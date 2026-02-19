Mùng 3 Tết, tôi sốc khi phát hiện chồng nhắn tin than buồn vì vắng em dâu

Tôi năm nay 32 tuổi, làm nhân viên văn phòng, đã kết hôn được hơn 6 năm. Chồng tôi hơn tôi 3 tuổi, làm kinh doanh tự do.

Những năm gần đây, kinh tế không quá dư dả nên vợ chồng tôi thống nhất ăn Tết gọn nhẹ. Năm nay, chúng tôi thống nhất về bên nội đón Tết. Những ngày giáp Tết, vợ chồng tôi cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị quà cáp, sắp xếp kế hoạch đi lại sao cho hợp lý.

Chồng tôi về nhà bố mẹ sớm hơn để phụ ông bà sửa sang nhà cửa, dọn dẹp cúng kiếng. Tôi còn chút việc ở công ty nên sau khi xong việc mới đưa con về.

Cứ ngỡ rằng Tết năm nay sẽ trôi qua nhẹ nhàng, nhưng tôi không ngờ mới bước sang mùng 3 Tết, tôi lại rơi vào trạng thái hoang mang, nghi ngờ và không biết chia sẻ cùng ai.

Vấn đề khiến tôi thực sự đau lòng lại đến từ mối quan hệ giữa chồng tôi và em dâu.

Tôi sốc khi đọc được tin nhắn của chồng và em dâu (Ảnh minh họa: Pinterest).

Em trai chồng tôi đang đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài, Tết này không về. Từ khi em trai đi làm xa, em dâu thường xuyên nhắn tin riêng cho chồng tôi để vay tiền, xin tiền vì cho rằng tiền em chồng tôi gửi về "không đủ trang trải". Tất cả đều nhắn riêng cho chồng tôi, không thông qua tôi.

Ban đầu, chồng tôi có nói lại với tôi và cũng giúp đỡ vài lần với lý do “anh em trong nhà”, nhưng về sau em dâu vay tiền quá thường xuyên lại không trả nên chồng tôi không cho vay nữa. Tôi cũng không muốn làm lớn chuyện, nghĩ rằng trong hoàn cảnh khó khăn, giúp được thì giúp.

Mọi chuyện chỉ thực sự vượt quá sức chịu đựng của tôi vào hôm nay.

Khi cầm điện thoại chồng, tôi vô tình đọc được loạt tin nhắn riêng giữa chồng và em dâu. Trước Tết, em dâu nhắn tin cho biết định về quê đón Tết cùng gia đình chồng. Chồng tôi lại chủ động trả lời: “Để anh đưa về. Vợ anh bận việc về sau, không đi xe cùng”.

Sau đó, vì có việc khác nên em dâu đổi ý không về quê chồng nữa. Chồng tôi tiếp tục nhắn: “Em về chơi đi, Tết vắng em buồn lắm”.

Điều khiến tôi choáng váng là toàn bộ những tin nhắn này diễn ra trước khi mẹ chồng báo lại là năm nay em dâu không về quê đón Tết. Khi nghe tin, tôi có trao đổi với chồng, nhưng anh hoàn toàn không nói rằng mình đã biết trước chuyện này.

Do đó, khi đọc được tin nhắn và biết rằng chồng cùng em dâu âm thầm trao đổi việc đi lại, tôi thấy tức giận, đặt điện thoại xuống mà tay vẫn run. Trong đầu tôi lúc đó là hàng loạt câu hỏi: Vì sao anh không nói gì với tôi về việc này? Giữa hai người thân thiết đến mức nào?

Vì vẫn đang Tết, tôi cố nén cảm xúc để không làm mọi việc trở nên nặng nề, căng thẳng. Tôi chỉ nói với chồng rằng mình không thoải mái với việc chồng nhắn tin riêng, tự ý sắp xếp riêng với em dâu. Thế nhưng, phản ứng của anh khiến tôi thực sự tổn thương.

Chồng tôi nổi nóng, nói tôi “tam quan lệch lạc”, “tư tưởng có vấn đề”, và khẳng định chắc nịch: “Nó thì làm gì được anh?”.

Chưa dừng lại, sau đó tôi còn phát hiện nhiều tin nhắn giữa hai người đã bị thu hồi. Khi tôi hỏi, chồng giải thích rằng em dâu tự thu hồi, anh không để ý, có thể là những tin nhắn vay tiền nhưng anh không trả lời nên cô ấy xóa đi.

Lời giải thích từ chồng không đủ để xoa dịu cảm giác bất an trong tôi, nhất là khi niềm tin đã bị sứt mẻ.

Tôi thấy mình không được tôn trọng, không được chia sẻ, không được xem là người đồng hành trong chính gia đình của mình. Việc hai người nhắn tin riêng, trao đổi thân thiết khiến tôi cảm giác bị gạt ra ngoài.

Tôi không ghen tuông mù quáng, nhưng cách chồng tôi phản ứng, chỉ trích cảm xúc của tôi khiến tôi càng thêm uất ức.

Xin hỏi mọi người, liệu tôi có đang quá nhạy cảm, suy nghĩ tiêu cực hay thực sự mối quan hệ của chồng và em dâu có vấn đề? Tôi có nên nói chuyện trực tiếp với em dâu để làm rõ quan điểm của mình hay không?