Bê bối tình dục Burning Sun: Căn phòng màu đỏ bí ẩn hé lộ lối sống lệch lạc

Cố ca sĩ Goo Hara là người đưa mọi chuyện ra ánh sáng

Burning Sun - Exposing the secret Kpop chat groups do kênh BBC thực hiện và lên sóng từ ngày 20/5. Trong đó, phóng viên Kang Kyung Yoon - người phanh phui vụ án - bất ngờ tiết lộ, cố nghệ sĩ Goo Hara đã giúp đỡ cô trong quá trình săn tin.

Nhà báo Kang cho biết, cách đây 5 năm, cô có một câu hỏi chưa thể giải đáp, đó là danh tính của nhân vật "Tổng công tố viên cảnh sát" trong nhóm chat đồi trụy của Seungri và Jung Joon Young. Goo Hara đã đưa ra câu trả lời phù hợp, giúp Kang Kyung Yoon phanh phui bê bối Burning Sun.

Phóng viên Kang Kyung Yoon là người phơi bày những góc khuất trong scandal Burning Sun 2019 (Ảnh: Netflix).

Theo cô Kang, "Tổng công tố viên cảnh sát" chính là sĩ quan cảnh sát cao cấp Yoon Gyu Geum - người sau này bị bắt giữ với cáo buộc hối lộ và làm trung gian cho các nhân vật thuộc Burning Sun.

Goo Hara cũng giúp nam ca sĩ Choi Jong Hoon (cựu thành viên FT.Island) cung cấp thông tin về vụ bê bối. Anh trai Goo Hara tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa Goo Hara và Choi Jong Hoon.

Goo Hara khuyên nhủ nam ca sĩ họ Choi: "Hãy kể cho phóng viên Kang Kyung Yoon mọi điều mà anh biết. Anh Jong Hoon, em sẽ cố gắng giúp đỡ anh. Hãy nói cho phóng viên Kang những chuyện anh biết nhé".

Theo phóng viên Kang, Goo Hara từng thấy 3 nghệ sĩ sử dụng điện thoại, đồng thời nhận ra dấu hiệu bất thường về nhóm chat tình dục gây chấn động làng giải trí xứ Hàn. Cựu thành viên nhóm Kara nói với cô Kang: "Em nhận thấy có điều gì đó rất kỳ lạ về họ. Những gì chị nói hình như đều đúng".

Kang Kyung Yoon nhận xét Goo Hara là một cô gái dũng cảm và nhiệt tình. "Mỗi lần trò chuyện với cô ấy, dù tôi có nói gì, cô ấy luôn quả quyết: "Em cũng muốn giúp chị. Thực ra em từng là nạn nhân của hành vi trả thù khiêu dâm". Tôi nhớ rất rõ những gì cô ấy nói".

Goo Hara qua đời vào năm 2019 tại nhà riêng. Giọng ca trẻ xứ Hàn là bệnh nhân của chứng trầm cảm. Áp lực trong làng giải trí và vấn đề tâm lý được xem là nguyên nhân khiến cô tự vẫn.

Cố nghệ sĩ Goo Hara đã hợp tác và hỗ trợ phóng viên tìm hiểu những góc tối trong lối sống của một bộ phận nghệ sĩ xứ Hàn (Ảnh: News).

Loạt nhân vật bị tố trong bộ phim tài liệu hé lộ góc tối của làng giải trí xứ Hàn

Bê bối Burning Sun năm 2019 từng khiến dư luận châu Á dậy sóng. Từ một vụ ẩu đả tại quán Burning Sun, cảnh sát tìm ra bê bối hiếp dâm, quay lén, tham ô, môi giới mại dâm... liên quan tới dàn sao nam nổi tiếng lúc bấy giờ gồm Seungri, Choi Jong Hoon, Jung Joon Young. Đến nay, nhiều nghệ sĩ trong số này đã hết đường trở lại hoạt động tại làng giải trí xứ Hàn.

Seungri - nhân vật chủ chốt của scandal - từng là nam thần tượng xứ Hàn nổi tiếng, sở hữu lượng khán giả hâm mộ khổng lồ trên toàn thế giới. Anh ra mắt với tư cách thành viên nhóm nhạc Big Bang, gặt hái nhiều thành công với ban nhạc và có sự nghiệp âm nhạc riêng.

Từ trái sang: Seungri, Choi Jong Hoon, Jung Joon Young đều bị pháp luật trừng trị vì lối sống thác loạn, coi thường phụ nữ (Ảnh: News1).

Bên cạnh tư cách thành viên nhóm nhạc đình đám Big Bang, nam ca sĩ còn là nhà sản xuất âm nhạc, nhà đầu tư kinh doanh đa lĩnh vực với khối tài sản "không phải dạng vừa". Seungri cũng nổi tiếng với lối sống xa xỉ, giao thiệp rộng trong giới giải trí.

Năm 2019, Seungri bị truy tố vào tháng 1/2020 khi đang trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự. Tháng 8/2021, phiên tòa đầu tiên xét xử Seungri với 9 tội danh trong đó có cáo buộc tổ chức môi giới mại dâm, đánh bạc trái phép... và bị kết án 3 năm tù giam, nộp phạt 1,15 tỷ won (hơn 20 tỷ đồng).

Seungri đã kháng cáo. Anh chỉ thừa nhận 7 tội danh và phủ nhận hai cáo trạng liên quan đến mại dâm, vi phạm luật giao dịch ngoại hối bằng hình thức đánh bạc trái phép.

Trong phiên tòa diễn ra vào năm 2022, cựu thành viên nhóm Big Bang bị tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù, ngắn hơn so với phiên tòa đầu tiên. Tòa án cũng không đưa ra án phạt bổ sung. Hình phạt với Seungri bị đánh giá là nhẹ nhàng so với những tội danh của cựu thành viên nhóm Big Bang.

Seungri là nhân vật tâm điểm của bộ phim tài liệu "Burning Sun - Exposing the secret Kpop chat groups" (Ảnh: Spotvnews).

Bê bối bị điều tra, truy tố và ngồi tù khiến Seungri quyết định thông báo rút khỏi nhóm nhạc Big Bang, dừng hoạt động trong làng giải trí và kết thúc hợp đồng với tập đoàn giải trí YG.

Tháng 2/2023, Seungri mãn hạn tù. Dư luận Hàn Quốc đã phản ứng gay gắt. Khán giả bày tỏ sự lo ngại về khả năng Seungri quay trở lại làng giải trí. Mọi động thái của nam ca sĩ đều thu hút sự quan tâm của công chúng và đối mặt với làn sóng phản đối dữ dội từ công chúng.

Ngoài Seungri, ca sĩ Jung Joon Young bị buộc tội hiếp dâm tập thể và bí mật quay phim, phát tán video khiêu dâm. Choi Jung Hoon bị kết án hai năm rưỡi tù vì liên quan đến vụ hiếp dâm tập thể, hiện được thả tự do.

Những sự thật xấu xí về Seungri được phơi bày trong bộ phim tài liệu gây sốc

Bộ phim tài liệu Burning Sun - Exposing the secret K-pop chat groups đã mô tả khá chi tiết vụ bê bối Burning Sun với dòng thời gian rõ ràng, ví dụ các cuộc trò chuyện giữa những thành viên trong nhóm chat tình dục do Jung Joon Young lập nên. Trong đó, các thành viên bàn tán về việc cưỡng hiếp tập thể một phụ nữ say rượu.

Seungri đã phải giải nghệ và bị dư luận xứ Hàn lên án (Ảnh: Instagram).

Bộ phim mô tả việc phụ nữ bị xem như đồ chơi trong các bữa tiệc rượu, thậm chí tiết lộ đoạn phim ghi lại cảnh Seungri, người tự gọi mình là "Seungsby (Seungri + Gatsby)" lôi một phụ nữ trong trạng thái tinh thần không tỉnh táo.

Trong phim tài liệu, một phụ nữ cũng kể lại việc bị chuốc thuốc, xâm hại tình dục và chỉ biết cầu xin.

Một trong những tiết lộ rùng rợn nhất là sự tồn tại của một căn phòng bí mật, chỉ những VIP trả số tiền lớn mới có thể vào được. Trong căn phòng tắm màu đỏ bí mật, phụ nữ được cho là đã bị đánh thuốc mê và phải chịu những hành vi bạo lực kinh hoàng.

Jisoo (Blackpink) thừa nhận không thoải mái khi làm việc với Seungri (Ảnh: Netflix).

Jennie cũng có trải nghiệm không vui với Seungri (Ảnh: Netflix).

Ngoài Seungri, bộ phim tài liệu này có sự góp mặt của nhiều ngôi sao đình đám, trong đó có các thành viên của nhóm Blackpink. Các nữ ca sĩ đều tiết lộ về những trải nghiệm không mấy vui vẻ với Seungri.

Năm 2018, Seungri tham gia diễn xuất trong bộ phim sitcom Văn phòng chiến lược tương lai của YG. Cựu thành viên nhóm Big Bang đóng vai chính trưởng bộ phận nhân sự.

Trong quá trình tiếp xúc và làm việc với Seungri, các thành viên của nhóm Blackpink đều tỏ ra dè dặt. Jennie, Jisoo, Lisa cho biết, họ không cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với nam ca sĩ.

Không chỉ có các thành viên của Blackpink, nữ ca sĩ Sunmi cũng thẳng thừng nói trước ống kính máy quay rằng các nghệ sĩ trong nghề, đặc biệt là nữ giới, đều khuyên cô tránh xa và không kết giao với Seungri.