ảnh: Instagram).

Vợ chồng Kim Tae Hee và Bi (Rain) từng khiến fan Việt bùng nổ khi chia sẻ khoảnh khắc hò hẹn của họ tại một nhà hàng Việt Nam tại Hàn Quốc vào năm 2022.

Theo đó, cặp đôi đăng tải những món ăn Việt mà họ yêu thích như nem cuốn, phở bò, cà phê sữa đá trên trang cá nhân và dành nhiều lời khen ngợi cho ẩm thực Việt Nam. Nam ca sĩ xứ Hàn nhận xét: "Món phở ngon có một không hai".

Kyu Hyun, thành viên của nhóm nhạc Super Junior, cũng thừa nhận trong một bài đăng hồi tháng 4, anh đã có một trải nghiệm tuyệt vời khi thưởng thức bát phở chuẩn vị tại một nhà hàng ở trung tâm TPHCM.

Nam ca sĩ Hàn Quốc đã gọi một tô phở thập cẩm nhiều thịt. Trong đoạn clip đăng trên trang cá nhân, Kyu Hyun khen món phở Việt Nam "ngon phát điên".