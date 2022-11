Diễn viên xứ Hàn phủ nhận là nguyên nhân gây ra vụ giẫm đạp tại Itaewon

Tối 29/10, tại Itaewon, Seoul, Hàn Quốc, một thảm kịch giẫm đạp đã xảy ra, khiến ít nhất 156 người tử vong, hàng chục người bị thương. Phần lớn nạn nhân của vụ việc ở độ tuổi 20. Giữa lúc nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức điều tra, một thông tin trên mạng xã hội Hàn Quốc thu hút sự quan tâm của dư luận.

Một nhân chứng tại hiện trường cho hay, một người nổi tiếng xuất hiện tại lễ hội Halloween và điều này khiến đám đông trở nên hỗn loạn, xô đẩy nhau và gây nên thảm kịch.

Tài tử Yoo Ah In (Ảnh: Allure).

"Ảnh đế" xứ Hàn Yoo Ah In là cái tên nằm trong vòng nghi vấn, được nhắc đến nhiều nhất trong tin đồn này. Sáng 1/11, tờ Sports Khan đưa tin, công ty quản lý của nam diễn viên chính thức lên tiếng phủ nhận tin đồn vô căn cứ lan truyền trên mạng xã hội.

Đại diện của Yoo Ah In chia sẻ: "Yoo Ah In đã rời khỏi Hàn Quốc từ ngày 29/10 và hiện anh ấy ở nước ngoài. Anh ấy không liên quan gì đến vụ việc ở Itaewon".

Yoo Ah In, sinh năm 1986, là diễn viên hàng đầu tại Hàn Quốc. Anh nhận nhiều giải thưởng danh giá của Hàn Quốc như Giải thưởng Điện ảnh Rồng Xanh và hai Giải thưởng Nghệ thuật Baeksang. Anh được biết đến với các vai chính trong bộ phim Punch, Secret Affair, Veteran, Six Flying Dragons, #Alive, Voice of Silence, Hellbound…

Yoo Ah In phủ nhận xuất hiện ở thảm kịch giẫm đạp ở Itaewon, Seoul, Hàn Quốc, tối 29/10 (Ảnh: Naver).

Yoo Ah In từng xuất hiện trong danh sách Các diễn viên xuất sắc năm 2018 của The New York Times (Mỹ) và trở thành người châu Á duy nhất có mặt trong danh sách. Yoo Ah In được đánh giá là một diễn viên tài năng với khả năng diễn xuất linh hoạt, đa dạng.

Ngoài Yoo Ah In, 2 BJ (người phát sóng trực tiếp) xứ Hàn - K và Seya cũng bị cho là nguyên nhân gây nên thảm kịch giẫm đạp tại Itaewon. Thông qua công ty quản lý, K cho biết anh ở trong một quán bar lúc xảy ra vụ việc trong khi Seya thậm chí bị cuốn theo đám đông nhưng may mắn thoát nạn.

Hiện, cảnh sát Hàn Quốc vẫn tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc. Đồng thời, cảnh sát Hàn Quốc cũng lên kế hoạch xử lý nghiêm các hành vi phát tán tin đồn sai lệch, phỉ báng cá nhân hoặc làm rò rỉ thông tin cá nhân của những người liên quan đến vụ việc.

Thảm kịch giẫm đạp tại Itaewon đang phủ một bóng đen lên khắp Hàn Quốc, khiến làng giải trí xứ kim chi tạm thời đóng băng hoạt động. Chính phủ Hàn Quốc đã công bố quốc tang từ ngày 30/10 tới 5/11. Vụ tai nạn khiến nam diễn viên Lee Ji Han và nữ hoạt náo viên Kim Yuna, cùng sinh năm 1998, thiệt mạng.