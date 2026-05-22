Chồng mất, con dâu ra ở riêng, bố mẹ chồng đòi chia tài sản

Chồng tôi qua đời cách đây 2 năm do tai nạn. Trước khi anh mất chừng nửa năm thì vợ chồng tôi có mua được mảnh đất nhỏ nhưng chưa kịp xây nhà. Tiền tiết kiệm chồng tôi để lại là 430 triệu đồng.

Để rút được số tiền này tại ngân hàng, tôi, bố mẹ chồng và hai con tôi phải làm thủ tục khai nhận thừa kế tại Văn phòng công chứng. Còn riêng tôi đứng tên 2 sổ tiết kiệm trị giá 400 triệu đồng thì tiền này tôi không nói cho bố mẹ chồng hay.

Hai vợ chồng tôi rất hạnh phúc nhưng anh đã qua đời (Ảnh minh họa: Sohu).

Trong quá trình lo hậu sự cho chồng tôi, bố mẹ chồng nói ông bà cao tuổi rồi nên ủy quyền tôi lo mọi việc. Tiền chồng tôi tiết kiệm định xây nhà cùng với tiền phúng viếng ông bà đồng ý cho tôi tùy ý sử dụng.

Một phần lớn tôi đem gửi lại ngân hàng để lấy lãi lâu dài, phần còn lại tôi dành lo tang sự cho chồng, mời thầy, cúng kiếng, cầu siêu, từ thiện tích phước... Tới năm nay tôi thấy mọi việc hòm hòm nên quay lại ý định xây nhà của 2 vợ chồng từ trước.

Gọi là xây nhưng cũng chỉ làm tạm căn nhà cấp 4, vừa có chỗ cho mấy mẹ con có cuộc sống tự lập, vừa thực hiện nốt ước nguyện của chồng. Ban đầu bố mẹ chồng tôi đồng ý nhưng sau một đêm thì ông bà thay đổi 180 độ.

Bố mẹ chồng không muốn tôi xây nhà. Ông bà nói tiền đó để dành lo cho hai đứa nhỏ, xây nhà xong thì hết sạch lấy đâu ra tiền mà sinh sống. Công việc buôn bán của tôi nay thế này, mai thế khác không có gì đảm bảo tương lai.

Phần ông bà thì chỉ trông dựa vào tiền lương hưu của ông, lo cho thân 2 người già còn khó, huống gì cháu chắt, rồi còn thờ cúng con trai. Nên nếu tôi cứ nhất quyết xây nhà bằng được thì toàn bộ tài sản của chồng tôi để lại phải chia đôi, bao gồm cả mảnh đất, tiền tiết kiệm và cả tiền phúng điếu.

Tôi rất buồn và bức xúc. Lô đất đó là công sức của cả hai vợ chồng tôi ki cóp vất vả nhiều năm mới mua được. Kể cả số tiền trong sổ tiết kiệm đứng tên chồng tôi cũng có phần công sức của tôi chứ không phải của riêng con trai ông bà.

Chuyện lần này tôi muốn xây nhà là để thực hiện nốt ước mơ dang dở của người chồng vắn số. Tôi cũng không phải người không biết suy nghĩ hoặc tính toán so đo nhưng vì tôi không đủ giàu có, nếu bớt lại một nửa cho ông bà thì việc sở hữu một ngôi nhà riêng của mình sẽ mãi là giấc mơ.

Tôi tìm cách nói khó, giãi bày khó khăn và suy tính của tôi cho ông bà biết nhưng họ từ chối hiểu. Chuyện đã tới mức này thì từ giờ mẹ con tôi có ở lại sống chung cùng ông bà cũng chẳng còn vui vẻ nữa.

Tuy nhiên nếu cứ nhất quyết xây nhà mà không trả tiền như ông bà đòi hỏi thì tôi có sai không? Tôi mong mọi người cho tôi xin ý kiến.