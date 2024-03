Brad Pitt từ bỏ quyền nuôi con: "Cặp đôi vàng" một thuở thôi làm khổ nhau

Theo nguồn tin mà tờ tin tức Daily Mail (Anh) có được, tài tử Brad Pitt (60 tuổi) đã xin rút đề xuất chia sẻ quyền nuôi con với nữ diễn viên Angelina Jolie (48 tuổi). Pitt và Jolie đã tuyên bố chia tay từ năm 2016.

Tới năm 2019, họ hoàn tất thủ tục để trở thành người độc thân hợp pháp. Nhưng thỏa thuận về quyền nuôi con sau khi ly hôn có rất nhiều bất đồng, hai người không thể đi tới thống nhất kể từ năm 2016. Jolie muốn có toàn quyền nuôi con. Pitt muốn đôi bên chia sẻ quyền nuôi con.

Tới thời điểm này, gần 8 năm đã trôi qua kể từ khi họ tuyên bố chia tay, các con chung cũng lần lượt bước vào tuổi trưởng thành, Brad Pitt rút khỏi các hoạt động pháp lý từng theo đuổi xung quanh vấn đề về quyền nuôi con. Như vậy, Angelina Jolie sẽ có toàn quyền nuôi con, Brad Pitt sẽ có quyền thăm nom các con.

Daily Mail cho biết rằng nguyên nhân chính khiến Brad Pitt rút lui khỏi các hoạt động pháp lý là bởi các con chung của Jolie và Pitt đều đã lớn. Hiện tại, chỉ còn 3 người con ruột của họ, gồm Shiloh (17 tuổi), cùng cặp song sinh Knox và Vivienne (15 tuổi), là chưa đủ tuổi trưởng thành. Nhưng thời điểm chính thức bước qua tuổi trưởng thành của 3 người con này cũng không còn xa.

Trong khi đó, những người con nuôi của Jolie và Pitt đều đã trưởng thành, gồm có Maddox (22 tuổi), Pax Thiên (20 tuổi) và Zahara (19 tuổi). Những người con này đều bị cho là có mối quan hệ không tốt đẹp với cha nuôi.

Thực tế, tài tử Brad Pitt đã không còn xuất hiện bên các con của mình kể từ năm 2016, sau khi Angelina Jolie đệ đơn ly hôn. Jolie đệ đơn ngay sau một chuyến bay hỗn loạn xảy ra trên phi cơ riêng chở cả gia đình. Theo thông tin từ phía Jolie, Pitt đã say xỉn trên chuyến bay và có những hành động bạo lực đối với vợ con.

Sau sự việc này, Jolie quyết định ly hôn Pitt để bảo vệ bản thân và các con. Sau khi bước ra khỏi hôn nhân, Brad Pitt từng thừa nhận việc anh bị phụ thuộc vào rượu và quyết định điều trị cai nghiện rượu. Trong các giấy tờ gửi ra tòa, Jolie từng chia sẻ rằng các con của cô cảm thấy khủng hoảng trước cách hành xử của cha, mỗi khi Brad Pitt say xỉn.

Trong vài năm trở lại đây, Maddox và Zahara đã bỏ tên họ Pitt ra khỏi các giấy tờ cá nhân không mang nhiều tính pháp lý. Pax Thiên cũng được cho là từng có bài đăng trên mạng xã hội thể hiện sự giận dữ đối với cha nuôi.

Trong năm 2023, câu chuyện này đã được nhắc tới nhiều trên các tờ tin tức showbiz Mỹ. Khi ấy, Brad Pitt không chính thức đưa ra phát ngôn trước giới truyền thông nhưng những nguồn tin ẩn danh tự xưng là bạn bè thân thiết của tài tử đã chủ động tìm tới giới truyền thông, để nói về thái độ và quan điểm của Pitt trước cách sự việc diễn ra.

Các nguồn tin này cho biết Pitt rất buồn bã trước diễn tiến của sự việc nhưng anh thấu hiểu và lý giải được. Brad Pitt và Angelina Jolie có quá nhiều bất đồng. Vì vậy, Pitt hiểu rằng việc các con bị tác động và có thái độ tiêu cực đối với cha là khó tránh khỏi. Đây là điều Pitt đã chuẩn bị tinh thần để chấp nhận.

Gần 8 năm qua, các con chỉ ở bên Angelina Jolie, không có thông tin chính thức nào cho thấy Brad Pitt duy trì được mối quan hệ ổn thỏa với các con.

Nguồn tin thân cận từ phía Brad Pitt cho biết nam tài tử đã học được cách giữ bình tĩnh trong các vấn đề liên quan tới con cái, bởi mọi việc đã diễn ra từ nhiều năm qua theo cách "rất gây nản lòng".

Nguồn tin ẩn danh cũng nhấn mạnh rằng Brad Pitt luôn tôn trọng cả 6 người con của mình: "Chỉ riêng việc anh ấy lựa chọn im lặng trước những thông tin gây tranh luận liên quan tới các con của mình đã cho thấy tấm lòng của một người cha. Anh ấy thực sự muốn bảo vệ các con mình trước dư luận, vượt lên trên mọi sự đúng sai và phán xét".

Chính từ khi bước ra khỏi cuộc hôn nhân với Angelina Jolie, nhiều thông tin không đẹp về cách hành xử của Pitt với vợ con mới liên tục bị tung ra.

Sau khi ly hôn, Pitt và Jolie tranh chấp quyền nuôi con rất căng thẳng, sau đó, họ lại có những bất đồng liên miên liên quan tới biệt thự Chateau Miraval - công trình mà Jolie và Pitt từng góp tiền mua chung khi còn "cơm lành, canh ngọt".

Tất cả bất đồng này đều được đôi bên đưa ra tòa và cho tới thời điểm này vẫn chưa xử lý xong xuôi.

Quan sát việc kiện tụng liên miên giữa Pitt và Jolie, không ít người cảm thấy... ngán ngẩm. Một độc giả bình luận và nhận được nhiều sự hưởng ứng: "Điều đáng lo lắng là cả hai người này đều quá cay đắng sau khi ly hôn. Trong khi đó, họ còn có những người con chung. Liệu họ có đưa sự cay đắng, tiêu cực vào quá trình nuôi dạy con không? Nếu có, điều ấy sẽ rất độc hại cho bọn trẻ".

Một người khác đánh giá: "Hollywood là nơi mà việc ly hôn và kiện tụng sau ly hôn còn diễn ra dài lâu hơn quãng thời gian người ta chung sống trong hôn nhân".

Một bình luận cũng thu hút nhiều sự tương tác của cộng đồng mạng: "Đây là câu chuyện của những người rất giàu có, họ sẵn sàng kiện tụng dài lâu vì những mâu thuẫn, bất đồng chủ yếu xuất phát từ cái tôi quá lớn. Phần đông con người trên thế giới này không có nhiều tiền như vậy, nên đa số sẽ tìm cách hòa giải để tìm ra hướng đi tốt nhất cho các bên.

Chỉ những người rất giàu mới sẵn sàng tiêu tốn hàng triệu USD cho luật sư vì chuyện kiện tụng dai dẳng. Họ đang tự gây thiệt hại cho mình, sau tất cả, họ còn tự biến mình thành những kẻ ngốc".

Dù vậy, đến thời điểm này, có thể Jolie và Pitt sắp không còn... "làm khổ nhau" thêm nữa.

Những phim đạt thành công thương mại lớn nhất trong sự nghiệp diễn xuất của Jolie là Maleficent (2014), Maleficent: Mistress of Evil (2019), Eternals (2021). Jolie đã biên kịch và đạo diễn những phim xoay quanh đề tài chiến tranh như In the Land of Blood and Honey (2011), Unbroken (2014), First They Killed My Father (2017).

Tài tử người Mỹ Brad Pitt (Ảnh: Daily Mail).

Tài tử người Mỹ Brad Pitt (SN 1963) từng nhận được nhiều giải thưởng uy tín trong lĩnh vực làm phim, trong đó có 2 giải Oscar. Pitt là một trong những nhân vật có quyền lực và có tầm ảnh hưởng lớn trong nền công nghiệp giải trí Mỹ.

Pitt bắt đầu được biết đến từ phim Thelma & Louise (1991). Những vai diễn chính đầu tiên của Pitt trên màn bạc là trong các phim A River Runs Through It (1992), Legends of the Fall (1994), Interview with the Vampire (1994).

Pitt đã tham gia diễn xuất trong những phim đạt thành công thương mại như Ocean's Eleven (2001), Troy (2004), Mr. & Mrs. Smith (2005), World War Z (2013), Bullet Train (2022).

Những phim đáng kể khác trong sự nghiệp diễn xuất của anh còn có Fight Club (1999), Babel (2006), Burn After Reading (2008), Inglourious Basterds (2009), The Tree of Life (2011), The Big Short (2015).

Pitt từng nhận được đề cử tại giải Oscar với vai diễn trong các phim 12 Monkeys (1995), The Curious Case of Benjamin Button (2008) và Moneyball (2011). Anh giành giải Oscar cho Nam phụ xuất sắc với vai diễn trong Once Upon a Time in Hollywood (2019).

Năm 2001, Pitt thành lập công ty sản xuất phim Plan B Entertainment. Anh đã tham gia sản xuất các phim The Departed (2006), 12 Years a Slave (2013) và Moonlight (2016). Các phim này đều giành giải Oscar cho Phim hay nhất.

Pitt được tạp chí People bình chọn là Người đàn ông quyến rũ nhất hồi năm 1995 và 2000. Pitt đã đi qua hôn nhân với hai nữ diễn viên nổi tiếng - Jennifer Aniston và Angelina Jolie.