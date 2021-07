Vỡ "của quý" khi "yêu": Người đàn ông "hiếm có" trong lịch sử y học

Dân trí Một người đàn ông 40 tuổi đến từ nước Anh vừa gặp phải một vấn đề nghiêm trọng và trở thành trường hợp đầu tiên được ghi nhận trong lịch sử y học khi bị... vỡ "của quý".

Người đàn ông khốn khổ này được các bác sĩ điều trị giấu tên để đảm bảo sự riêng tư cho bệnh nhân, nhưng thông tin về sự việc hiếm hoi này đã được đăng tải trên các chuyên trang y học của Anh. Từ một trải nghiệm "vui vẻ", người đàn ông không may này đã gặp phải sự cố và phải nhập viện khẩn cấp.

Theo các bác sĩ điều trị, người đàn ông "đen đủi" bị một vết rách dài 3cm theo chiều dọc "của quý", nguyên nhân chủ yếu là do "yêu quá đà" so với sức chịu đựng của "cậu nhỏ". Sự cố này đòi hỏi can thiệp phẫu thuật khẩn cấp trong vòng 24 giờ để giảm thiểu nguy cơ để lại di chứng dài lâu.

Theo thống kê của các bác sĩ tại Anh, 88,5% những sự cố xảy ra với "cậu nhỏ" là do... "yêu". Thống kê này được thực hiện dựa trên việc lưu lại thông tin về các trường hợp được ghi nhận tại các bệnh viện, trung tâm y tế ở Anh trong vòng 20 năm qua.

Bích Ngọc

Theo Independent