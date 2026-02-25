Lén lấy 500 triệu đồng tiết kiệm của chồng giúp tình cũ trả nợ

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rơi vào hoàn cảnh trớ trêu như thế này - tự tay rút 500 triệu đồng tiền tiết kiệm của gia đình để đưa cho tình cũ, rồi mỗi ngày sống trong nỗi sợ hãi bị phát hiện.

Anh là mối tình đầu của tôi. Chúng tôi yêu nhau 4 năm từ thời đại học, từng nghĩ sẽ cưới. Anh chiều tôi hết mực, đi đâu cũng nhường nhịn, chưa từng để tôi thiệt thòi. Tôi từng tin, đời này nếu lấy chồng, nhất định phải là anh.

Nhưng rồi những lần cãi vã vì chuyện nghề nghiệp đã đẩy chúng tôi xa nhau. Tôi muốn anh ở lại tỉnh, làm cho một công ty ổn định. Anh lại muốn ra ngoài lập nghiệp, chứng minh bản thân. Không ai chịu nhường ai. Sau vài lần to tiếng, chúng tôi chia tay trong tự ái. Tôi nghe lời gia đình, lấy chồng - một người đàn ông hiền lành, làm xây dựng. Còn anh rời quê, đi nơi khác bắt đầu lại.

Nhiều năm trôi qua, tôi nghĩ mọi thứ đã ngủ yên. Cho đến vài tháng trước, anh trở về quê ăn Tết sớm. Tôi tình cờ gặp anh trong một quán cà phê. Người đàn ông từng cao ngạo, đầy tham vọng giờ tiều tụy hẳn. Ánh mắt không còn sự tự tin ngày nào.

Chúng tôi chỉ định hỏi thăm vài câu, nhưng rồi ngồi với nhau gần hai tiếng. Anh nói, giá như ngày đó nghe lời tôi, ở lại làm công ty ổn định, có lẽ đã khác. Anh kể về những năm đầu kinh doanh công nghệ khá thuận lợi, rồi bạn bè rủ rê đầu tư tiền ảo, chứng khoán. Ban đầu thắng vài thương vụ, có chút vốn, càng tin mình có “máu làm giàu”. Sau đó thị trường đảo chiều, anh lỗ nặng. Vợ chồng lục đục, cuối cùng ly hôn. Vợ ôm con về nhà ngoại. Anh bán hết tài sản vẫn còn nợ hàng tỷ đồng.

Tết này anh về quê rao bán mảnh đất bố mẹ cho để trả nợ, nhưng chưa được giá. Chủ nợ thúc giục liên tục, bạn bè chẳng ai dám cho vay thêm. Nói đến đó, anh cười gượng: “Có lẽ anh đã sai từ đầu”.

Gặp lại người cũ ở quán cà phê, tôi lén mang tiền tiết kiệm của chồng cho anh vay (Ảnh minh hoạ: Huajai Sila).

Tôi ra về mà lòng nặng trĩu. Đêm đó, tôi không ngủ được. Hình ảnh người đàn ông từng yêu thương mình hết lòng giờ rơi vào cảnh khốn khó cứ ám ảnh. Tôi nhớ những ngày sinh viên, anh nhịn ăn sáng để mua cho tôi ly trà sữa, nhớ lần tôi ốm anh thức trắng đêm chăm sóc.

Rồi tôi nghĩ đến cuốn sổ tiết kiệm 500 triệu đồng chồng đưa tôi đứng tên giữ. Tôi đưa ra một quyết định sai lầm khiến cuộc hôn nhân của mình có thể đổ vỡ bất kỳ lúc nào, lén rút tiền cho tình cũ vay. Tôi tự nhủ, chỉ là cho vay tạm. Vài tháng nữa anh bán được đất sẽ trả lại. Chồng tôi sẽ không biết.

Hôm sau, tôi hẹn anh. Khi tôi đặt số tiền trước mặt, anh sững sờ. Anh từ chối, nói không muốn làm ảnh hưởng đến hôn nhân của tôi. Nhưng tôi nói: “Anh cứ cầm tạm. Bán được đất thì gửi lại. Em chưa cần dùng đến”.

Cuối cùng anh nhận tiền, mắt đỏ hoe. Tôi vừa thấy nhẹ nhõm, vừa bất an. Tôi tưởng mọi chuyện sẽ trót lọt, cho đến một buổi tối, chồng tôi về nhà với gương mặt rạng rỡ. Anh nói vừa nhận được một đơn hàng lớn, cần nhập thêm vật liệu. “Lấy 500 triệu tiết kiệm ra xoay vòng nhé em. Làm xong vụ này, nhà mình đủ tiền đổi nhà, đổi xe”.

Tôi chết lặng. Số tiền đó… tôi đã đưa cho người khác. Nhìn chồng vui mừng, nói về tương lai của gia đình, tôi không thể thở nổi. Khi anh hỏi sao tôi ấp úng, nước mắt tôi tự nhiên trào ra. Tôi nói dối đang cho bố mẹ vay, sợ anh giận nên chưa nói.

Anh không trách móc. Ngược lại còn bảo: “Bố mẹ cần thì cứ để ông bà dùng. Anh vay tạm chỗ khác cũng được”. Càng thấy anh bao dung, tôi càng thấy mình tệ hại.

Những ngày sau, chồng tôi chạy đôn chạy đáo vay mượn bạn bè, đối tác. Anh không một lời nhắc tôi đòi lại tiền từ “bố mẹ”. Chỉ nói cố gắng một chút, rồi cuộc sống mẹ con tôi sẽ tốt hơn.

Hai tháng trôi qua, tôi liên lạc với tình cũ như đã hẹn. Số điện thoại… không liên lạc được.

Tôi thử gọi bằng máy khác - vẫn không. Nhắn tin không hồi âm. Tôi lên mạng tìm kiếm, trang cá nhân của anh đã khóa. Tôi chết lặng.

500 triệu đồng - với tôi bây giờ là con số khổng lồ. Tôi không đi làm, chỉ ở nhà nội trợ. Tôi lấy đâu ra tiền bù vào sổ tiết kiệm? Không lẽ lại nói với chồng rằng bố mẹ chưa trả? Hay thú nhận toàn bộ sự thật?

Mỗi tối nhìn chồng mệt mỏi trở về sau một ngày làm việc, tôi thấy cổ họng nghẹn lại. Anh vẫn tin tưởng tôi tuyệt đối. Còn tôi thì đang sống trong dối trá.