Ca khúc "You & Me" của Jennie hút hàng chục triệu view, thống trị các BXH

Hiện tại, You & Me đang đứng đầu iTunes của 53 quốc gia, xếp hạng một trên bảng xếp hạng iTunes toàn cầu. MV đạt 14 triệu lượt xem và 1,9 triệu lượt "thích" trên Youtube, đồng thời trở thành top 1 trending (xu hướng) ở 57 quốc gia, chỉ sau một ngày trình làng.

Ca khúc mới của Jennie giữ vị trí số một trên các bảng xếp hạng âm nhạc tại Hàn Quốc như Vibe, Bugs ngay khi phát hành. Sau đó vài giờ, You & Me cũng thăng hạng trên các trang âm nhạc khác như Melon, Genie, Flo của xứ kim chi. Điều này chứng tỏ sức hút mạnh mẽ của thành viên nhóm Blackpink với người hâm mộ.

Jennie hóa thân thành thủy thủ mặt trăng trong MV "You & Me" (Ảnh chụp màn hình).

You & Me được Jennie tiết lộ lần đầu tiên trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của Born Pink của nhóm Blackpink. Bài hát đã được thành viên nhóm nhạc tập đoàn giải trí YG Entertainment trình diễn nhiều lần tại các thành phố lớn, tương đối quen thuộc với người hâm mộ.

You & Me thể hiện thông điệp tinh tế về tình yêu, nổi bật bởi hình ảnh quyến rũ về hình bóng nhảy múa của Jennie trên nền trăng tròn đẹp và ma mị. Được biết, ảnh bìa của You & Me là sự hợp tác với nghệ sĩ tạo nên bộ truyện tranh nổi tiếng Thủy thủ mặt trăng - Takeuchi Naoko.

You & Me là sản phẩm âm nhạc cá nhân thứ hai của Jennie kể từ sau ca khúc Solo, phát hành từ 5 năm trước. Theo Naver, ca khúc này được nữ ca sĩ thu âm cách đây 4 năm nhưng chưa được phát hành.

"You & Me" được xem là sản phẩm âm nhạc tri ân người hâm mộ của Jennie và nhóm Blackpink sau thành công của chuyến lưu diễn toàn cầu "Born Pink" (Ảnh: Naver).

Theo YG Entertainment, You & Me được trình làng trên các nền tảng phát trực tuyến kỹ thuật số như một món quà Jennie dành tặng người hâm mộ vì tình yêu mà họ đã thể hiện trong suốt chuyến lưu diễn của nhóm Blackpink.

Trong chuyến lưu diễn Born Pink tại Việt Nam hồi tháng 7, người hâm mộ Việt Nam cũng đã có cơ hội được trực tiếp lắng nghe Jennie hát You & Me tại sân vận động Mỹ Đình.

You & Me được phát hành trong thời điểm kết quả đàm phán gia hạn hợp đồng giữa các thành viên Blackpink với công ty chủ quản YG Entertainment vẫn là một ẩn số.

Theo một số nguồn tin tại Hàn Quốc, Jennie được cho là sẽ rời YG Entertainment để thành lập công ty riêng, tự quản lý hoạt động nghệ thuật của mình.

Động thái phát hành MV You & Me được cho là màn đáp trả của YG Entertainment và Jennie về thông tin nhóm Blackpink chấm dứt hợp đồng thời gian qua.

Sinh ra tại Hàn Quốc nhưng Jennie lớn lên chủ yếu tại New Zealand. Cô ký hợp đồng với tập đoàn giải trí xứ Hàn - YG Entertainment - khi mới 15 tuổi. Cô quyết định từ bỏ cơ hội du học tại một ngôi trường danh giá ở Mỹ để theo đuổi ước mơ trở thành ngôi sao giải trí.

Năm 2016, Jennie chính thức ra mắt khán giả toàn cầu với tư cách thành viên nhóm Blackpink và giữ vai trò rapper chính.

Jennie vẫn im lặng trước thông tin cô rời YG Entertainment để thành lập công ty riêng (Ảnh: Getty Images).

Ngoài âm nhạc, Jennie cũng là gương mặt nổi bật trong lĩnh vực thời trang khi trở thành con cưng của nhiều nhãn hiệu thời trang danh tiếng. Vẻ đẹp pha trộn giữa sự quyến rũ và đáng yêu của Jennie được coi là tiêu chuẩn nhan sắc mới trong làng giải trí xứ Hàn.

Ngoài thành công trong lĩnh vực ca hát và thời trang, Jennie có sự thử sức đầu tiên trong lĩnh vực diễn xuất vào năm 2023. Tuy nhiên, bộ phim đầu tiên mà Jennie góp mặt - The Idol - trở thành tâm điểm truyền thông châu Á với những phản ứng tiêu cực.

Trong The Idol, Jennie xuất hiện với những phân đoạn, câu thoại táo bạo. Hình ảnh một nữ thần tượng trong sáng dường như bị phá bỏ hoàn toàn khi nội dung của The Idol bị chỉ trích tục tĩu, coi thường phụ nữ.

Bất chấp vai diễn bị "ném đá" trong The Idol, Jennie cho biết diễn xuất là một trong những điều cô muốn khám phá và theo đuổi. Cô nói: "Tôi muốn chương diễn xuất mới của cuộc đời mình phải chân thực, tự nhiên, thay vì chỉ như cố gắng chộp lấy bất kỳ cơ hội nào đến với tôi".

Ngoài diễn xuất, Jennie còn góp giọng trong ca khúc chính của bộ phim The Idol. Cô thể hiện bài hát One of the Girls hợp tác cùng với The Weeknd và Lily-Rose Depp. One of the Girls cũng gây sốt trên hầu hết các bảng xếp hạng âm nhạc Âu, Mỹ thời gian qua.