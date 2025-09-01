Ghen tuông ôm con bỏ về ngoại, tôi không ngờ chồng tuyên bố một câu

Tuần trước, vợ chồng tôi cãi nhau. Hay nói đúng hơn, tôi khó chịu với chồng mình. Chúng tôi cưới nhau một năm, có con gái tròn 3 tháng, vậy mà người yêu cũ của chồng vẫn nhắn tin tâm sự với anh ấy, có khúc mắc gì trong công việc hay cuộc sống cũng nhờ chồng tôi tư vấn tìm hướng giải quyết.

Tôi nói với chồng, hai người yêu nhau, chia tay rồi, một là thành kẻ thù, hai là thành người dưng, không bao giờ thành bạn được.

Cô ấy nhắn tin cho anh là vì cô ấy vẫn còn tình cảm. Anh vẫn trò chuyện với cô ấy là vì anh vẫn chưa quên. Nhưng giờ anh có vợ rồi nên biết điểm dừng. Bởi với tư cách là vợ, tôi không chấp nhận tình bạn đó.

Chồng tôi nói, anh và cô ấy trước đây là từ tình bạn chuyển sang tình yêu. Nhưng sau hai năm yêu nhau mới nhận ra, họ chỉ hợp làm bạn bè, còn làm tình nhân thì không nên mới chia tay để quay lại làm bạn bè.

Hai người họ không có gì khuất tất, mờ ám để phải cảm thấy hổ thẹn. Anh cũng kiên quyết không làm gì có lỗi với vợ con.

Dù vợ đã nhận sai, chồng tôi vẫn không có ý sang nhà ngoại đón vợ con về (Ảnh minh họa: iStock).

Tất nhiên, ai chẳng cho rằng mình đúng. Nhưng nếu là ở vị trí một người vợ như tôi, biết chồng mình và người yêu cũ vẫn thường xuyên liên lạc, chuyện buồn vui riêng tư gì cũng kể, liệu có thấy dễ chịu không? Đó là chưa nói đến chuyện “tình cũ không rủ cũng tới”, ai biết được “ma ăn cỗ” lúc nào?

Kết quả của cuộc tranh cãi, tôi ôm con bỏ về nhà ngoại. Chồng tôi nói, nhà còn có bố mẹ chồng, tôi không thể tùy tiện bỏ đi như thế vì một chuyện không đâu. Còn nếu tôi dứt khoát bỏ về, sau này tự tìm đường quay lại.

Tôi lúc đó đang cơn giận, không nói gì, chỉ vội vàng thu xếp đồ, vừa khóc, vừa nói với bố mẹ chồng tôi xin về ngoại ít hôm. Sau đó, tôi ôm con gọi taxi đi ngay, mặc mẹ chồng níu lại hỏi nguyên do.

Thấy con gái ôm cháu về, bố mẹ tôi hoảng hốt. Nhưng khi nghe tôi kể lại mọi chuyện, cả bố và mẹ lại không bênh tôi, còn mắng tôi hành xử dại dột.

Bố mẹ phân tích rằng, mối quan hệ giữa chồng tôi và bạn gái cũ bắt đầu từ nền tảng lâu năm. Họ thấy không hợp tiến tới hôn nhân nên quyết định duy trì tình bạn. Mối quan hệ ấy vẫn bình thường từ trước khi tôi xuất hiện, cũng không có gì sai trái đến mức phải lập tức chấm dứt sau khi kết hôn.

Từ khi cưới tôi, chồng tôi luôn thể hiện xuất sắc vai trò làm chồng, làm cha. Thậm chí, ở vai trò con rể, anh cũng tuyệt đối khiến bố mẹ vợ hài lòng. Cuộc sống đang yên lành, tôi lại đi gây sự không đâu. Trời đang xanh lại tự kéo mưa gió về làm bão.

Huống hồ, nhà không chỉ có hai vợ chồng, còn sống chung với bố mẹ chồng. Tôi đùng đùng ôm con đi như vậy rất không phải phép. Bố mẹ nói sẽ gọi điện với thông gia để họ thông cảm. Còn chuyện hai vợ chồng, hai đứa tự giải quyết với nhau.

Thú thật, sau khi về nhà, nghe bố mẹ giảng giải và bình tĩnh lại, tôi cũng thấy mình hành xử trẻ con. Nhưng chồng yêu tôi như vậy, lại rất quấn quýt con, chắc vài ngày sẽ sang đón tôi về. Vậy nên tôi cứ chờ nhưng đừng nói là sang đón, kể cả gọi điện nhắn tin, anh cũng không hề làm.

Tôi vào điện thoại, thấy anh vẫn truy cập Facebook, Zalo. Tôi đăng hình con lên trang cá nhân, anh ấy cũng thả tim nhưng không hề hỏi thăm con thế nào.

Đến ngày thứ 5, tôi không chịu nổi nữa nên nhắn tin cho anh: “Em biết, em làm như vậy là hơi quá. Anh giận em nhưng không nhớ con gái à?”. Mãi sau, anh ấy mới nhắn trả lời: “Biết sai rồi thì đưa con về nhà đi”.

Tôi biết là do mình gây chuyện. Tự ôm con bỏ về nhà đẻ cũng là việc không hay. Nhưng tôi là vợ, thấy chồng và bạn gái cũ thân thiết, ghen tuông cũng là chuyện thường tình dễ hiểu.

Giờ tôi biết sai rồi, chẳng lẽ chồng không thể sang ngoại đón vợ con về được hay sao? Anh nhất định phải cứng rắn tới cùng, để cho tôi phải cảm thấy “mất mặt” mới hài lòng?

Tôi tự ôm con đi, giờ lại tự ôm con về, thực sự cảm thấy rất xấu hổ. Mẹ tôi nói: “Nếu con không dám về thì để bố mẹ đưa về”. Nhưng tôi cũng không muốn để cho bố mẹ mình phải làm thế.

Chỉ cần chồng sang đón về, tôi sẵn sàng xin lỗi bố mẹ chồng, xin lỗi chồng vì đã hành xử không thấu đáo. Nhưng anh lại mặc kệ tôi tự xoay xở. Bình thường, anh ấy vốn rất tình cảm, yêu chiều vợ con. Không ngờ khi giận cũng lạnh lùng, tuyệt tình đến thế.

Tôi chỉ sợ, nếu giờ mình tự quay về, chồng sẽ nắm được điểm yếu của tôi. Sau này, dù có chuyện gì, tiếng nói của tôi cũng không còn trọng lượng nữa.

Chồng tôi thì vẫn cố chấp không hạ mình. Đó có thực sự là cách thể hiện của một người chồng yêu vợ hay không?