"Beef": Phim Hollywood có Hồng Đào và canh chua Việt gây sốt toàn cầu

Chính thức ra mắt trên nền tảng Netflix vào ngày 6/4, bộ phim truyền hình 10 tập Beef (Bất hòa) nhanh chóng lọt top phim ăn khách toàn cầu của nền tảng này và nhận được nhiều lời khen từ giới chuyên môn.

Tác phẩm được đánh giá 99% từ các nhà phê bình trên trang Rotten Tomatoes và được trang IMDb chấm 8,4 điểm. Tờ The Guardian chấm phim 4/5 sao và khen ngợi đây là một show giải trí hài hước. Nhiều tờ báo quốc tế nhận định, Beef là tác phẩm truyền hình đặc sắc nhất năm 2023.

"Beef" là một tác phẩm truyền hình ăn khách trong năm 2023 (Ảnh: Netflix).

Beef là tác phẩm mới của hãng phim A24, đơn vị tạo nên siêu phẩm thành công rực rỡ tại Oscar 2023 - Everything Everywhere All at Once. Phim có sự góp mặt của 2 gương mặt gốc Á nổi tiếng gồm Steven Yeun (từng được đề cử Oscar nhờ Minari (2020) và Ali Wong (nữ diễn viên hài độc thoại nổi tiếng).

Đặc biệt, sự xuất hiện của nghệ sĩ Việt - Hồng Đào trong một tập phim khiến khán giả Việt hào hứng. Trong tập tám, Hồng Đào vào vai Hanh Trinh - mẹ nữ chính Amy (Ali Wong đóng). Trên mâm cơm xuất hiện canh chua - món ăn truyền thống của Việt Nam do bà Hanh Trinh nấu để chiêu đãi Amy nhân dịp con về thăm nhà.

Nghệ sĩ Hồng Đào chỉ xuất hiện trong khoảng 5 phút nhưng cô vẫn nhận được phản hồi tốt. Khán giả dành nhiều lời khen cho diễn xuất và lối thoại bằng tiếng Anh trôi chảy, tự nhiên của nữ nghệ sĩ Việt.

Đặc biệt, nhân vật có câu thoại khiến nhiều khán giả chia sẻ trên mạng xã hội: "Khi già đi, con sẽ nhận ra nếu cứ nhìn lại, con sẽ sụp đổ. Dù chuyện gì xảy ra, hãy để lại nó phía sau". Nhân vật của Hồng Đào cũng đóng góp quan trọng trong việc phát triển tâm lý của nữ chính.

Diễn viên Hồng Đào xuất hiện khoảng 5 phút trong "Beef" (Ảnh: Netflix).

Beef mở đầu bằng một cuộc gặp gỡ định mệnh giữa hai nhân vật chính trên con đường Los Angeles (Mỹ). Danh hài Ali Wong vào vai nữ doanh nhân trở thành triệu phú với dự án khởi nghiệp thành công. Cô còn sở hữu gia đình đáng mơ ước với người chồng điển trai, yêu nghệ thuật cùng cô con gái nhỏ đáng yêu. Trong khi đó, tài tử gốc Hàn từng nhận đề cử Oscar - Steven Yeun hóa thân vào nhà thầu xây dựng Danny Cho, người liên tục gặp vận đen ở đường công danh lẫn tình duyên.

Hai cá nhân phút chốc trở thành kẻ thù chỉ sau một sự cố trong bãi đậu xe. Danny suýt tông trúng ô tô của Amy. Dù chưa có xô xát, sự việc dẫn đến một cuộc rượt đuổi không ai nhường ai trên đường, vô tình tạo nên một mối thù giữa hai kẻ lạ mặt.

Hai đạo diễn Hikari và Jake Schreier của Beef tạo nên một tác phẩm có nội dung không mới mẻ nhưng vẫn thu hút khán giả. Nhịp phim nhanh cùng nhiều tình huống khó đoán trong suốt 10 tập phim và độ dài mỗi tập là 30-39 phút khiến khán giả cảm thấy vừa vặn. Các tình huống hài hước và những câu thoại hóm hỉnh tạo cảm giác thoải mái cho người xem.

Nam diễn viên Steven Yeun vào vai nam chính Danny trong "Beef" (Ảnh: Netflix).

Ali Wong đảm nhiệm vai nữ chính Amy trong "Beef" (Ảnh: Netflix).

Phim tập trung khai thác cuộc sống của những người Mỹ gốc Á. Trong tiếng Anh, từ "Beef" ngoài nghĩa là thịt bò có nghĩa là "sự thù hận". Phim tập trung vào hai nhân vật chính cùng cách họ đối diện với những sự tức giận, ghét bỏ và áp lực riêng trong cuộc sống.

Danny đại diện cho tầng lớp người lao động còn Amy là gương mặt tiêu biểu của giới thượng lưu. Thông qua xung đột của Danny và Amy, các vấn đề xã hội như khủng hoảng thế hệ, quan niệm trọng nam khinh nữ của người châu Á cũng được đề cập. Xuyên suốt bộ phim chính là sự ám ảnh của mạng xã hội, một vấn đề xã hội nổi cộm hiện nay.

Phim tập trung khai thác diễn biến tâm lý của hai cá nhân sử dụng việc cãi cọ như một cách để giải tỏa những áp lực tâm lý ẩn sâu trong con người họ. Nhân vật Danny mang gánh nặng của người trụ cột gia đình, chịu trách nhiệm lo cho bố mẹ và các em. Amy, một phụ nữ giàu có sở hữu địa vị và cuộc sống gia đình hoàn hảo, nhưng không thực sự hạnh phúc.

"Beef" tập trung khai thác cuộc sống của người Mỹ gốc Á (Ảnh: Netflix).

Diễn xuất của hai diễn viên gốc Á - Steven Yeun và Ali Wong được giới phê bình khen ngợi nhịp nhàng, ăn ý. Điểm thú vị của Beef chính là dàn diễn viên gốc Á. Nữ chính Ali Wong chia sẻ trên LA Times: "Khi bạn xem một bộ phim có diễn viên chỉ toàn người Mỹ gốc Á, điều này rất hiếm, tất cả trở thành con người bình đẳng như nhau".

Một kịch bản hay đậm tính thời cuộc, dàn diễn viên chất lượng và sự trau chuốt của ê kíp sản xuất tạo nên một tác phẩm hấp dẫn. Phim được khán giả cũng như giới chuyên môn đánh giá cao, hứa hẹn là ứng viên sáng giá cho mùa giải Emmy sắp tới.