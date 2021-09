33 năm, "If We Hold on Together" vẫn ấm áp với những điều đẹp đẽ muôn thuở

Dân trí "If We Hold on Together" là ca khúc chủ đề trong một bộ phim hoạt hình dành cho thiếu nhi. Ở nhiều quốc gia, đây là ca khúc quen thuộc đối với cả người lớn và trẻ nhỏ.

Diana Ross - If We Hold On Together

"If We Hold on Together" là ca khúc chủ đề của bộ phim hoạt hình "The Land Before Time" (Vùng đất tiền sử - 1988), ca khúc được thể hiện bởi nữ ca sĩ người Mỹ Diana Ross. "If We Hold on Together" từng gây ấn tượng mạnh với công chúng ngay tại thời điểm ra mắt.

Dù là ca khúc xuất hiện trong bộ phim hoạt hình dành cho thiếu nhi kể về hành trình của chú khủng long mồ côi, nhưng "If We Hold on Together" đã gây sốt với cả những người nghe trưởng thành, đặc biệt, ca khúc rất được công chúng Châu Á yêu thích và từng vươn lên vị trí đầu bảng xếp hạng âm nhạc tại Nhật, giúp Diana Ross bất ngờ có bản hit đình đám tại đất nước mặt trời mọc.

Tại nhiều quốc gia khác, "If We Hold on Together" cũng trở thành ca khúc quen thuộc với cả người lớn và trẻ nhỏ qua thời gian. Đã 33 năm trôi qua, "If We Hold on Together" đã trở thành một ca khúc thân thuộc của đại chúng. Rất nhiều người mới học tiếng Anh trên thế giới đã làm quen với ca khúc này bởi giai điệu đẹp, ca từ ý nghĩa giúp truyền cảm hứng cho người học ngoại ngữ:

"Đừng dừng lại, Mỗi ngày trôi qua, Rồi bạn sẽ thấy mình đã đi được xa

Đừng từ bỏ, Sống cần có niềm tin, Để dệt nên những giấc mơ

Những điều kỳ diệu đang chờ đợi, Hãy viết nên câu chuyện của mình

Niềm tin, hy vọng và vinh quang, Hãy giữ những điều đẹp đẽ chân thực ở trong tim...".

Trailer phim "The Land Before Time" (Vùng đất tiền sử - 1988)

"If We Hold on Together" đã trở thành một ca khúc thân thuộc với đại chúng, dù đã có nhiều ca sĩ "cover" lại ca khúc này, nhưng giọng ca của nữ ca sĩ Diana Ross vẫn khiến ca khúc trở nên ấn tượng hơn cả.

Các nhà phê bình âm nhạc từng nhận định rằng "If We Hold on Together" phảng phất phong cách của một bản thánh ca, từ giai điệu đẹp, êm dịu, giọng ca thiên thần của Diana Ross, cho tới ngôn từ dung dị, mang những ý nghĩa ấm áp và tích cực, vừa nói lên những khó khăn, khổ ải trong cuộc sống, vừa thấm đẫm niềm tin, hy vọng vào ngày mai tươi sáng hơn.

Một số nhà phê bình còn so sánh "If We Hold on Together" với "My Heart Will Go On", bởi hai ca khúc nhạc phim này cùng trở nên thân thuộc với đại chúng, có sức sống riêng bền bỉ trong dòng chảy âm nhạc, tách biệt ra khỏi bộ phim và có khả năng chinh phục người nghe nhạc một cách độc lập, ngay cả khi người nghe chưa từng xem phim.

Nữ ca sĩ Diana Ross (hiện 77 tuổi).

Ca khúc "If We Hold on Together" qua giọng ca của Diana Ross khiến người nghe cảm giác như họ đang lạc vào một xứ sở thần tiên nào đó:

"Khi ở trong bóng tối, Chúng ta mơ về ánh sáng mặt trời,

Trong bóng tối, ta cảm nhận ánh sáng rõ nhất, Ánh sáng ấy sưởi ấm tim ta".

Cho tới hôm nay, 33 năm đã trôi qua nhưng "If We Hold on Together" vẫn là ca khúc thân thuộc với trẻ nhỏ và gợi lên nhiều xúc cảm trong cả người nghe trưởng thành.

Nghe lại ca khúc xưa cũ để cảm thấy yêu đời hơn

Một khảo sát từng được thực hiện bởi hệ thống đài phát thanh Greatest Hits Radio (Anh) hồi năm 2020 cho thấy, có tới 58% người nghe nhạc cảm thấy vui hơn khi nghe lại những ca khúc đã ra mắt từ khi họ còn trẻ.

Âm nhạc luôn có tác động đối với tinh thần của người nghe nhạc. Đặc biệt khi chúng ta đang trải qua một giai đoạn khó khăn, việc tìm nghe những ca khúc giúp ta trở nên vui tươi hơn trong cuộc sống là điều rất cần thiết.

Những ca khúc từng đưa lại cho ta cảm nhận vui tươi trong những năm tháng đã qua, sẽ luôn là liều thuốc tinh thần hiệu quả trong hiện tại.

Những ca khúc từng đưa lại cho ta cảm nhận vui tươi trong những năm tháng đã qua, sẽ luôn là liều thuốc tinh thần hiệu quả trong hiện tại.

85% người tham gia khảo sát này cũng tin rằng những ca khúc mà họ từng nghe trong những năm tháng vui tươi, hạnh phúc nhất sẽ luôn đưa họ trở về với những ký ức đẹp, nhờ thế, ngay lập tức họ cảm thấy được lên tinh thần.

Chia sẻ về điều này, chuyên gia tâm lý người Anh - Paul McKenna giải thích: "Chúng ta có xu hướng gắn một số bài hát quen thuộc vào một giai đoạn nào đó trong cuộc đời mình.

Về sau, chỉ cần nghe lại ca khúc ấy, ta liền quay trở về với một chặng ký ức, âm nhạc bỗng trở thành chất kích thích, chất xúc tác đối với hệ thần kinh, có thể giúp ta cảm thấy vui tươi hơn. Vì vậy, hãy nghe lại những ca khúc từng khiến bạn cảm thấy vui vẻ, đây là một cách rất tốt để giữ gìn sức khỏe tinh thần".

"If We Hold on Together" đã ra mắt hơn 3 thập kỷ, đã gắn liền với ký ức của nhiều người, nếu bạn đang cảm thấy cuộc sống khó khăn, nội tâm nhiều rối loạn, hãy nghe lại ca khúc này, rất có thể bạn sẽ tìm được những xúc cảm tích cực hơn cho mình.

Bích Ngọc

Theo Express/Mirror