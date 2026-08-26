Nói dối để đi công tác với sếp, tôi bị vợ sếp phát hiện, cả công ty bàn tán

Những ngày qua, không khí tại công ty đối với tôi chẳng khác nào địa ngục. Đi đến đâu tôi cũng bắt gặp những cái nhìn đầy khinh bỉ cùng lời xì xào bàn tán của đồng nghiệp.

Mọi người đều đang chĩa mũi dùi về phía tôi, coi tôi là kẻ thứ ba trơ trẽn phá vỡ cuộc hôn nhân của người khác, trong khi chẳng ai chịu lắng nghe sự thật từ phía tôi.

Tôi năm nay 26 tuổi, đã gắn bó với công ty được hơn 4 năm. Suốt thời gian đó, sếp trực tiếp - người hơn tôi 13 tuổi - luôn là người thầy, người anh mà tôi hết mực kính trọng. Anh là người có năng lực chuyên môn cao và luôn tận tình dẫn dắt, hỗ trợ tôi từng bước trưởng thành trong công việc.

Cách đây không lâu, tôi vừa kết thúc mối tình 5 năm gắn bó từ thời sinh viên. Nỗi đau tan vỡ khiến tôi suy sụp hoàn toàn, mất phương hướng suốt nhiều tuần liền. Trong giai đoạn khủng hoảng ấy, sếp chính là chỗ dựa tinh thần lớn nhất, luôn ở bên lắng nghe và động viên tôi vượt qua cú sốc.

Anh tài giỏi trong công việc nhưng cuộc sống hôn nhân lại vô cùng ngột ngạt. Vợ anh làm việc tại bộ phận nhân sự cùng công ty, tính tình đa nghi và ghen tuông đến mức cực đoan.

Áp lực từ những lời xì xào và sự quay lưng của đồng nghiệp khiến tôi rơi vào bế tắc tột cùng (Ảnh minh họa: iQIYI).

Sếp thường tâm sự rằng ở nhà, anh chẳng khác nào một tù nhân bị kiểm soát từng phút giây, từng tin nhắn dù bản thân chưa từng làm điều gì sai trái. Biết chị ta vốn hay ghen, tôi cũng ý tứ luôn giữ khoảng cách với sếp tại văn phòng.

Tuần trước, sếp có chuyến công tác tại Hà Nội. Vì dự án này tôi là người nắm chính toàn bộ số liệu, sếp rất cần tôi đi cùng để hỗ trợ đàm phán với đối tác. Tuy nhiên, nếu danh sách đề xuất có tên tôi, khi đưa đến phòng nhân sự, vợ sếp chắc chắn sẽ làm ầm ĩ, phá hỏng chuyến đi.

Sau nhiều đắn đo, tôi và sếp quyết định chọn một giải pháp liều lĩnh: Chỉ một mình anh đi theo quyết định công tác chính thức, còn tôi nộp đơn xin nghỉ phép với lý do bố ở quê bị ốm. Đơn xin nghỉ phép của tôi do phòng nhân sự, chỗ vợ anh làm việc, tiếp nhận và xét duyệt.

Tôi chọn cách nói dối vì muốn công việc chung được suôn sẻ, tránh để những hiểu lầm hay phiền toái không đáng có làm ảnh hưởng, tuyệt nhiên không mang bất cứ toan tính xấu xa nào khác.

Chuyến công tác tại Hà Nội chỉ có hai người. Suốt những ngày ở đó, chúng tôi hoàn toàn tập trung vào công việc, bàn bạc hợp đồng và hỗ trợ nhau hoàn thành nhiệm vụ. Dù ở cạnh nhau và cùng chia sẻ nhiều tâm sự, giữa tôi và sếp tuyệt đối chưa từng xảy ra bất kỳ hành động nào vượt quá giới hạn.

Thế nhưng, mọi chuyện vỡ lở vào ngày cuối cùng của chuyến đi, khi phía đối tác đăng tải hình ảnh buổi ký kết lên trang cá nhân. Nhìn thấy bức ảnh có tôi xuất hiện, vợ sếp nổi trận lôi đình.

Cơn ghen bùng nổ, chị ta làm ầm ĩ khắp công ty, cho rằng tôi là kẻ thứ ba, lập mưu quyến rũ sếp. Hiện tại, cả cơ quan đều quay lưng, xa lánh và đổ mọi tội lỗi lên đầu tôi khi thấy gia đình sếp đứng trước bờ vực ly hôn.

Tôi thừa nhận mình đã sai khi nói dối, đi công tác riêng cùng một người đàn ông có gia đình. Thế nhưng, giữa chúng tôi hoàn toàn trong sạch, chưa từng đi quá giới hạn đạo đức. Cuộc hôn nhân của họ vốn đã rạn nứt từ lâu vì sự ngột ngạt, cớ sao mọi người lại dồn hết sự khinh miệt và cay nghiệt lên một mình tôi?

Giờ đây, tôi vô cùng bế tắc và mệt mỏi. Liệu tôi có nên tiếp tục cắn răng chịu đựng để giữ lấy công việc tâm huyết này, hay nộp đơn xin nghỉ để tự giải thoát bản thân khỏi chốn thị phi?