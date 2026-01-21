Chiếc bàn chải ở cốp xe tiết lộ nơi bí mật của chồng tôi và nữ đồng nghiệp

Cầm trên tay cuốn album lưu lại những bức ảnh hạnh phúc, những chuyến đi chơi trong suốt 12 năm qua của gia đình, nước mắt tôi cứ nhòe đi. Từng ấy thời gian, chúng tôi đã có bao nhiêu kỷ niệm đẹp, vậy mà, chồng tôi nỡ lòng nào phá bỏ tất cả?

Cuộc sống của chúng tôi vốn êm đềm cho đến nửa năm trước, khi cơ quan cũ của anh thực hiện cắt giảm nhân sự, anh phải chuyển sang một công ty khác. Nhìn chồng gầy sọp đi vì áp lực, vì những đêm thức trắng để bắt kịp tiến độ công việc mới, lòng tôi thắt lại.

Vì thương anh, tôi tự nhủ mình phải trở thành hậu phương vững chắc nhất. Tôi nói với anh cứ giữ lấy tiền lương để chi tiêu, tạo dựng quan hệ đồng nghiệp. Áp lực quá thì thi thoảng đi cà phê, gặp gỡ bạn bè cho khuây khỏa.

Chồng đã âm thầm phản bội tôi (Ảnh minh họa: ETtoday)

Tôi cứ ngỡ, sự nới lỏng ấy sẽ là liều thuốc tinh thần giúp anh vượt qua giai đoạn khó khăn. Nhưng tôi đã nhầm, sự tự do quá mức mà tôi trao đi, vô tình lại trở thành mảnh đất màu mỡ cho sự phản bội đâm chồi.

Lịch trình mỗi ngày của chồng tôi có sự thay đổi. Anh đi sớm hơn, về muộn hơn với lý do tiếp khách, dự án gấp. Nhưng điều khiến tôi băn khoăn nhất không phải là thời gian, mà là sự thay đổi trong con người anh.

Chồng tôi chăm chút ngoại hình hơn hẳn. Một người vốn xuề xòa như anh lại bắt đầu dùng keo vuốt tóc, dùng nước hoa. Mỗi tối trở về, thay vì ôm vợ hay hỏi han con cái, anh lại vội vàng vào phòng tắm, sau đó là sự lạnh nhạt, hững hờ. Những cử chỉ gần gũi thưa thớt dần, anh thường xuyên quay lưng về phía tôi, giả vờ ngủ say với chiếc điện thoại luôn đặt úp xuống gối.

Bản năng của người vợ mách bảo tôi có điều gì đó không ổn. Một lần xe của tôi bị hỏng, tôi mượn xe chồng đi đón con và vô tình phát hiện chiếc bàn chải đánh răng được bọc cẩn thận trong một chiếc túi nhỏ, lọ keo vuốt tóc dùng dở giấu kín trong góc cốp xe. Tại sao một người đi làm hành chính, tối nào cũng về nhà lại cần một bộ đồ vệ sinh cá nhân dự phòng trên xe?

Vợ chồng tôi đã bên nhau hơn 12 năm nên đủ để tôi hiểu từng thói quen của anh. Mỗi lần đi du lịch anh không bao giờ sử dụng được các loại kem đánh răng của nhà nghỉ, khách sạn. Anh nói đánh loại kem đánh răng ấy không sạch miệng mà có cảm giác như bị dị ứng. Vì vậy, tôi luôn phải chuẩn bị cho anh một loại kem thường dùng mang từ nhà đi.

Chồng tôi cũng có thói quen trước mỗi lần gần gũi, anh luôn tắm và đánh răng rất sạch sẽ. Số lần chúng tôi “ngẫu hứng” mà không có sự chuẩn bị trước thường rất ít.

Khi nhìn nhận lại những thay đổi của chồng gần đây, tôi lờ mờ nhận ra điều bất thường. Với sự trợ giúp của một người bạn, tôi đã biết được chồng có mối quan hệ ngoài luồng. Chiếc bàn chải tôi vô tình thấy trong cốp xe đã vạch tội anh.

Tôi âm thầm tìm hiểu và chết lặng khi biết được “lịch trình đáng ngờ” của anh. Những buổi “họp muộn” thực chất là những giờ phút mặn nồng hẹn nhau đi nhà nghỉ của chồng tôi và nữ đồng nghiệp ở cơ quan mới.

Người ta nói đúng, đàn ông khi có tiền trong túi và thời gian rảnh rỗi, nếu không đủ bản lĩnh, họ sẽ dễ dàng ngã vào vòng tay kẻ khác.

12 năm qua, tôi đã vun vén cho tổ ấm 4 người bằng tất cả tâm sức. Tôi chưa từng một lần mảy may nghi ngờ anh, vì tôi tin vào đạo đức của người chồng mình đã chọn.

Vậy mà giờ đây, khi đối diện với sự thật, tôi thấy mình thật nực cười. Sự thấu hiểu của tôi trở thành công cụ để anh lừa dối. Sự hy sinh của tôi trở thành cái cớ để anh thoải mái ngoại tình.

Tôi tự hỏi, mình phải đối diện với anh thế nào đây? Phải gào thét, khóc lóc hay im lặng ký vào tờ đơn ly hôn? Nhìn 2 đứa nhỏ đang lớn lên mỗi ngày, lòng tôi lại đau như cắt.

Tôi không biết mình còn đủ sức để vun đắp hạnh phúc gia đình này không, hay đã đến lúc phải can đảm buông tay?