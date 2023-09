Tháng 4, ban nhạc Bức Tường ra mắt MV Cân Bằng, mở đầu album thứ 7 cùng tên. Sau hơn 4 tháng, nhóm trình làng MV Mùa hè đi qua (sáng tác: Vũ Văn Hà), track thứ 3 trong album, vào 20h ngày 6/9.

Đây là bài hát đầu tiên về tình yêu tuổi học trò của Bức Tường, kết hợp cùng ca sĩ Phạm Anh Khoa.

Mùa hè đi qua lấy bối cảnh khu nhà tập thể với nhiều hình ảnh giản dị, chân thực, nơi mà các nhân vật đã có những kỷ niệm đẹp trong những năm tháng tuổi thơ học trò.

Teaser MV "Mùa hè đi qua" (Nguồn: Bức Tường).

Guitarist Vũ Văn Hà cho biết, Mùa hè đi qua là ca khúc anh dành tặng cho tuổi trẻ của học sinh - những trái tim thuần khiết trong tình yêu. Tuổi học trò là giai đoạn thanh xuân, tươi trẻ nhất của cuộc đời.

"Tình yêu tuổi học trò khác với tình yêu của tuổi trưởng thành. Có thể chỉ là những rung động tưởng chừng đơn giản hay thoáng qua, nhưng sẽ in sâu vào tâm trí của mỗi người sau rất nhiều năm.

Dù có thể đến với nhau trong tương lai hoặc không thể thì tình yêu tuổi học trò vẫn là một điều rất đáng nhớ", Guitarist Vũ Văn Hà chia sẻ.

Bức Tường lần đầu thực hiện sản phẩm tại TPHCM (Ảnh: Bức Tường).

Lựa chọn thời điểm ra mắt MV vào ngày 6/9, nhân dịp khai giảng năm học mới, Trưởng ban nhạc, Guitarist Trần Tuấn Hùng tin rằng khán giả sẽ nhận thấy những năng lượng tích cực trong Mùa hè đi qua.

"Thông qua câu chuyện lãng mạn tuổi học trò với nhiều niềm vui và cả nuối tiếc, là những khoảnh khắc tươi đẹp của cuộc sống mà ít nhiều mỗi người đã từng trải qua", anh Trần Tuấn Hùng nói.

Đây là lần đầu Bức Tường thực hiện sản phẩm tại TPHCM, với hy vọng mang đến màu sắc và những chất liệu mới mẻ.

Đúng như phong cách của đạo diễn, họa sĩ Trần Trung Lĩnh, MV Mùa hè đi qua mang đến cách kể chuyện đầy màu sắc và những cá tính riêng biệt, hé lộ nhiều chi tiết "ẩn" được thể hiện như một bộ phim ngắn đầy tính nghệ thuật.

Khán giả có thể bắt gặp nhiều khoảnh khắc thú vị và chờ đón điều bất ngờ khi xem hết MV này.

Mùa hè đi qua là MV thứ 2 được Bức Tường thực hiện trong năm 2023, tuy nhiên đây chưa phải là sản phẩm cuối cùng của nhóm trong năm nay. Ban nhạc gợi mở một MV nữa sẽ ra mắt trong tháng 10.

MV "Mùa hè đi qua" có cấu trúc như một bộ phim ngắn nghệ thuật (Ảnh: Bức Tường).

Bức Tường thành lập năm 1995 tại Đại học Xây dựng, là một trong những ban nhạc rock chuyên nghiệp đầu tiên của Việt Nam. Nhóm lần đầu ra mắt khán giả truyền hình Việt Nam vào đầu năm 1996 với ca khúc We are The Wall (Chúng tôi là Bức Tường) tại buổi thi đấu khai mạc chương trình SV 96.

Bức Tường đã phát hành 5 album phòng thu gồm: Tâm hồn của đá (2001), Vô hình (2003), Nam châm (2004), Ngày khác (2010), Đất Việt (2014). Sau khi thủ lĩnh Trần Lập qua đời, nhóm quyết định vẫn duy trì hoạt động, trở lại với 2 album Con đường không tên (2020) và Cân Bằng (2023).

Sau 28 năm, Bức Tường đang "tăng tốc" để sẵn sàng chinh phục những mục tiêu cao hơn, giới thiệu một nguồn năng lượng tươi trẻ và mạnh mẽ tới khán giả.