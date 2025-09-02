Ôm con về ngoại nghỉ lễ, tôi bị mẹ ruột đuổi đi vì một chuyện lúc 7h sáng

Hồi tôi còn trẻ, cả ông bà ngoại lẫn bố mẹ đều khuyên sau này nhất định phải lấy chồng gần. Ở gần mới dễ qua lại giúp đỡ, chứ lấy xa thì kiểu gì cũng thiệt thòi.

Muốn là một chuyện nhưng thực tế lại là chuyện khác. Tôi yêu một chàng ở xã bên, tưởng sau này sẽ được ở gần hai bên nội ngoại. Không ngờ, gia đình anh ấy lại chuyển lên thành phố, tôi lấy chồng đành phải dọn đồ theo anh.

Tháng 4 năm ngoái, chúng tôi kết hôn. Tháng 3 năm nay, tổ ấm nhỏ của chúng tôi có thêm một thành viên nhí. Trước khi em bé chào đời, vợ chồng tôi đã dọn sang ở căn hộ riêng do bố mẹ chồng mua tặng.

Suốt mấy tháng nghỉ đẻ, gần như ngày nào mẹ chồng cũng qua hỗ trợ tôi trông em bé. Bà giúp tôi làm rất nhiều việc, từ bế cháu, giặt tã, pha sữa, thay bỉm đến nấu ăn, dọn dẹp. Tôi rất ngại khi thấy mẹ chồng làm liên tục không ngơi tay nhưng cứ định tham gia vào việc gì là mẹ chồng lại bắt vào phòng nghỉ.

Ăn đồ ngon do mẹ chồng nấu mấy tháng, tôi tăng liền một mạch 5kg. Chồng tôi trêu vợ rằng: "Béo như này thì có sợ chồng tìm những cô khác xinh hơn không?". Tôi chưa kịp trả lời, mẹ chồng liền mắng con trai té tát, cấm chồng tôi không được làm điều có lỗi với vợ con.

Mẹ ruột không hài lòng sau khi đến thăm tôi ở cữ (Ảnh minh họa: Sohu).

Mẹ ruột có lên thăm tôi hai tuần, mang theo cả thùng đồ quê cho con gái tẩm bổ. Trong khoảng thời gian đó, có một số chuyện xảy ra khiến tình cảm mẹ con rạn nứt.

Thấy tôi ở trong phòng với em bé cả ngày, mẹ mắng tôi vì tội để mẹ chồng phục vụ mình như giúp việc. Tôi xắn tay vào bếp thì mẹ chồng cản lại, ôn tồn nói rằng phụ nữ mới sinh cần được hồi phục đầy đủ. Bà rảnh nên sẵn sàng làm hộ mọi việc, không có vấn đề gì hết.

Sau khi mẹ chồng về, tôi bị mẹ ruột trách móc cả tiếng. Bà nói tôi làm dâu quá vụng, lại còn kém ý thức. Tôi ấm ức nên cũng cãi lại mẹ vài câu, nói rằng mẹ không quan tâm, chăm sóc con cháu như mẹ chồng.

Bạn bè tôi đẻ xong, đứa nào cũng được đón về ngoại ở cữ, đây mẹ tôi nói bận việc nên kêu tôi ở nguyên trên thành phố. Mẹ cũng không nấu đồ ngon cho tôi ăn, lên thăm chỉ soi lỗi của tôi và mắng mỏ liên tục. Sinh xong đã nhạy cảm thì chớ, mẹ lại còn khiến tôi buồn thêm.

Nói qua lại một hồi, mẹ tức giận bỏ về quê. Từ đó đến nay, mấy tháng liền, mẹ con tôi không liên lạc gì. Người thân trong nhà biết chuyện thì khuyên tôi xin lỗi mẹ trước. Dù gì, mẹ cũng là người sinh ra tôi, bà có nói gì thì cũng không nên để bụng. Nhưng tôi có làm gì sai đâu?

Đầu tháng 8 vừa qua, tôi bắt đầu đi làm lại. Con tôi còn quá nhỏ chưa thể gửi đi lớp được, thế nên mẹ chồng nhận trông hộ một thời gian. Nhà gần nên 7h sáng, mẹ chồng đã sang rồi. Trưa tôi chạy về vắt sữa và cho em bé bú, tiện ăn cơm mẹ chồng nấu luôn.

Được mẹ chồng chiều nên tôi thực sự biết ơn. Bà đối xử với tôi tốt vô cùng, tốt đến mức vô tình trở thành nhân vật bị hàng xóm xung quanh nhà tôi nói xấu.

Mấy bà cô nhiều chuyện hay soi mói, đi rêu rao khắp nơi rằng, tôi bắt nạt mẹ chồng. Nào là con dâu ghê gớm, ép mẹ chồng sang chăm cháu như người hầu. Nào là con dâu ăn chơi, ra ngoài ăn diện xịt nước hoa, để mẹ chồng ở nhà dọn dẹp, cơm nước khổ cực.

Tôi gạt bỏ hết thị phi ngoài tai. Chỉ có điều, không ngờ lúc chị dâu đến thăm tôi, chị ấy cũng nghe được mấy câu bịa đặt đó. Chị lập tức mách mẹ tôi, khiến bây giờ tôi rơi vào cảnh dở khóc dở cười.

Từ lúc sinh xong đến giờ, con tôi chưa về quê ngoại lần nào cả. Dịp 2/9 được nghỉ dài nên mẹ chồng bảo tôi bế cháu về quê ra mắt. Tôi cũng không báo trước với ai, định đem bất ngờ cho gia đình bên ngoại.

Chồng thuê xe hộ tống mẹ con tôi về tận nơi. Mới đặt chân đến cổng chưa kịp vào, mẹ tôi đã đứng trong nhà quát đuổi đi. Mẹ nói không có đứa con gái nào sống không biết điều như tôi, khiến gia đình xấu hổ vì bị thiên hạ đàm tiếu.

Vợ chồng tôi ngơ ngác không hiểu gì. Chị dâu đi từ trong nhà ra, trách tôi là con dâu mất nết, dám bắt mẹ chồng 7h sáng đến phục dịch mình. Tôi nghe xong liền hiểu vấn đề luôn, chán chẳng buồn giải thích nữa, ôm con rời đi ngay.

Tôi thất vọng vì mẹ ruột không thấu hiểu và tin con gái, lại đi nghe lời thiên hạ suy diễn linh tinh. Chồng bảo đợi một thời gian nữa rồi tâm sự với mẹ sau nhưng tôi thấy rất ấm ức trong lòng.

Cửa nhà mình còn bị đuổi đi, sau này tôi quay về thế nào?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

Bạch Dương