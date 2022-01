3 ca khúc John Legend biểu diễn trên sân khấu Nhà hát Lớn Hà Nội

Lễ trao giải thưởng khoa học - công nghệ VinFuture diễn ra vào tối 20/1 tại Nhà hát Lớn Hà Nội là sự kiện hội tụ những nhân vật tinh hoa trong giới khoa học quốc tế, đây là sự kiện tầm cỡ, đưa các nhà khoa học nổi tiếng thế giới tới Việt Nam, để cùng chung tay thúc đẩy sứ mệnh phụng sự nhân loại một cách thiết thực và hiệu quả.

Tại lễ trao giải VinFuture, nghệ sĩ nổi tiếng người Mỹ John Legend đã xuất hiện và đưa lại những tiết mục biểu diễn nghệ thuật đỉnh cao. Anh thể hiện 3 ca khúc với sự khác biệt về phong cách âm nhạc và thông điệp gửi gắm...

Ca khúc "You Deserve It All": Không khí hân hoan mùa lễ hội

Tại lễ trao giải VinFuture, nghệ sĩ nổi tiếng người Mỹ John Legend đã xuất hiện và đưa lại những tiết mục biểu diễn nghệ thuật đỉnh cao (Ảnh chụp màn hình sự kiện lễ trao giải được truyền hình trực tiếp).

Ca khúc "You Deserve It All" được John Legend cho ra mắt vào dịp lễ Giáng sinh năm 2021. Ca khúc thể hiện một sự hân hoan, vui vẻ với ca từ giản dị, nhắc nhở chúng ta rằng nếu chúng ta đã luôn cố gắng, nỗ lực trong suốt một năm, thì ở thời khắc cuối năm, khi mùa lễ hội tới, chúng ta đều xứng đáng có được những niềm vui, những khoảnh khắc đẹp đẽ tận hưởng bên gia đình, người thân.

Ca khúc "You Deserve It All" là một thử nghiệm của John Legend trong việc tạo dấu ấn âm nhạc trong mùa lễ hội cuối năm.

Ca khúc "All of Me": Khúc tình ca ngọt ngào

John Legend thể hiện ca khúc "All of Me" (Video: John Legend/YouTube)

"All of Me" là ca khúc nằm trong album thứ 4 trong sự nghiệp của nam danh ca John Legend - album "Love in the Future" (2013). Ca khúc được nam danh ca dành tặng cho người vợ tương lai của anh khi ấy - cô Chrissy Teigen.

Ca khúc đã từng vươn lên tới vị trí đầu bảng trên bảng xếp hạng âm nhạc Billboard Hot 100, trở thành đĩa đơn đầu tiên của John Legend vươn lên tới vị trí này. Ca khúc cũng có thứ hạng cao trên bảng xếp hạng âm nhạc ở nhiều quốc gia. Đây là đĩa đơn bán chạy hàng đầu trong nền công nghiệp âm nhạc Mỹ và trên toàn cầu trong năm 2014.

"All of Me" là một ca khúc ballad nhẹ nhàng được lấy cảm hứng từ người phụ nữ sau này sẽ trở thành vợ của John Legend - người đẹp Chrissy Teigen. Cặp đôi quen nhau hồi năm 2007 và kết hôn hồi năm 2013. Ca khúc được John Legend đặt hàng sáng tác và được anh thể hiện với ý nghĩa như một lời cầu hôn nhẹ nhàng, giản dị gửi tới Chrissy Teigen.

Ca từ của "All of Me" là những tâm tình của một người đàn ông đang yêu một cách da diết, đến mức khó có thể làm chủ bản thân, làm chủ những suy nghĩ và xúc cảm của mình, bởi trái tim và khối óc của anh đã bị một người phụ nữ ngự trị và chiếm lĩnh.

Ca khúc "Imagine": Ước mơ về một thế giới lý tưởng

Tính đến nay đã có hàng trăm ca sĩ thể hiện và làm mới ca khúc, trong đó có nam danh ca John Legend (Ảnh: CNBC).

John Legend kết lại phần biểu diễn của mình trong chương trình bằng ca khúc "Imagine" trứ danh của nam ca sĩ - nhạc sĩ quá cố John Lennon. Ca khúc "Imagine" nằm trong album cùng tên được John Lennon cho ra mắt hồi năm 1971. Đĩa đơn "Imagine" là đĩa đơn bán chạy nhất trong sự nghiệp ca hát solo của John Lennon.

Ca từ của ca khúc "Imagine" hướng người nghe hình dung về một thế giới hòa bình, bình đẳng, không còn những sự phân biệt.

Ca khúc "Imagine" là một trong những ca khúc được biểu diễn nhiều nhất trên thế giới bởi ca từ và giai điệu đẹp đẽ, ý nghĩa. "Imagine" cũng từng xuất hiện trong danh sách "Những bài hát hay nhất của thế kỷ 20" do Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Mỹ đưa ra.

"Imagine" còn xuất hiện trong danh sách những ca khúc hay nhất mọi thời đại do nhiều tờ tạp chí âm nhạc và các tổ chức nghiên cứu âm nhạc đưa ra.

Kể từ năm 2005, ca khúc này đã luôn được bật lên ngay trước khi quả cầu pha lê trên quảng trường Thời đại ở thành phố New York, Mỹ, được hạ xuống trong thời khắc giao thừa. Tính đến nay đã có hàng trăm ca sĩ thể hiện và làm mới ca khúc, trong đó có nam danh ca John Legend.