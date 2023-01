15 tuổi đã khỏa thân nhập vai Juliet, nữ diễn viên cả đời đau khổ

Khi tham gia "Romeo và Juliet", hai diễn viên Olivia và Leonard mới ở tuổi 15 và 16 (Ảnh: Daily Mail).

Hiện tại, giới làm phim quan tâm tới vụ kiện của hai diễn viên chính trong phim "Romeo và Juliet" (1968). Olivia Hussey và Leonard Whiting đã đệ đơn kiện hãng phim Paramount vì bóc lột tình dục trẻ em nhằm mục đích thương mại và phát tán cảnh khỏa thân của trẻ vị thành niên.

Khi tham gia "Romeo và Juliet", Olivia và Leonard mới ở tuổi 15 và 16, nhưng hai diễn viên trẻ đã thực hiện cảnh khỏa thân và cảnh "nóng" trong bộ phim do đạo diễn người Ý Franco Zeffirelli dàn dựng. Hiện tại, Olivia và Leonard cùng đưa sự việc ra tòa và mong muốn được đền bù thiệt hại hơn 500 triệu USD.

Hai người cho rằng họ đã phải chịu những tổn thương tâm lý sau khi tham gia bộ phim "Romeo và Juliet", dẫn tới việc họ bị bỏ lỡ mất một số cơ hội trong công việc sau này. Về phần nữ diễn viên Olivia Hussey, quả thực cuộc đời bà kể từ sau vai diễn Juliet là những buồn đau, đổ vỡ và cả sự vật lộn với trọng bệnh.

Khủng hoảng ngay sau vai diễn thành công ở tuổi 15

Sau khi bước ra khỏi bộ phim "Romeo và Juliet", Olivia Hussey - nhan sắc người Anh gốc Argentina - lập tức trở thành ngôi sao trong giới làm phim. Olivia sinh ra ở Buenos Aires, Argentina. Sau này, khi cha mẹ chia tay, Olivia theo mẹ tới London (Anh) sinh sống. Ngay từ nhỏ, Olivia đã hứng thú với nghề diễn, cô sớm theo học tại những trường đào tạo diễn xuất.

Hai diễn viên chính cho rằng họ đã phải chịu những tổn thương tâm lý sau khi tham gia bộ phim "Romeo và Juliet" (Ảnh: Daily Mail).

Ở tuổi 13, Olivia bắt đầu tham gia diễn xuất trên sân khấu kịch chuyên nghiệp. Cô thu hút sự chú ý của đạo diễn Franco Zeffirelli, sau khi ông có dịp xem cô diễn xuất trong một vở kịch.

Lý do khiến đạo diễn Zeffirelli lựa chọn Olivia vào vai Juliet là bởi cô có đủ sự trưởng thành trong nghề diễn, đã có những trải nghiệm nhất định trong cuộc sống, lại có vẻ đẹp trẻ trung của một cô thiếu nữ.

Sau khi được biết tới với vai Juliet, Olivia cảm thấy rất áp lực trước danh tiếng bất ngờ... ập tới với mình. Cô bắt đầu bị tăng cân bất thường và phải dùng một số loại thuốc hỗ trợ giảm cân. Danh tiếng đến quá nhanh, quá bất ngờ khiến cô thiếu nữ bị rối loạn cả về thể chất và tinh thần.

Trong cuốn tự truyện "The Girl on the Balcony" (Cô gái trên ban công), nữ diễn viên Olivia Hussey từng chia sẻ về giai đoạn khốn khổ này. Vì áp lực, Olivia bị tăng cân, cô đã nỗ lực giảm cân nhưng vẫn không ngừng bị các bên hợp tác nhắc nhở về vấn đề cân nặng. Điều này từng khiến Olivia cảm thấy rất khốn khổ.

Trailer phim "Romeo và Juliet" (Video: Daily Mail).

Bên cạnh đó, danh tiếng lớn đến quá sớm khiến Olivia bắt đầu tự phụ. Trong tự truyện, chính nữ diễn viên đã thừa nhận rằng kể từ khi được biết tới với vai Juliet, cô bắt đầu không còn nghe những lời khuyên nhủ nữa. Olivia tự cho rằng mình đã có đủ sự trưởng thành để sống và làm việc độc lập.

Dù vậy, thực tế sau này cho thấy trong công việc diễn xuất, Olivia đã không có được sự khôn ngoan, cô từ chối nhiều dự án phim đáng lẽ đã có thể giúp nâng tầm sự nghiệp. Cuối cùng, Olivia vẫn mãi chỉ được nhớ đến với vai diễn gây tiếng vang ở giai đoạn khởi đầu sự nghiệp - vai Juliet.

Olivia đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội sau khi trở nên nổi tiếng ở tuổi 15. Bản thân cô cũng không biết cách gây dựng mối quan hệ trong giới làm phim, nên các cơ hội cứ trôi đi và dần không còn tìm tới cô nữa.

Vài năm sau khi trở nên nổi tiếng, Olivia còn bị chẩn đoán mắc hội chứng sợ không gian rộng. Cô bắt đầu thấy sợ đám đông, sợ không gian rộng lớn và sự kiện lớn. Hội chứng này cũng là một cản trở đối với việc phát triển sự nghiệp của Olivia.

Chuyện tình bi kịch và những lần đổ vỡ

Nữ diễn viên Olivia Hussey bên người chồng thứ hai và hai con trai (Ảnh: Daily Mail).

Năm 17 tuổi, Olivia có mối quan hệ tình cảm gắn bó đầu tiên. Bạn trai của cô là nam diễn viên Christopher Jones hơn cô 10 tuổi. Về sau này, trong tự truyện của mình, Olivia nhìn nhận mối quan hệ này đã đưa lại những khoảnh khắc đen tối nhất trong cuộc đời mình.

Khi hẹn hò với Olivia, nam diễn viên Christopher đang có nhiều bất ổn tâm lý, Olivia đã phải hứng chịu những bạo hành thể chất và tinh thần từ Christopher. Mối quan hệ bất ổn kết thúc sau một năm đồng hành, Olivia quyết định chuyển từ Anh tới Hollywood (Mỹ) sinh sống để mở rộng sự nghiệp.

Nữ diễn viên Olivia Hussey bên người chồng thứ ba và con gái út (Ảnh: Daily Mail).

Tại Hollywood, Olivia ở nhờ nhà một người bạn của Christopher. Ngay sau đó, Christopher cũng tới Hollywood và ở nhờ nhà người bạn này. Thoạt tiên, Christopher và Olivia thống nhất rằng mối quan hệ tình cảm giữa họ đã kết thúc, vì vậy, hai người sẽ không gặp riêng, Christopher không được tiếp cận Olivia dù họ đang sống chung nhà.

Ở Hollywood, Olivia bị cuốn hút bởi những cuộc vui hào nhoáng, cô không thực sự quan tâm tới việc gây dựng sự nghiệp diễn xuất ở đây, mà chỉ háo hức với những cuộc vui. Không những vậy, Olivia bắt đầu dùng chất kích thích và thường không ở trong trạng thái tỉnh táo.

Sự việc đáng buồn nhất xảy tới với Olivia trong một buổi tối khi Christopher - bạn trai cũ sống chung nhà với cô - lên cơn điên loạn vì những bất ổn tinh thần. Anh ta đã lẻn vào phòng của Olivia đánh đập và cưỡng hiếp cô. Olivia bị bầm giập, thâm tím nặng nề, cô buộc phải ở trong nhà hai tháng chờ những vết thương, vết bầm tím dần biến mất.

Sau khi hồi phục, Olivia quyết định đi khám và được biết cô đã... mang thai. Nữ diễn viên quyết định bỏ thai. Lúc này, Christopher lại cầu xin cô hãy giữ đứa trẻ lại, nhưng Olivia khẳng định rằng nếu anh ta còn tiếp cận riêng cô lần nữa, cô sẽ tiết lộ mọi chuyện cho truyền thông. Kể từ sau đó, Olivia không bao giờ gặp lại Christopher nữa.

Hai diễn viên Olivia Hussey và Leonard Whiting hiện đều đã ở tuổi ngoài 70 (Ảnh: Daily Mail).

Kể từ khi Olivia có mặt ở Hollywood, nam ca sĩ - diễn viên Dino Martin đã luôn theo đuổi cô. Anh đã ở bên hỗ trợ cô rất nhiều, đặc biệt là khi Olivia gặp phải sự việc bi kịch với Christopher. Olivia rất cảm động và quyết định gắn bó với Dino một cách nghiêm túc. Đối với Olivia, đó là những ngày tháng tươi sáng và hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô.

Olivia và Dino bước vào hôn nhân năm 1971, khi cả hai đang ở tuổi 20. Từ cuộc hôn nhân này, Olivia có một cậu con trai, nhưng chính khi Olivia đang mang thai, Dino đã ngoại tình. Cuối cùng, hai người lựa chọn chia tay trong năm 1978, sau 7 năm gắn bó.

Cuộc hôn nhân đầu tan vỡ khiến Olivia suy sụp và bắt đầu mắc chứng rối loạn lo âu. Cho tới tận hôm nay, khi đã ở tuổi ngoài 70, bà Olivia cho biết những hệ lụy tâm lý mà bà gặp phải sau khi cuộc hôn nhân đầu tan vỡ vẫn có những lúc xuất hiện trở lại trong cuộc sống của bà.

Sau giai đoạn suy sụp kéo dài 2 năm, Olivia gặp gỡ rồi tái hôn với nam ca sĩ người Nhật Akira Fuse, nữ diễn viên có thêm một người con trai. Cuộc hôn nhân này kéo dài được 9 năm.

Cảnh trong phim "Romeo và Juliet" (1968) (Ảnh: Daily Mail).

2 năm sau khi ly hôn người chồng thứ 2, Olivia bước vào cuộc hôn nhân thứ 3 với nam ca sĩ David Glen Eisley rồi gắn bó kể từ năm 1991 đến nay. Từ cuộc hôn nhân này, bà có thêm một cô con gái.

Năm 2008, bà Olivia từng bị chẩn đoán ung thư vú giai đoạn 4, bà trải qua phẫu thuật cắt bỏ vú. Nhưng một thập kỷ sau, những tế bào ung thư xuất hiện trở lại. Lần này, bà điều trị bằng hóa trị và xạ trị, kết quả khá lạc quan khi khối u thu nhỏ lại. Trong những năm qua, sức khỏe của bà Olivia vẫn ở trạng thái ổn định.

Bà Olivia đã không tham gia diễn xuất kể từ năm 2015. Năm 2021, bà Olivia từng tiết lộ với tờ tin tức Daily Mail (Anh) rằng hiện tại, tài sản của bà chẳng còn gì nhiều nhặn.