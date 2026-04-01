Phản bội chồng, tôi khổ sở vì bị người tình hơn 10 tuổi đeo bám

Tôi năm nay 32 tuổi, làm kế toán cho một công ty tư nhân, kết hôn được gần 7 năm, có một con nhỏ 5 tuổi. Tôi tự thấy mình là mẫu phụ nữ đảm đang, có chút ngoại tình, khéo vun vén tổ ấm. Những tưởng cuộc sống sẽ ổn định theo thời gian, nhưng khoảng 2 năm trở lại đây hôn nhân của tôi bắt đầu rạn nứt.

Chồng tôi làm kinh doanh tự do, thu nhập khá nhưng nhiều tật xấu. Anh thường xuyên nhậu nhẹt cùng bạn bè, đi sớm về khuya, gia trưởng, ít quan tâm đến vợ con. Tôi từng nhiều lần phát hiện chồng nhắn tin thân thiết, lời lẽ tán tỉnh những người phụ nữ khác. Mỗi lần tôi chất vấn, anh đều phủ nhận hoặc tỏ ra khó chịu, cho rằng tôi suy diễn.

Tôi trả thù chồng, đến với người đàn ông khác nhưng kết cục lại khiến tôi mất ăn mất ngủ (Ảnh minh họa: Pinterest).

Dần dần, tôi sống trong cảm giác cô đơn ngay trong chính ngôi nhà của mình. Áp lực công việc, con cái, cộng thêm sự lạnh nhạt của chồng khiến tôi luôn ở trạng thái mệt mỏi, thiếu thốn tình cảm. Đỉnh điểm là một lần cãi vã lớn cách đây khoảng hơn một năm rưỡi, khi chồng qua đêm bên ngoài. Trong lúc tổn thương và tự ái, tôi đã có suy nghĩ sai lầm: Nếu anh có thể phản bội, tôi cũng không cần phải giữ gìn nữa, "ông ăn chả, bà ăn nem".

Tôi quen người tình sau một lần tình cờ ngồi chung bàn khi đi ăn tiệc cưới. Anh ấy hơn tôi 10 tuổi, đã ly hôn và làm trưởng chi nhánh một ngân hàng.

Ngay từ khi mới gặp tôi, anh ấy đã tỏ ra bị thu hút, liền xin số điện thoại làm quen. Người đàn ông này từng trải, sâu sắc, biết cách lắng nghe, thường xuyên hỏi han tôi. Sau vài lần gặp gỡ và một thời gian trò chuyện, tôi dần bị cuốn vào cảm giác được chiều chuộng, săn đón mà lâu rồi tôi không có.

Mối quan hệ đó kéo dài đến nay khoảng hơn một năm. Ban đầu chỉ là đi cà phê, ăn uống, sau đó dần vượt quá giới hạn. Chúng tôi hẹn hò mỗi tháng khoảng vài lần, có khi còn du lịch cuối tuần. Nhưng với tôi, đó chưa bao giờ là tình yêu thực sự. Tôi nghĩ đó chỉ là sự bù đắp cảm xúc. Còn với anh ta thì khác. Người tình thể hiện sự gắn bó, muốn tiến tới mối quan hệ nghiêm túc cùng tôi, nhiều lần thúc giục tôi ly hôn.

Khoảng 2 tháng sau khi hẹn hò, người tình bắt đầu chủ động chuyển tiền cho tôi. Lý do ban đầu là để tôi mua sắm món tôi thích, “hỗ trợ em đỡ vất vả”, rồi “coi như anh lo cho em và con”. Mỗi lần chuyển vài chục triệu, đều đặn hằng tháng. Tổng cộng đến nay khoảng 300 triệu đồng. Tôi nhiều lần từ chối nhưng anh ta vẫn chuyển, thậm chí nói thẳng rằng không cần tôi phải trả lại, không cần khách sáo.

Điều khiến tôi sợ nhất là từ lúc cho tiền, anh ta ngày càng kiểm soát tôi. Anh ta muốn biết tôi đi đâu, làm gì, yêu cầu tôi dành thời gian cho anh nhiều hơn. Anh ta kiểm soát mạng xã hội, ghen tuông khi tôi đăng ảnh đẹp. Tôi cũng bị anh ta chất vấn mỗi lần đi ăn uống, tụ tập cùng đồng nghiệp.

Khi tôi tỏ ý muốn dừng lại vì mối quan hệ này là sai trái, anh ta không đồng ý, liên tục nhắn tin, gọi điện, thậm chí tìm đến gần nơi làm việc của tôi đòi gặp mặt.

Trớ trêu là khi tôi nếm cảm giác được trả thù chồng, tôi lại thấy mình trống rỗng. Tôi rất mệt mỏi và đã cố gắng cắt đứt khoảng 3 tháng nay. Tôi chuyển lại tiền cho anh ta nhưng lần nào anh ta cũng chuyển ngược lại, kèm theo những lời lẽ mùi mẫn có, thao túng có, khiến tôi cảm giác như tôi đang “nợ tình”.

Tôi bắt đầu cảm thấy mình bị ràng buộc, không phải chỉ bởi số tiền mà còn vì những câu nói anh ta "gieo" vào đầu tôi: "Em sống vậy có hạnh phúc không? Ở bên anh em không cần lo kinh tế, không cần bận tâm điều gì, sao em còn chần chừ chuyện ly hôn?".

Tôi giờ không muốn dính líu đến bất kỳ người đàn ông nào, chỉ muốn sống đúng với lương tâm. Nhưng khi tôi muốn thay đổi, muốn "hoàn lương" để trở về với tổ ấm, chồng tôi không cải thiện được điều gì, thậm chí tình cảm còn lạnh nhạt hơn trước. Tôi nhận ra cuộc hôn nhân này có lẽ đã không còn như trước, nhưng hiện tại tôi chưa đủ dũng khí để quyết định dứt khoát.

Giờ đây, tôi chỉ muốn thoát khỏi người đàn ông kia một cách an toàn. Tôi muốn trả lại toàn bộ số tiền để không còn bất kỳ ràng buộc nào. Nhưng tôi không biết phải làm sao khi anh ta không đồng ý nhận lại tiền và vẫn tiếp tục làm phiền, đeo bám tôi.

Những ngày này tôi luôn sống trong trạng thái lo lắng, sợ một ngày người tình vì oán hận tôi, phanh phui mọi chuyện đến cơ quan, đến chồng tôi. Tâm trí tôi không thể thanh thản. Tôi có nên thú nhận với chồng? Làm sao để "cắt đuôi" người tình? Mong mọi người cho tôi lời khuyên để có thể chấm dứt tất cả một cách rõ ràng, tránh những hệ lụy về sau.