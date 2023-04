Bị cảnh sát bắt giữ vì... ngoan cố hát to theo ca sĩ

Dù đã được nhân viên trong nhà hát nhắc nhở giữ trật tự để không gây ảnh hưởng tới những khán giả khác, nhưng nhóm khán giả này vẫn ngoan cố hát theo rất to, gây mất trật tự bên trong nhà hát.

Sau cùng, nhân viên nhà hát đã buộc phải gọi cảnh sát tới đưa những khán giả quá khích này đi vì họ đã gây rối bên trong nhà hát. Trước khi bị cảnh sát đưa đi, nhóm khán giả này đã có những sự phản ứng, chống đối đối với nhân viên an ninh của nhà hát.

Sau sự việc, nữ ca sĩ người Mỹ kiêm diễn viên chính của vở nhạc kịch - cô Melody Thornton đã lên tiếng xin lỗi khán giả vì sự cố không mong muốn này.

Poster quảng bá vở nhạc kịch "The Bodyguard" (Ảnh: Daily Mail).

10 phút cuối của vở nhạc kịch diễn ra vào tối thứ 6 (7/4) vừa qua đã không thể diễn ra theo đúng kịch bản. Trước đó, một số khán giả trong nhà hát đã rời khỏi chỗ ngồi và bắt đầu hát to theo nghệ sĩ đang biểu diễn trên sân khấu. Sự quá khích này đã làm nảy sinh những rối loạn bên trong nhà hát.

Chia sẻ trên trang cá nhân ngay sau buổi biểu diễn, nữ ca sĩ Melody Thornton nói: "Tôi muốn gửi thông điệp đặc biệt tới những khán giả ở Manchester, những người đã tới xem vở nhạc kịch tối nay, tôi cảm ơn các bạn rất nhiều.

Tôi rất trân trọng vì các bạn đã chi tiền đi xem vở nhạc kịch này, tôi cũng rất biết ơn những khán giả đã tôn trọng những nghệ sĩ biểu diễn trên sân khấu. Chúng tôi rất muốn đưa lại một buổi biểu diễn thật ấn tượng.

Vì những chuyện đã xảy ra trong tối nay, dù tôi chưa có được tất cả những thông tin chi tiết, nhưng tôi muốn xin lỗi các bạn, vì chúng tôi đã không thể hoàn thành show diễn theo đúng kịch bản. Tôi đã nỗ lực hết sức. Tôi cảm thấy thật tệ. Hy vọng rằng chúng ta còn có thể gặp lại nhau".

Nam diễn viên Ayden Callaghan - nam chính của vở nhạc kịch cũng chia sẻ trên trang cá nhân: "Ban quản lý nhà hát yêu cầu dừng show sớm bởi những sự việc rối loạn xảy ra bên trong nhà hát. Dàn diễn viên tham gia vở nhạc kịch thì muốn tiếp tục nhưng không thể, vì mọi chuyện sau đó trở nên phức tạp hơn.

Tôi rất xin lỗi bởi đa số khán giả có mặt tại buổi diễn đều rất tuyệt vời, chỉ vì một vài người cư xử tệ mà làm hỏng cả một show diễn".

Bị cảnh sát bắt giữ vì... ngoan cố hát to theo ca sĩ (Video: Daily Mail).

Sự việc này xảy ra khi những lo ngại xung quanh những khán giả có hành vi quá khích, gây mất trật tự công cộng đang gia tăng ở Anh.

Trong sự việc lộn xộn xảy ra tại vở diễn The Bodyguard, một người phụ nữ đã hát theo rất to, khi trên sân khấu bắt đầu diễn ra cảnh cuối và ca khúc I Will Always Love You bắt đầu vang lên. Ngay sau đó, nhân viên an ninh của nhà hát đã có mặt để đưa người phụ nữ này cùng một người phụ nữ nữa ra khỏi không gian nhà hát, để cảnh sát đưa hai người này đi.

Hành động của nhân viên nhà hát đã nhận được sự hưởng ứng từ đám đông khán giả có mặt tại nhà hát. Nhiều người đã vỗ tay thể hiện sự đồng tình, hưởng ứng đối với nhóm nhân viên an ninh của nhà hát.

Trước đó, phần đầu của vở nhạc kịch đã phải ngừng lại để nhân viên an ninh đưa một nhóm khán giả mất trật tự khác ra khỏi khán phòng. Nhóm người này cũng hát rất to theo các ca khúc được biểu diễn trên sân khấu. Đến 10 phút cuối của vở nhạc kịch, một nhóm nhỏ khác lại gây mất trật tự cũng theo cách hát to.

Xe cảnh sát xuất hiện bên ngoài nhà hát Palace (Ảnh: Daily Mail).

Đại diện phía cảnh sát cho hay: "Chúng tôi đã được gọi tới nhà hát Palace sau khi nhân viên nhà hát báo cáo rằng có một nhóm khán giả đang gây rối bên trong nhà hát. Hai khán giả đã được nhân viên nhà hát đưa ra khỏi khán phòng khi chúng tôi có mặt. Chúng tôi đã làm việc với họ. Quyết định xử lý tiếp theo sẽ được đưa ra sau khi các bằng chứng đã được cung cấp đầy đủ".

Đại diện phía nhà hát cũng gửi lời nhắn nhủ tới các khán giả: "Các buổi biểu diễn trong tương lai sẽ vẫn được tiếp tục thực hiện theo đúng kế hoạch. Chúng tôi đề nghị các khán giả chú ý cách thức hành xử, cân nhắc tới lợi ích của dàn diễn viên và các khán giả khác, để tất cả mọi người cùng có thể tận hưởng một buổi biểu diễn sân khấu tuyệt vời".