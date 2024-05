Phần 2 của "Trò chơi con mực" được đầu tư gần 2.000 tỷ đồng sản xuất

Bộ phim sinh tồn mang tên Trò chơi con mực của Hàn Quốc, gồm 9 tập, chính thức ra mắt khán giả toàn cầu vào tháng 9/2021, nhanh chóng trở thành hiện tượng toàn cầu. Đây là phim truyền hình nhiều tập có lượng người xem lớn nhất từ trước đến nay của dịch vụ phát trực tuyến.

Nội dung phim kể về cuộc chiến sinh tồn của 456 người dân nghèo nhằm giành lấy phần thưởng là số tiền 45,6 tỷ won. Đạo diễn Hwang Dong Hyuk lấy cảm hứng từ trò chơi cùng tên của rất nhiều trẻ em Hàn Quốc thập niên 1970-1980 để sáng tạo phim.

Ngoài Lee Jung Jae, phim còn quy tụ dàn diễn viên có tiếng của Hàn Quốc như Gong Yoo, Wi Ha Joon, Jung Ho Yeon...

"Trò chơi con mực 2" đang trong quá trình sản xuất (Ảnh: Naver).

Trong năm 2021, Trò chơi con mực đạt hơn 3 tỷ phút xem và mang về cho nhà sản xuất Netflix khoảng 891 triệu USD doanh thu. Ngoài ra, thành công của bộ phim còn thay đổi diện mạo của điện ảnh xứ Hàn với khán giả thế giới và đưa dàn diễn viên của phim trở thành những ngôi sao.

Trò chơi con mực và dàn diễn viên của phim cũng gặt hái một số thành tích đáng kể tại các lễ trao giải phim truyền hình năm 2021 và 2022.

Nhận thấy thành công và sức hút của Trò chơi con mực, nhà sản xuất đã bắt tay vào thực hiện phần 2 và phim đang trong giai đoạn hoàn thiện cuối cùng.

Đặc biệt, Netflix còn đầu tư kinh phí lớn với mức chi phí sản xuất lên tới 100 tỷ won. Truyền thông Hàn Quốc nhận định, đây là con số kỷ lục của Netflix khi đầu tư sản xuất các phim truyền hình xứ kim chi.

Nhiều nguồn tin cho rằng, nam chính của Trò chơi con mực - Lee Jung Jae - có thể nhận cát-xê 1 tỷ won/1 tập phim (hơn 18 tỷ đồng/tập).

Ngoài Trò chơi con mực, Netflix còn chi mạnh để đầu tư cho một dự án phim truyền hình cổ trang Hàn Quốc (hiện chưa có tên) với sự tham gia của Song Hye Kyo và Goo Yoo.

Dự kiến, kinh phí của phim lên tới 80 tỷ won (1.400 tỷ đồng). Phim lấy bối cảnh ở xứ kim chi những năm 1980, do nhà văn nổi tiếng Noh Hee Kyung viết kịch bản.

"Nữ hoàng nước mắt" mang lại khoản lợi nhuận 10 tỷ won (khoảng 184 tỷ đồng) (Ảnh: tvN).

Theo Daum, Netflix đang đặt nhiều kỳ vọng vào các bộ phim do Hàn Quốc sản xuất. Giám đốc điều hành Netflix - Reed Hastings - phát biểu: "Chúng tôi liên tục đầu tư vào Hàn Quốc và hành trình của chúng tôi với những đối tác sáng tạo tốt nhất đại diện cho đất nước này vừa mới bắt đầu".

Dự kiến, Netflix sẽ phát hành khoảng 26 bộ phim truyền hình và điện ảnh Hàn Quốc trong năm nay. Những năm qua, nhiều bộ phim truyền hình của Hàn Quốc được Netflix đầu tư sản xuất và phát hành trên kênh này mang lại những khoản doanh thu khổng lồ và tạo nên sức hút lớn.

Các bộ phim của Hàn Quốc như Trò chơi con mực, The Glory (Vinh quang trong thù hận), Đi mà lấy chồng tôi (Marry My Husband) hay gần nhất là Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) đều có lượt người xem ấn tượng, tạo hiệu ứng toàn cầu.

Nữ hoàng nước mắt được đầu tư kinh phí là 56 tỷ won (khoảng 1031 tỷ đồng) cho 16 tập phim, tương đương với 3,5 tỷ won mỗi tập (khoảng 64 tỷ đồng). Đây là con số thực sự ấn tượng với truyền hình xứ Hàn.

Ban đầu, kinh phí ước tính khoảng 40 tỷ won (khoảng 737 tỷ đồng) nhưng trong quá trình sản xuất, kinh phí của phim đã phát sinh thêm 16 tỷ won (gần 300 tỷ đồng).

Với kinh phí đầu tư lớn nhưng Nữ hoàng nước mắt được cho là vẫn mang lại khoản lợi nhuận lớn cho nhà sản xuất. Khoản lợi nhuận đến từ việc nhà sản xuất bộ phim bán Nữ hoàng nước mắt cho Netflix và đài tvN (Hàn Quốc).

Số tiền họ thu được từ việc bán bản quyền phát sóng phim là 65 tỷ won (1.200 tỷ đồng). Do vậy, lợi nhuận của phim hiện là 10 tỷ won (khoảng 184 tỷ đồng).

Bộ phim ra mắt từ tháng 3 vừa rồi và nhanh chóng gây sốt trên nền tảng Netflix tại rất nhiều quốc gia, có thời điểm còn đạt vị trí top 1 toàn cầu, ở hạng mục phim truyền hình không nói tiếng Anh. Bộ phim cũng trở thành chủ đề bàn tán trên hầu hết các diễn đàn điện ảnh hay mạng xã hội châu Á.