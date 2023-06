Bộ phim ngập cảnh "nóng" của Jennie (BlackPink) phải kết thúc sớm

Ra mắt đầu tháng 6, The Idol được chú ý nhờ quy tụ dàn sao trẻ như The Weeknd, Jennie (nhóm BlackPink), Troye Sivan… Song, bộ phim truyền hình dài tập lại trở thành tâm điểm bị chỉ trích vì những tình tiết giật gân, cảnh quay gợi dục và nội dung hạ thấp phụ nữ.

Jennie trở thành tâm điểm của bộ phim "The Idol" (Ảnh: HBO).

Nội dung của The Idol khá đơn giản, xoay quanh Jocelyn (Lily-Rose Depp đóng) - một ngôi sao nhạc pop trẻ tuổi có nhiều vấn đề về tâm lý, sự nghiệp gần như lụi tàn. Tình cờ, cô gặp tay chơi Tedros (The Weeknd) và được anh ta giúp đỡ để lấy lại hào quang. Từ đó, cả hai cùng bước vào cuộc chơi tình ái với nhiều sự kiện kỳ lạ.

Sau vài tập phim lên sóng, Jennie là cái tên gây chú ý nhất dự án The Idol. Tập phim mới nhất của The Idol lên sóng ngày 26/6 và nhân vật Dyanne của Jennie tiếp tục thu hút sự quan tâm của khán giả.

Trong phim, nữ ca sĩ Hàn Quốc có cảnh đáng chú ý khi được Nikki (Jane Adams đóng) trao đổi về việc ký hợp đồng với hãng đĩa của nữ chính Jocelyn (Lily-Rose Depp đóng).

Dyanne hạnh phúc khi có cơ hội trở thành một thần tượng như mong muốn. Nhân vật của Jennie trong tập 4 có nhiều cơ hội tỏa sáng. Trước đó, nữ ca sĩ bị chỉ trích bởi những động tác gợi dục.

Jennie cũng gây ấn tượng trong phân cảnh đối mặt nữ chính - người vốn là bạn nhưng nay đã trở thành đối thủ của cô. Nhân vật của Lily-Rose Depp đồng ý để bạn hát ca khúc được kỳ vọng sẽ giúp vực lại sự nghiệp của mình.

Phân cảnh giữa Jennie và Lily-Rose Depp nhận nhiều lời khen từ khán giả. Trên mạng xã hội, người hâm mộ bày tỏ sự tin tưởng, nữ ca sĩ Hàn Quốc sẽ có thêm đất diễn trong các tập phim sắp tới.

Trong tập 4 của "The Idol", Jennie có thêm nhiều "đất" diễn (Ảnh: HBO).

3 tập phim cũ của The Idol vướng phải những lời chỉ trích của khán giả bởi nội dung thiếu điểm nhấn, lạm dụng cảnh "nóng". Ở tập 4 này, những cảnh phim gợi dục tiếp tục được đạo diễn sử dụng, tạo cảm giác khó chịu cho người xem.

Tuy nhiên, khán giả cho rằng, tập 4 có các chi tiết hấp dẫn hơn các tập phim trước. Kịch bản tiếp tục phim tập trung vào âm mưu kiểm soát Jocelyn của Tedros (The Weeknd đóng). Jocelyn hoàn toàn mất đi sự tỉnh táo và muốn trao trọn quyền quyết định của cuộc đời mình cho bạn trai.

The Idol sẽ phát sóng tập cuối của mùa một vào đầu tuần sau. Theo một số nguồn tin, việc dự án The Idol sản xuất thêm mùa mới đang bị bỏ ngỏ khi loạt phim nhận nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả và giới phê bình.

Nhiều ý kiến cho rằng, The Idol là bước đi sai lầm của Jennie, hủy hoại hình tượng trong sáng của nữ thần tượng. Kịch bản nước ngoài với nhiều chi tiết táo bạo về tình dục không hợp với khán giả châu Á và ảnh hưởng đến sự phát triển của cô trong thời gian tới.

"The Idol" mùa một kết thúc sớm hơn dự kiến (Ảnh: HBO).

Nhiều ý kiến đánh giá công ty YG thiếu năng lực trong việc quản lý ngôi sao, để cô tham gia một dự án tai tiếng như The Idol. Song, truyền thông Hàn Quốc cho rằng quyết định tham gia bộ phim hoàn toàn là từ phía nữ ca sĩ.

Được biết, The Weeknd chính là người gợi ý, tìm cách mời Jennie tham gia dự án. Tờ TenAsia cho biết: "Jennie đã đích thân gặp The Weeknd và nhận được lời đề nghị xuất hiện trong phim. Chúng tôi được biết rằng cô ấy bày tỏ mong muốn được tham gia dự án này".

Thành viên BlackPink từng chia sẻ: "Đây chắc chắn là một thách thức, bởi trước đây tôi chưa bao giờ trải nghiệm điều gì như thế trước. Với tôi, nó giống như phá vỡ một bức tường vậy".

The Weeknd và Jennie vốn có mối quan hệ thân thiết. Năm 2021, anh từng để lộ ảnh đi ăn tối với nữ ca sĩ Hàn Quốc tại một nhà hàng ở Los Angeles, Mỹ. Một năm sau, cặp đôi có sự tương tác qua lại trên mạng xã hội khá thân thiết.

Nữ ca sĩ thần tượng xứ Hàn nhiều lần hát các ca khúc của đàn anh. Khi còn là thực tập sinh tại tập đoàn giải trí YG năm 2015, Jennie từng chọn thể hiện ca khúc nổi tiếng của The Weeknd - The Hills.

Màn trình diễn được đưa vào bộ phim tài liệu Blackpink: Light Up the Sky (2020) và nhận nhiều lời khen từ phía khán giả. Cô còn thể hiện ca khúc đình đám của The Weeknd - I Can't Feel My Face - trong chương trình Weekly Idol của đài MBC.

The Weeknd (trái) là người thuyết phục Jennie tham gia dự án "The Idol" (Ảnh: Getty Images).

Trong phim The Idol, Jennie góp giọng thể hiện ca khúc One of the Girls cùng Lily-Rose Depp và The Weeknd. Dù loạt phim The Idol gây ra nhiều tranh cãi nhưng âm nhạc đậm chất The Weeknd của phim được khen ngợi. Các ca khúc trong album nhạc phim The Idol được yêu thích.

The Idol được xem là cột mốc quan trọng, đánh dấu bước chuyển mình của The Weeknd khi lấn sân sang mảng phim ảnh. The Weeknd dành nhiều tâm huyết cho The Idol khi đảm nhiệm nhiều vai trò như diễn viên, nhà sản xuất. Trước đó, anh từng gây chú ý khi đóng chính mình trong Uncut Gems (2019), nhưng chỉ là vai phụ.

Đối mặt với phản ứng tiêu cực của khán giả với dự án The Idol, The Weeknd tuyên bố, bộ phim được thực hiện với mong muốn mang lại một cái nhìn khác biệt về sự nổi tiếng.