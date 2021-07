Britney Spears giải nghệ: Quản lý gắn bó suốt gần 3 thập kỷ đã thôi việc

Dân trí Quản lý của nữ ca sĩ Britney Spears vừa nộp đơn xin thôi việc với những câu từ trong đơn cho thấy khả năng Britney Spears sắp đưa ra một phát ngôn chấn động.

Quản lý của nữ ca sĩ Britney Spears đã vừa nộp đơn xin thôi việc với những câu từ trong đơn cho thấy khả năng Britney Spears sắp đưa ra một phát ngôn chấn động.

Quản lý của Britney Spears - ông Larry Rudolph đã đóng vai trò thu xếp các hoạt động ca hát của cô kể từ giữa thập niên 1990 đến nay. Sự hợp tác giữa hai người đã chứng kiến nhiều thăng trầm trong sự nghiệp của "công chúa pop" một thời. Giai đoạn thành công nhất của Britney hay giai đoạn suy sụp khủng hoảng nhất của cô đều có sự đồng hành của người quản lý Larry Rudolph.

Ông Larry Rudolph đã vừa nộp đơn xin thôi việc, kết thúc mọi hợp tác. Trong lá thư gửi tới cho nhóm những người có trách nhiệm giám hộ đối với Britney Spears, trong đó có cha của nữ ca sĩ - ông Jamie Spears, lá thư có đoạn:

"Đã hơn 2 năm rưỡi kể từ khi Britney và tôi lần cuối nói chuyện với nhau, khi ấy, cô ấy đã thông báo cho tôi biết rằng cô ấy muốn có một giai đoạn ngưng biểu diễn không xác định về thời hạn. Đến hôm nay, tôi lại được biết thêm rằng Britney đã bày tỏ ý muốn chính thức giải nghệ.

Như các vị đều biết, tôi chưa từng là một thành viên trong nhóm tham gia giám hộ hay được góp tiếng nói trong cách thức hoạt động của nhóm, nên tôi cũng không được biết nhiều thông tin. Tôi vốn được thuê theo yêu cầu của cô Britney để giúp quản lý và hỗ trợ cô trong sự nghiệp ca hát.

Và với tư cách một người quản lý của Britney, tôi tin cô Britney cũng đang mong muốn điều tốt nhất cho tôi lúc này, đó chính là xin thôi việc, rút khỏi nhóm cộng sự của cô, bởi những gì mà tôi có thể đưa lại một cách tốt nhất cho cô giờ không còn cần đến nữa".

Sau cùng, ông Larry Rudolph có nhắn gửi một lời chúc tới Britney trong lá đơn thôi việc, ông mong cô "có sức khỏe tốt và nhiều niềm vui trong cuộc sống".

Quyết định này của ông Larry Rudolph nằm trong một loạt thông tin xoay quanh Britney Spears những tuần trở lại đây, đặc biệt là kể từ sau khi cô đưa ra các bằng chứng và lập luận nhằm thuyết phục tòa án xóa bỏ chế độ giám hộ áp dụng đối với cô kể từ năm 2008.

Phiên tòa diễn ra trong tháng 6 đã khiến dư luận bàng hoàng trước những gì mà Britney phải chịu đựng dưới chế độ giám hộ. Sau cùng, tòa án vẫn không thay đổi quyết định, vẫn áp dụng chế độ giám hộ, cha của cô vẫn nằm trong nhóm thực hiện hoạt động giám hộ Britney.

Trước những áp lực từ dư luận, công ty tài chính vốn chịu trách nhiệm đồng giám hộ Britney kể từ năm 2020 đã xin rút khỏi hoạt động này với lý do rằng "người bị giám hộ cho rằng mình đã phải chịu những hệ lụy không thể sửa chữa được".

Nếu Britney giải nghệ, đây sẽ là kết thúc của một trong những sự nghiệp ca hát thành công nhất và được dõi theo nhiều nhất trong lịch sử nhạc pop của Mỹ. 6 trong số 9 album của Britney đã đứng đầu bảng xếp hạng âm nhạc của Mỹ.

Những ca khúc đình đám nhất của Britney như "…Baby One More Time", "Oops!… I Did It Again" hay "Toxic" đã từng định hình nên phong cách nhạc pop thịnh hành nhất trong giai đoạn chuyển giao thế kỷ 20 - 21. Album gần đây nhất của Britney là album "Glory" (2016).

Bích Ngọc

Theo The Guardian