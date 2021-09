Bộ 3 phim tâm lý, tội phạm gây bão tại Emmy 2021 trên FPT Play

Dân trí Không ngoài dự đoán của giới phê bình, cặp át chủ bài nhà HBO - Mare of Easttown và The Undoing - đã lần lượt làm mưa làm gió tại Lễ trao giải Emmy 2021. Xem ngay những sê-ri hấp dẫn này tại mục HBO Go trên FPT Play.

Emmy là giải thưởng cao quý nhất và được ví như "Oscar" của ngành công nghiệp phim truyền hình. Năm nay, lễ trao giải Emmy lần thứ 73 đã diễn ra tại Los Angeles. Nổi bật nhất của Emmy 2021 là Mare Of Easttown, bộ phim được giới phê bình nhận xét là: "Chấn động đến mức thay đổi truyền hình mãi mãi". Mare Of Easttown "Át chủ bài" nhà HBO, Mare Of Easttown (tựa Việt hóa: Mare Ở Easttown), được giới mộ điệu đánh giá là một trong những tác phẩm truyền hình hay nhất năm 2021. Bộ phim nhận được 16 đề cử khác nhau và đã vượt qua loạt đối thủ nặng ký để ẵm trọn 3 giải lớn ở Emmy năm nay. Nhân vật trung tâm của Mare Ở Easttown là Mare (Kate Winslet), nữ cảnh sát chật vật với cuộc hôn nhân tan vỡ và nỗi đau khi con trai tự tử. Cuộc sống của Mare càng đảo lộn hơn khi cô bị cuốn vào những tội ác bí ẩn xảy ra nhắm vào các cô gái tuổi vị thành niên. Bi kịch hơn, nghi phạm của vụ án đều là những người thân quen của Mare, từ người chồng cũ, cô bạn thân đến các phụ huynh trong thị trấn. Tạo hình của Kate Winslet trong phim gần gũi với hình ảnh của những bà mẹ thuộc các gia đình hạt nhân ở Mỹ. Nhờ khả năng diễn xuất thần sầu, Kate Winslet đã xuất sắc mang về giải thưởng Nữ diễn viên chính của loạt phim ngắn xuất sắc nhất. Không còn hình ảnh của nàng Rose kiều diễm ở Titanic, Kate Winslet dìu dắt khán giả nương theo nỗi đau dai dẳng, xót xa mà nữ cảnh sát Mare phải gánh chịu. Ngoài ra, hai bạn diễn của cô, Julianne Nicholson và Evan Peters còn nhận được giải Diễn viên phụ xuất sắc nhất. Không đơn thuần là dòng phim trinh thám, tội phạm, Mare Ở Easttown còn lột tả chân thực về những phụ nữ trung niên dùng công việc để cứu rỗi niềm đau. Họ chôn chặt nỗi thống khổ của bản thân để gánh chịu và sửa chữa những lỗi lầm do gia đình mang đến. Nỗi bất hạnh ấy là những lần trăng hoa của các ông chồng, là sự tê liệt tâm hồn của những đứa con mới lớn khi cố gắng giấu diếm bí mật xấu xa của cha mẹ. Đến cuối cùng, Mare Ở Easttown để lại khúc nhạc bi thương nơi người xem khi bí ẩn được vén màn. Euphoria Bộ phim Euphoria (tựa Việt hóa: Lâng Lâng) đã mang về cho Zendaya giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong loạt phim truyền hình dài tập của Emmy 2021. Cô cũng là nữ nghệ sĩ trẻ nhất trong lịch sử Emmy nhận danh hiệu này ở tuổi 24. Ngoài ra, bộ phim còn xuất sắc rinh về 3 chiếc cúp với tổng cộng 6 đề cử. Có thể nói, bộ phim đã tách biệt khỏi lối mòn của dòng phim tuổi teen khi dũng cảm khai thác trần trụi quá trình trưởng thành của giới trẻ nước Mỹ. Họ biến ma túy, tình dục thành "công cụ" giúp mình thoát khỏi thực tại u tối. Chuyện phim kể về đời sống trụy lạc của nhóm thiếu niên xoay quanh con nghiện Rue (Zendaya). Đó là cuộc sống mà việc không còn trong trắng hay ân ái vô tội vạ để trả thù bạn trai cũ là điểm đáng tự hào. Song, họ còn sẵn sàng "phục tùng" các "bố đường" để thỏa mãn nhu cầu sinh hoạt của bản thân. Lâng Lâng khiến khán giả rùng mình về những góc khuất đầy u ám của thế hệ thanh niên nước Mỹ. Những tệ nạn được đề cập ở phim chính là "thiên đường" đầy tiếng khóc của giới trẻ và là hồi chuông cảnh tỉnh đến việc giáo dục của các bậc phụ huynh. Đồng thời đó là lời cầu cứu đầy xót thương khi mà thứ mà các cô, cậu bé cần là sự yêu thương, thấu hiểu và đồng cảm từ người khác. The Undoing The Undoing (tựa Việt hóa: Sụp Đổ) được đánh giá là tựa phim truyền hình ăn khách nhất của HBO trong năm 2020. Bên cạnh đó, nam chính Hugh Grant còn được đề cử ở hạng mục Nam diễn viên chính loạt phim ngắn xuất sắc tại lễ trao giải Emmy 2021. Bởi lẽ vai diễn ở Sụp Đổ là nước cờ đầy táo bạo của "ông hoàng phim hài - lãng mạn" Hugh Grant khi hóa thân thành kẻ rối loạn nhân cách ẩn sau vỏ bọc vị bác sĩ tận tụy với gia đình. Cuộc sống hoàn hảo của gia đình Fraser bỗng chốc đảo lộn khi Elena (Matilda De Angelis), cô bạn của Grace Sachs (Nicole Kidman) qua đời và ông chồng Jonathan Fraser (Hugh Grant) đột ngột mất tích. Từ đó, hàng loạt bí mật đen tối của gia đình Fraser bắt đầu được vén màn. Sụp Đổ mang đến "món ăn tinh thần" mới lạ cho khán giả khi khai thác về chủ đề Rối loạn nhân cách ái kỷ. Điểm sáng của Sụp Đổ là khai thác thành công căn bệnh Rối loạn nhân cách ái kỷ (NDP). Nhờ đó, người xem có thể hiểu thêm về tâm lý những kẻ thủ ác mang bệnh NDP và các nạn nhân của họ. Những kẻ này luôn khao khát quyền lực tuyệt đối. Họ muốn trở thành người duy nhất có khả năng kiểm soát cuộc sống của mình. Đơn cử như việc Jonathan là người tự hủy hoại cuộc sống của mình nhưng luôn tìm cách đổ lỗi cho người khác. Vì cho rằng Elena là nhân tố phá hoại cuộc sống mình, Jonathan đã giết chết cô nhân tình hòng chôn vùi mọi tội lỗi và nỗi xấu hổ của hắn. Bên cạnh đó, những biểu hiện, hành vi hay thủ đoạn đặc trưng của những kẻ mắc NPD cũng sẽ được lật mở xuyên suốt 8 tập phim. Liệu đâu là kết cục cho kẻ rối loạn nhân cách ái kỷ? Đến cuối cùng cô vợ Grace có thể thông cảm cho người chồng bệnh hoạn của mình không?