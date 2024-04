Bản thảo gốc của Sherlock Holmes được bán đấu giá gần 30 tỷ đồng

Theo CNN, vào một buổi tối mùa hè năm 1889, Arthur Conan Doyle và Oscar Wilde dùng bữa cùng Joseph Marshall Stoddart - doanh nhân người Mỹ, biên tập viên của Lippincott's Monthly Magazine tại một khách sạn ở London (Anh).

Trước khi bữa tối kết thúc, Wilde cam kết viết The Picture of Dorian Gray và Conan Doyle đã đồng ý viết The Sign of Four - một trong những câu chuyện về Sherlock Holmes nổi tiếng nhất của ông.

Giờ đây, những bức thư của Conan Doyle kể lại bữa tối định mệnh đó và bản thảo viết tay duy nhất của The Sign of Four đang được Sotheby's New York bán đấu giá cùng với các kho tàng văn học khác.

Một tuyên bố của Sotheby's cho biết chỉ riêng bản thảo dự kiến sẽ thu về tới 1,2 triệu USD (gần 30 tỷ đồng), bởi vị thế là món đồ có ý nghĩa độc đáo và giá trị nhất của Arthur Conan Doyle từng xuất hiện trên thị trường.

Bản thảo gốc của "The Sign of Four" (Ảnh: Sotheby's).

Selby Kiffer, chuyên gia cấp cao quốc tế về sách và bản thảo của nhà đấu giá, nói với CNN: "Nguồn gốc và quá trình tạo ra bản thảo thật hiếm có".

Bản thảo được giữ nguyên vẹn, chỉ có những chỉnh sửa của Stoddart để Mỹ hóa cách viết và một số từ bị gạch bỏ bởi chính Conan Doyle chỉnh sửa tác phẩm của mình.

Kiffer cho biết thêm, tất cả bản thảo còn sót lại khác của Conan Doyle, hầu hết đều nằm trong các viện bảo tàng, cũng có rất ít dấu hiệu bị chỉnh sửa.

"Cho dù Doyle đã dành nhiều thời gian chỉ để suy nghĩ trong đầu trước khi đặt bút viết… nhưng dường như tác phẩm đã hình thành gần như hoàn chỉnh, từ tâm trí đến ngòi bút của ông", ông nói.

The Sign of Four là cuốn tiểu thuyết Sherlock Holmes thứ hai của Conan Doyle. Tạp chí Lippincott đã xuất bản câu chuyện vào năm 1890. Một lần nữa, cuộc phiêu lưu của Holmes và bác sĩ Watson lại được độc giả ở cả hai bờ Đại Tây Dương vô cùng yêu thích.

Bản thảo chỉ là một phần nhỏ trong bộ sưu tập được biên soạn bởi Tiến sĩ Rodney P. Swantko, một nhà sưu tập ở Chicago, người đã qua đời cách đây hai năm.

"The Sign of Four" được xuất bản vào năm 1890 (Ảnh: Sotheby's).

Các phần khác bao gồm bốn cuốn tiểu thuyết của F. Scott Fitzgerald, một trong số đó là bản sao của The Great Gatsby, dự kiến sẽ thu về tới 250.000 USD.

Các bản sao ấn bản đầu tiên của Lolita mà tác giả Vladimir Nabokov đề cập và gửi cho nhà văn đồng nghiệp Graham Greene, cũng như cho vợ ông, cũng được bán đấu giá kèm theo.

Buổi đấu giá sẽ được tổ chức dưới hình thức trực tiếp tại New York vào ngày 26/6.