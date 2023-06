Những cuốn sách yêu thích của Jisoo (BlackPink)

Với niềm đam mê với các thể loại như chính kịch, lãng mạn, giả tưởng và triết học, nữ ca sĩ thường chia sẻ những cuốn sách yêu thích với người hâm mộ. Hầu như mỗi khi ra ngoài, cô luôn cầm theo một cuốn sách.

Dưới đây là những cuốn sách Jisoo yêu thích nhất.

The Great Gatsby

Jisoo đã đưa ra rất nhiều đề xuất về sách trên trang của nhóm. Và một trong số đó là cuốn sách kinh điển của F. Scott Fitzgerald - The Great Gatsby (tạm dịch: Đại gia Gatsby).

Lấy bối cảnh thời đại nhạc Jazz, cuốn tiểu thuyết theo chân triệu phú bí ẩn Jay Gatsby và nỗi ám ảnh của ông khi được đoàn tụ với người tình cũ, Daisy Buchanan.

Đây cũng là một trong những "cuốn sách gối đầu giường" của Jisoo. Trong nhiều lần tương tác với người hâm mộ, cô bày tỏ sự thích thú với câu chuyện đại gia bí ẩn Gatsby theo đuổi nàng thơ suốt đời.

Bìa sách "Đại gia Gatsby" (Ảnh: Nhã Nam).

Diary Of A Murderer

Diary Of A Murderer (tạm dịch: Nhật ký của tên sát nhân) là một trong những tác phẩm ly kỳ, độc đáo nhất của tác giả Hàn Quốc Kim Young-ha.

Cuốn sách kể về cuộc đời của một kẻ giết người hàng loạt mắc bệnh Alzheimer (mất trí nhớ), nhớ lại quá khứ của mình thành từng mảnh. Hắn nhắm vào mục tiêu cuối cùng: bạn trai của con gái mình, người mà hắn nghi ngờ cũng là một kẻ giết người hàng loạt.

Bìa sách "Diary Of A Murderer" (Ảnh: Goodreads).

Me Before You

Mặc dù bị lu mờ bởi phim chuyển thể, Me Before You (tạm dịch: Trước ngày em đến) của Jojo Moyes là một trong những cuốn sách thú vị và nhạy cảm nhất, viết về mối quan hệ giữa một người đàn ông bị liệt tứ chi và cô gái chăm sóc anh ta.

Cuốn sách nói về thực tế khuyết tật và cảm giác tội lỗi của những người chăm sóc, đồng thời khám phá những câu hỏi của cuộc sống một cách cô đọng.

Nữ ca sĩ nhóm BlackPink nói rằng đây là cuốn sách mà người hâm mộ "không thể bỏ lỡ".

Bìa sách "Me before you".

Demian

Jisoo đã giới thiệu cuốn sách này trong chương trình thực tế BlackPink House.

Câu chuyện kể về cậu bé tên Emil Sinclair sinh ra trong một gia đình trung lưu. Khi đến tuổi trưởng thành, cậu có những cảm nhận đầu tiên về sự tồn tại của "hai thế giới", lẫn lộn giữa ánh sáng và bóng tối, giữa cái thiện và cái ác.

Đây là câu chuyện về một người trẻ đại diện cho nhiều thế hệ trên hành trình tìm lại chính mình.

Bìa sách do Tsuki Books và Nhà xuất bản Thế giới ấn hành.

The Price of Salt

Một trong những tiểu thuyết lãng mạn LGBTQ+ đầu tiên có kết thúc mà các nhân vật chính tương đối hạnh phúc. The Price of Salt được viết bởi tác giả người Mỹ Patricia Highsmith - người được biết đến nhiều hơn với tiểu thuyết bí ẩn Strangers on a Train.

Cuốn tiểu thuyết xoay quanh mối quan hệ giữa Therese và Carol, hai người phụ nữ gặp nhau trong một cửa hàng bách hóa và nảy sinh tình cảm.

Jisoo đã đề cập đến cuốn sách văn học này trên một chương trình phát sóng vào năm 2017 và khiến người hâm mộ vô cùng thích thú. Đề xuất này cũng thể hiện thiện chí ủng hộ của nữ idol K-Pop đối với cộng đồng LGBTQ+.

Bìa sách "The Price of Salt" (Ảnh: Goodreads).

In Search of Lost Time

In Search of Lost Time (tạm dịch: Đi tìm thời gian đã mất) là một trong những cuốn tiểu thuyết nổi tiếng nhất của tác giả người Pháp Marcel Proust.

Cuốn sách gồm 7 phần, được viết dưới dạng tự sự, viết về cuộc đời của nhân vật chính trong bối cảnh xã hội thượng lưu Pháp thế kỷ 18, 19 với những chiêm nghiệm về thời gian, cuộc sống và nghệ thuật.

Cuốn sách được bình chọn là một trong những tựa sách ảnh hưởng nhất với giới trẻ Pháp thế kỷ 20.

Jisoo đã đề xuất cuốn tiểu thuyết này với người hâm mộ, thể hiện được chiều sâu và sự trưởng thành trong cách đọc của chị cả BlackPink.

Bìa sách "In Search of Lost Time" (Ảnh: Amazon).

Kafka on the shore

là độc giả trung thành của tác giả Haruki Murakami. Ngoài Kafka on the shore (tạm dịch: Kafka bên bờ biển), nữ thần tượng còn đọc Rừng Nauy và 1Q84 của nhà văn Nhật.

Cô đã đề cập đến cuốn sách này trong một cuộc phỏng vấn với một tạp chí và chia sẻ rằng việc đọc sách giúp cô giải tỏa căng thẳng.

Cuốn sách kể về hành trình của cậu bé 15 tuổi tên Kafka Tamura chạy trốn khỏi lời nguyền độc ác của cha mình. Trên đường đi, cậu gặp ông già Nakata và cả hai quyết định cùng nhau khám phá thế giới.

Murakami đưa người đọc đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khi mỗi chương là một rào cản mới mà Kafka phải vượt qua để trưởng thành.

Bìa sách "Kafka on the shore" Ảnh: (Mary Martin Bookshop).