Ra mắt nhà bạn trai, tôi chết lặng khi thấy bố anh

Tôi từng nghĩ rằng quá khứ của một người có thể chôn vùi mãi mãi, chỉ cần bước sang một cuộc sống mới và không bao giờ nhắc lại. Nhưng rồi có một ngày, quá khứ của tôi bị phơi bày, khiến tôi không còn đường nào để trốn chạy. Ngày tôi theo người yêu về ra mắt gia đình, đó đáng lẽ phải là một ngày hạnh phúc.

Anh là người đàn ông tử tế nhất mà tôi từng gặp. Chúng tôi quen nhau gần một năm. Anh hiền lành, chăm chỉ, sống giản dị và đặc biệt luôn đối xử với tôi bằng sự tôn trọng. Sau nhiều mối quan hệ chóng vánh trước đó, tôi nghĩ mình đã may mắn gặp được một người thực sự muốn cùng tôi xây dựng tương lai.

Tôi sốc khi biết bố bạn trai là ai (Ảnh minh họa: TD).

Anh nói bố mẹ ở ngoại thành, làm nghề lao động bình thường. Tôi không hỏi nhiều về gia cảnh của anh. Điều tôi mong muốn lúc đó chỉ là một cuộc sống bình yên.

Hôm đó, tôi chuẩn bị rất kỹ.

Tôi chọn một chiếc váy kín đáo, mua ít hoa quả và hộp bánh làm quà. Trên đường đi, tôi còn cười trêu anh rằng mình hồi hộp như đi thi. Anh nắm tay tôi, nói rằng bố mẹ anh dễ tính, chỉ cần anh yêu là họ ủng hộ.

Tôi đã tin như vậy.

Nhưng khi cánh cửa ngôi nhà mở ra, tôi gần như chết lặng.

Người đàn ông đứng trước mặt chúng tôi không ai khác chính là bác bảo vệ của khu chung cư mini nơi tôi từng thuê trọ. Chiếc áo bảo vệ quen thuộc không còn trên người ông, nhưng khuôn mặt đó, ánh mắt đó, tôi không thể nào nhầm lẫn.

Ông cũng nhận ra tôi ngay lập tức. Khoảnh khắc ấy, tôi thấy rõ sự sững lại trong ánh mắt của ông. Còn tôi thì đứng chết trân.

Người yêu tôi vui vẻ giới thiệu: “Bố ơi, đây là Mai, bạn gái con.” Tôi cúi đầu chào mà đôi tay run lên.

Bố anh gật đầu nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn đầy dò xét. Người yêu tôi không hề biết rằng chính người đàn ông trước mặt là người chứng kiến gần như toàn bộ quãng thời gian tệ hại nhất trong cuộc đời tôi.

Tôi từng thuê một căn phòng nhỏ trong một khu chung cư mini cũ kỹ. Khi đó tôi nông nổi và sống buông thả. Tôi quen rất nhiều người đàn ông. Có người quen qua bạn bè, có người quen trên mạng. Những cuộc gặp gỡ chóng vánh, những buổi tối say sưa, những lần tôi dắt đàn ông lạ về phòng ngủ lại.

Tôi từng nghĩ đó là cách tận hưởng tuổi trẻ.

Mỗi lần tôi đưa người lạ về, bác bảo vệ ở cổng đều nhìn thấy. Khu chung cư mini nhỏ, phòng sát phòng, mọi thứ đều khó mà giấu. Có những đêm tôi về muộn, say xỉn, bác bảo vệ phải mở cổng cho tôi.

Có lần tôi còn cãi nhau ầm ĩ với một người đàn ông ngay ở hành lang, khiến cả tầng thức giấc. Tôi biết bác nhìn thấy tất cả. Thỉnh thoảng bác nhìn tôi với ánh mắt rất lạ, vừa nghiêm khắc, vừa như thất vọng.

Nhưng rồi một biến cố xảy ra khiến tôi thay đổi. Một người đàn ông mà tôi từng quen biết đã lừa tiền tôi rồi biến mất. Đó là lần đầu tiên tôi nhận ra cuộc sống buông thả của mình đã dẫn tôi đi xa đến mức nào.

Tôi rời khu chung cư mini ngay sau đó. Tôi thay đổi công việc, cắt đứt những mối quan hệ cũ và cố gắng sống tử tế hơn. Và rồi tôi gặp người yêu hiện tại. Anh giống như một khởi đầu mới.

Tôi chưa từng kể với anh về quá khứ đó, tôi thật sự muốn chôn vùi nó. Nhưng tôi không ngờ rằng người chứng kiến quá khứ của mình lại chính là bố anh.

Trong bữa cơm ra mắt hôm đó, tôi luôn có cảm giác ánh mắt của bố anh thỉnh thoảng lại nhìn sang tôi. Bác không gay gắt, nhưng đầy suy nghĩ. Mỗi lần như vậy, tim tôi lại đập mạnh.

Người yêu tôi thì hoàn toàn không nhận ra sự bất thường. Anh vui vẻ kể về công việc, về kế hoạch tương lai, thỉnh thoảng còn nói đùa rằng nếu mọi chuyện thuận lợi, sang năm chúng tôi sẽ cưới.

Mỗi lời anh nói khiến tôi càng thấy nghẹn ngào.

Sau bữa ăn, khi tôi ra sân rửa tay, bố anh cũng bước ra ngoài. Ông đứng cạnh bể nước một lúc rồi khẽ nói: “Cháu có nhận ra bác không?”. Tôi chỉ biết gật đầu. Ông thở dài rất nhẹ: “Bác nhận ra cháu ngay từ lúc mở cửa”. Tôi không dám ngẩng đầu.

Một lúc lâu sau, ông nói tiếp: “Con trai bác là người hiền lành. Nó sống rất tình cảm”. Tôi hiểu ông đang muốn nói gì. Tôi cũng hiểu ông đã thấy những gì. Khoảnh khắc đó, tôi chỉ muốn biến mất khỏi nơi đó.

Trên đường về, người yêu tôi vẫn vui vẻ hỏi tôi có thấy bố mẹ anh dễ gần không. Tôi chỉ cười gượng. Đêm hôm đó, tôi không ngủ được. Tôi cứ nghĩ đến ánh mắt của bố anh, nghĩ đến quá khứ của mình và nghĩ đến người đàn ông đang đặt trọn niềm tin vào tôi.

Tôi biết mình không đủ dũng cảm để đối diện. Tôi sợ một ngày nào đó bố anh nói ra tất cả. Tôi sợ ánh mắt thất vọng của người yêu.

Hai ngày sau, tôi nói lời chia tay. Tôi không kể lý do thật. Tôi chỉ nói rằng, chúng tôi không hợp và tôi chưa sẵn sàng cho hôn nhân. Anh nhìn tôi rất lâu, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tôi vẫn nhớ ánh mắt buồn bã của anh hôm đó. Có lẽ tôi đã đánh mất người đàn ông tốt nhất trong cuộc đời mình.

Nhưng tôi cũng hiểu rằng cái giá của quá khứ là những điều không thể sửa chữa. Tôi đã phải trả giá cho quá khứ sống buông thả của mình!