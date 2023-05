Anh Thơ nói gì khi bị tố hét giá cát-xê 86 triệu đồng đêm nhạc ở Hà Nội?

Vào tối 14/5, chương trình Mạch nguồn Ví, Giặm do Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội tổ chức sẽ diễn ra. Sự kiện khắc họa chân dung nghệ thuật của 5 nhạc sĩ: Nguyễn Văn Tý, Nguyễn Tài Tuệ, Hồng Đăng, Nguyễn Trọng Tạo và An Thuyên. Đây là các nhạc sĩ đã có nhiều tác phẩm đi cùng năm tháng và đóng góp rất lớn cho nền âm nhạc Việt Nam.

Theo đó, Mạch nguồn Ví, Giặm do NSND Nguyễn Tiến Thọ tổng đạo diễn, nhạc sĩ An Hiếu - con trai cố nhạc sĩ An Thuyên làm cố vấn nghệ thuật, Đài TH Nghệ An chịu trách nhiệm sản xuất, với sự góp mặt của các ca sĩ, nghệ sĩ tên tuổi: Thanh Lam, Phạm Phương Thảo, Tiến Lâm, Đức Long, Anh Thơ, Bùi Lê Mận, Huyền Trang…

Tuy nhiên mới đây, có nghi vấn cho rằng trước đêm nhạc, ca sĩ Anh Thơ đã "đòi" cát-xê 86 triệu cho hai bài hát nên đã bị Ban Tổ chức (BTC) gạch tên ra khỏi chương trình.

Ca sĩ Anh Thơ khẳng định, mình không hét giá cát-xê như thông tin lan truyền (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ với PV Dân trí, ca sĩ Anh Thơ cho hay, trước tiên chị gửi lời xin lỗi tới BTC chương trình và khán giả về sự việc lỡ hẹn với chương trình Mạch nguồn Ví, Giặm. Từ khi nghe một người em báo cho chị là có 2 chương trình bị trùng ngày, Anh Thơ đã gọi ngay cho BTC 2 đêm nhạc để xin đàm phán và cầu cứu cách giải quyết do sự cố này nhưng không được.

"Khi biết nhầm lịch, tôi có điện thoại cho BTC Chương trình giao lưu biểu diễn nghệ thuật truyền thống Việt Nam - Nhật Bản để xin đàm phán và cầu cứu cách giải quyết nhưng không được. Sau đó, tôi cũng điện thoại cho BTC đêm nhạc Mạch nguồn Ví, Giặm, sau một hồi giải thích thì BTC cũng đồng ý cho Anh Thơ hủy đêm nhạc. Anh Thơ rất buồn vì sự cố không mong muốn này", chị nói.

Anh Thơ cho biết thêm, để chuẩn bị cho đêm nhạc Mạch nguồn Ví, Giặm, chị đã chỉn chu phối khí lại 2 bài hát là Xa khơi và Khúc hát sông quê - đó là những bài hát hay đã cho Anh Thơ có được ngày hôm nay.

Ca sĩ xứ Thanh cho hay, vì sự cố nhầm lẫn chứ không liên quan đến cát-xê như lời đồn nào đó, mong khán giả hết sức thông cảm cho Anh Thơ. Chị cho rằng, đây là nhầm lẫn rất lớn và sẽ rút kinh nghiệm để không để xảy ra việc như vậy.

Khi được hỏi: "Còn thông tin Anh Thơ "hét" cát-xê 86 triệu trong đêm nhạc bị lan truyền?".

Anh Thơ khẳng định rằng, không có chuyện chị hét cát-xê 86 triệu. BTC có nói sẽ trả cát-xê 10 triệu và chị đã đồng ý nhưng cũng chưa nhận tiền của BTC.

"Tôi và BTC làm việc với nhau bằng miệng và không có hợp đồng nhưng tôi biết mình sai về tình. Đây là tai nạn nhầm lẫn chứ tôi không cố tình làm vậy. Tôi đã phải xin 1 trong 2 chương trình thông cảm giúp mình. Không có bằng chứng nào nói việc tôi đòi cát-xê 86 triệu. BTC chương trình Mạch nguồn Ví, Giặm nói sẽ trả 17 triệu 500 nghìn đồng cho việc phối khí 2 bài và 10 triệu đồng tiền cát-xê hát, khi nào diễn sẽ gửi và tôi đồng ý chứ không đòi hỏi gì cả…", Anh Thơ thẳng thắn.

Cũng trong chiều 12/5, trao đổi với PV Dân trí, nhạc sĩ An Hiếu - con trai nhạc sĩ An Thuyên cho hay, không có chuyện ca sĩ Anh Thơ đòi cát-xê 86 triệu và bị gạch tên ra khỏi chương trình.

Theo nhạc sĩ An Hiếu, Anh Thơ bị trùng 2 show diễn cùng ngày nên mới không tham gia được chương trình Mạch nguồn Ví, Giặm.

"Việc ca sĩ nhận lời nhiều chương trình có lẽ là bình thường, nhưng có thể Anh Thơ nhầm lịch nên bị trùng. Việc đòi cát -xê cao là không đúng, chỉ là hiểu nhầm ban đầu thôi. Sau đó, Thơ cũng có lời với BTC về việc này rồi", nhạc sĩ An Hiếu nói.

Anh Thơ (SN1976), là một trong những ca sĩ nổi tiếng thuộc dòng nhạc thính phòng và cách mạng truyền thống. Khi còn là sinh viên khoa Thanh nhạc - Nhạc viện Hà Nội, Anh Thơ đã đạt được nhiều giải thưởng cao trong các cuộc thi ca hát chuyện nghiệp. Tên tuổi của ca sĩ Anh Thơ gắn liền với những bài hát như Xa khơi, Khúc hát sông quê, Người con gái sông La,...