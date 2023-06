Bức "Quý bà cầm quạt" của Gustav Klimt phá vỡ kỷ lục về giá

Cuộc đấu giá vừa được tiến hành tại London (Anh) hôm thứ 3 vừa qua. Bức tranh cuối cùng do danh họa người Áo Gustav Klimt thực hiện - bức Lady with a Fan (Quý bà cầm quạt) - đã đạt mức giá cao nhất từng được ghi nhận đối với một tác phẩm nghệ thuật được đem ra bán đấu giá tại Châu Âu .

Cuộc đấu giá do nhà đấu giá Sotheby tiến hành. Đây là lần đầu tiên bức Lady with a Fan xuất hiện trở lại trên thị trường trong vòng 29 năm qua. Mức giá mà tác phẩm vừa đạt được đã vượt qua mức giá kỳ vọng ban đầu - 65 triệu bảng - do nhà đấu giá đưa ra. Đây cũng là mức giá kỷ lục mới trả cho một tác phẩm của họa sĩ Gustav Klimt.

Bức "Lady with a Fan" (Quý bà cầm quạt) của Gustav Klimt (Ảnh: The Guardian).

Phiên đấu giá kéo dài 10 phút với 4 người mua tiềm năng tham gia cuộc chiến về giá, sau cùng, tác phẩm được bán cho Patti Wong, người đại diện cho một nhà sưu tập ẩn danh tại Hồng Kông.

Theo giới chuyên môn, bức Lady with a Fan có giá trị đặc biệt bởi đây là tác phẩm cuối cùng mà Gustav Klimt thực hiện trước khi ông qua đời ở tuổi 55. Lúc ra đi, Gustav Klimt vẫn đang ở thời kỳ đỉnh cao trong sáng tạo nghệ thuật.

Bức Lady with a Fan khác biệt với những bức tranh chân dung khác mà họa sĩ Gustav Klimt từng thực hiện bởi tác phẩm có những sự thử nghiệm mới mẻ về kỹ thuật thực hiện, về nguồn cảm hứng và cách thức biểu đạt.

Bức Lady with a Fan khắc họa chân dung của một người phụ nữ không rõ danh tính. Bức tranh vẫn đang được đặt trên giá vẽ trong phòng vẽ của Klimt tại thời điểm ông qua đời hồi năm 1918 vì viêm phổi và đột quỵ.

Trong bức tranh này, Gustav Klimt lấy cảm hứng từ những mô-típ nghệ thuật đậm chất Á Đông, với hình ảnh phượng hoàng và hoa sen. Bức Lady with a Fan từng được nhà đấu giá Sotheby đem ra bán đấu giá tại New York hồi năm 1994, khi ấy, tác phẩm được bán ra với giá 11,6 triệu USD.

Ở thời điểm ấy, đây cũng là mức giá kỷ lục được trả cho một tác phẩm của Gustav Klimt. Giờ đây, gần 30 năm trôi qua, một lần nữa, Lady with a Fan lại xác lập kỷ lục về mức giá trả cho một tác phẩm của Klimt.