Biến tấu ức gà khó ăn thành món ngon - ức gà cuộn nấm hương

Dân trí Một món ăn giàu protein được làm từ hai nguyên liệu tốt cho vóc dáng, sức khỏe, ức gà và nấm hương. Cùng tìm hiểu công thức ngay dưới đây!

Ức gà là phần thịt rất giàu chất đạm tốt, gần như không chứa chất béo nên được nhiều người lựa chọn trong chế độ ăn giúp tăng cơ giảm mỡ. Tuy nhiên, ức gà lại là nguyên liệu rất khó chế biến vì vị nhạt, khô, xơ khó ăn.

Thử kết hợp ức gà cũng nấm hương để có ngay món ngon lạ miệng mà vẫn giữ được dáng xinh nhé.

Ức gà cuộn nấm hương thành phẩm (Ảnh minh họa).

Các nguyên liệu cần có:

500 gram ức gà

100 gram nấm hương tươi

100 gram đậu phụ non

Gia vị: dầu oliu, hành, tỏi, tiêu, muối...

Lưu ý khi chọn nguyên liệu:

Để món ăn này ngon phần nguyên liệu cũng nên chọn lựa kỹ càng. Nấm hương phải tươi, mũ nấm có màu nâu sẫm đặc trưng, không bị nhăn và có mùi nồng như lên men.

Ức gà chọn phần ức thịt mới, nên mua ức gà có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Không nên mua ức gà trôi nổi để đảm bảo độ tươi ngon và an toàn thực phẩm.

Các bước thực hiện:

Đây là món ăn rất dễ làm, chỉ cần vài ba bước đơn giản là bạn đã có thể làm thành công và rất khó thất bại.

Nấm hương sau khi mua về bỏ chân nấm, rửa sạch dưới vòi nước và để ráo sau đó thái lát mỏng vừa ăn. Trộn nấm cùng một thìa cà phê muối và tiêu để dậy mùi.

Ức gà rửa sạch, thái nhỏ và băm nhuyễn và để ra một chiếc bát lớn. Cho đậu phụ non vào chung và dùng một chiếc thìa đảo đều, dằm nhuyễn đậu phụ non cùng ức gà. Đậu phụ non có tác dụng giúp phần ức gà mềm hơn, có độ ẩm và không quá khô.

Tiếp theo cho dầu oliu, hành, tỏi băm nhuyễn cùng tiêu bột vào hỗn hợp ức gà, đậu phụ non rồi đảo đều tay cho gia vị thấm đều.

Trải một lớp giấy bạc ra, bắt đầu trải đều ức gà lên giấy bạc sau đó cho phần nhân nấm hương vào giữa và cuộn tròn đều tay để có được một cuộn ức gà nấm hương.

Đem ức gà cuộn nấm hương hấp cách thủy trong khoảng 15 phút. Sau khi ức gà đã chín, bạn chỉ việc gỡ giấy bạc lên và cắt thành từng khoanh để ăn.

Bạn có thể làm món ăn này với số lượng nhiều hơn và bảo quản trong tủ lạnh. Mỗi khi đến bữa ăn chỉ cần hấp cách thủy cho nóng và thưởng thức. Chúc các bạn thành công!

Nguyên An