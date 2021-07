Khán giả quá khích trộm gậy của Rory McIlroy

Dân trí Một khán giả bất ngờ lấy gậy của Rory McIlroy rồi vào tư thế nháp như sắp phát bóng nhập cuộc vòng thứ hai sự kiện European Tour Scottish Open ngày hôm qua.

Ở trận đấu này, McIlroy đánh cùng Jon Rahm, xuất phát từ hố 10. Cả hai tán gẫu trong lúc chờ giờ phát bóng. Rồi đột nhiên, một cổ động viên cao to xuất hiện, bình thản lên khu phát bóng, lấy phần bọc đầu gậy driver kèm gậy sắt từ túi vũ khí của McIlroy. Anh này từ tốn đặt phụ kiện xuống nền cỏ, tạo dáng như ngôi sao Bắc Ireland.

Trước khi rời sân do nhân viên an ninh can thiệp, khán giả này vẫn thản nhiên, nhặt "đạo cụ" rồi hoàn cho khổ chủ. Phần trao trả bắt đầu bằng gậy sắt cho Harry Diamond - caddie của McIlroy.

Khán giả quá khích lao vào sân trộm gậy của Rory McIlroy.

Tuy nhiên, anh vẫn ôm khư khư bọc đầu gậy một lúc mới chịu đưa cho caddie của Rahm, khi một người áo đỏ đến kéo khỏi hiện trường.

Khu phát bóng hố 10 cách 30 yard so với chỗ khán giả được tiếp cận gần nhất nên sự xuất hiện của "hóa thân McIlroy" hiện vẫn bí ẩn.

Ban tổ chức giải European Tour thông báo ngắn gọn rằng "một khán giả đã lên khu phát bóng hố 10 lúc khoảng 8h sáng vòng thứ hai và nhanh chóng được nhân viên an ninh áp tải khỏi sân. Cảnh sát Scotland đang thụ lý vụ việc".

Tuần này, European Tour Scottish Open ước tính có đến 4.000 người dự khán mỗi ngày. Đây là sự kiện golf đỉnh cao đầu tiên ở Scotland có khán giả thực địa kể từ tháng 10/2019.

An An