Có thai sau ân ái cùng chồng và tình cũ, tôi không biết đứa trẻ là con ai?

Tôi tên Hoa, năm nay 30 tuổi, đã kết hôn 5 năm và có một cậu con trai 3 tuổi. Nhìn từ bên ngoài, cuộc sống của tôi khá bình thường, một gia đình nhỏ, chồng có công việc ổn định, con ngoan ngoãn. Nhưng chỉ những ai ở trong hoàn cảnh của tôi mới hiểu, cảm giác cô đơn trong chính cuộc hôn nhân của mình đáng sợ đến mức nào.

Chồng tôi đi làm xây dựng xa nhà. Bình thường một tuần anh mới về một lần, nếu có dự án thì cả tháng tôi mới gặp anh. Hai mẹ con sống trong căn phòng trọ nhỏ ở Hà Nội, tôi vừa đi làm vừa chăm con. Nhiều khi tôi cảm thấy mình giống một bà mẹ đơn thân hơn là một người vợ.

Những ngày đầu mới cưới, mỗi lần anh về là cả nhà quây quần ăn uống, nói chuyện, vợ chồng ân ái, thì thầm to nhỏ với nhau đủ chuyện. Nhưng dần dần mọi thứ thay đổi.

Mỗi lần về, anh thường đi uống rượu với anh em họ hàng, bạn bè. Có hôm 21h mới về, có hôm gần nửa đêm. Tôi dọn cơm chờ sẵn, nhưng nhiều lần anh về trong tình trạng say khướt, chỉ kịp cởi áo rồi lăn ra ngủ.

Chuyện gần gũi vợ chồng vốn đã ít, lại càng ít hơn. Ban đầu tôi nghĩ do anh mệt nên cố gắng thông cảm. Nhưng tháng này qua tháng khác, mọi thứ cứ lặp lại như vậy.

Có những đêm tôi nằm cạnh anh, nghe tiếng con thở đều, còn anh thì ngủ say vì rượu. Tôi nhìn lên trần nhà mà tự hỏi: Mình còn quá trẻ để sống cuộc sống như thế này sao?

Tôi từng nói chuyện thẳng thắn với chồng về việc anh cần dành thời gian quan tâm mẹ con tôi hơn và việc quan hệ vợ chồng, tôi mới 30 tuổi, không phải phụ nữ mãn kinh, vẫn có nhu cầu được ân ái.

Anh chỉ thở dài nói công việc của anh đặc thù như thế, và bảo tôi thông cảm. Câu trả lời ấy khiến tôi im lặng, không biết phải nói thêm gì nữa.

Cuộc sống cứ lặng lẽ trôi đi như vậy cho đến một ngày… người yêu cũ nhắn tin cho tôi. Anh chỉ hỏi đơn giản: “Dạo này em thế nào”?.

Tôi định không trả lời, nhưng cuối cùng vẫn nhắn lại vài câu xã giao. Sau đó là những tin nhắn hỏi thăm, kể chuyện công việc, cuộc sống.

Anh biết tôi đã có gia đình và chưa bao giờ nói gì vượt quá giới hạn. Nhưng điều khiến tôi yếu lòng là anh luôn hỏi tôi có mệt không, có ai giúp đỡ không. Những câu hỏi rất bình thường… nhưng lại là điều tôi hiếm khi nghe từ chồng mình.

Tôi không biết cái thai trong bụng là của ai khi cùng lúc ân ái với chồng và tình cũ (Ảnh minh hoạ: iStock).

Có lần con tôi ốm, sốt cả đêm. Tôi vừa bế con vừa khóc, chồng thì ở xa, gọi điện cũng chỉ nói vài câu rồi tắt máy vì bận.

Tin nhắn của người yêu cũ hiện lên: “Nếu em cần giúp gì thì nói anh”. Chỉ một câu như vậy thôi mà tôi thấy cổ họng mình nghẹn lại. Tôi biết rõ ranh giới ở đâu. Tôi luôn tự nhắc: Mình đã có chồng, con. Nhưng cảm xúc con người đôi khi không đơn giản như lý trí.

Lúc này người yêu cũ nhắn tin rủ tôi đi uống cà phê. Tôi do dự rất lâu… rồi cuối cùng vẫn đi. Chúng tôi ngồi nói chuyện gần hai tiếng, chủ yếu là hỏi thăm cuộc sống của nhau. Anh bảo nhìn tôi gầy và mệt mỏi hơn trước nhiều. Không hiểu sao lúc đó tôi lại bật khóc. Có lẽ vì lâu lắm rồi tôi mới được nói ra hết những gì mình đang chịu đựng.

Tối hôm đó trời mưa rất to. Tôi đứng dưới mái hiên quán cà phê chờ tạnh, sau đó anh đưa tôi về. Trên đường đi, chúng tôi gần như không nói gì. Nhưng khi tới trước khu trọ, tôi mời anh lên nhà uống cốc nước để cảm ơn.

Trong căn phòng nhỏ, chúng tôi ngồi đối diện nhau. Không khí im lặng đến mức nghe rõ cả tiếng mưa ngoài cửa sổ. Anh nhìn tôi rất lâu rồi hỏi tôi có đang hạnh phúc không? Câu hỏi đó giống như một chiếc kim chọc thẳng vào tim tôi.

Tôi không trả lời được. Khoảnh khắc tiếp theo, mọi thứ xảy ra quá nhanh. Anh ôm, hôn tôi, trong đầu tôi có một giọng nói gào lên, dừng lại đi, nhưng cơ thể thì không nghe theo.

Đêm hôm đó… tôi đã vượt qua ranh giới với người cũ. Sau đêm ấy, chúng tôi vẫn giữ liên lạc. Anh quan tâm, hỏi han tôi và cả con trai. Còn tôi thì dần chìm vào sự quan tâm đó. Tôi không còn đòi hỏi hay mong chờ tình cảm từ chồng nữa, mà lén lút qua lại với người cũ.

Mỗi lần gặp nhau, cảm xúc lại bùng lên như chưa từng có khoảng cách. Những buổi tối lén lút khiến tôi nhiều lần thấy tội lỗi.

Rồi một ngày… tôi phát hiện mình có thai. Khoảnh khắc nhìn que thử hiện lên hai vạch, tay tôi run lên. Tôi không biết đứa trẻ là con ai.

Những ngày sau đó, tôi sống trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Ban ngày vẫn đi làm, chăm con, nói chuyện với chồng qua điện thoại như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng mỗi khi đêm xuống, tôi lại nằm nhìn trần nhà và nghĩ về cái thai đang lớn dần trong bụng.

Người yêu cũ của tôi khi biết chuyện cũng im lặng rất lâu. Sau đó anh chỉ nói một câu: “Nếu đó là con anh… anh sẽ không bỏ mặc”. Nhưng câu nói đó lại khiến tôi càng rối hơn, chính tôi còn không biết đứa trẻ này là của ai.

Tôi không biết phải xử lý như thế nào, giữ hay bỏ đứa trẻ, chồng tôi vẫn chưa biết đến sự xuất hiện của sinh linh nhỏ bé này?