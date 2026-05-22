Tha thứ cho “kẻ đột nhập”, tôi nhận lại phép màu không ngờ tới

Tôi sống lay lắt như một cái bóng vô hồn trong căn nhà rộng thênh thang, vắng lặng. Cho đến một ngày, sự xuất hiện đột ngột của một “kẻ trộm” đã làm đảo lộn tất cả, mang đến một phép màu mà cả trong mơ tôi cũng chưa dám nghĩ tới.

Chồng mất sớm, tôi ở vậy nuôi cậu con trai tên Tuấn khôn lớn. Tuấn là nguồn sống, là bầu trời, là tất cả hy vọng của đời tôi. Thằng bé ngoan ngoãn, học giỏi và đặc biệt rất đam mê đánh đàn guitar. Thế nhưng, bi kịch ập đến vào đúng sinh nhật tròn 20 tuổi của con. Một tai nạn giao thông thảm khốc đã vĩnh viễn cướp Tuấn khỏi vòng tay tôi.

Khoảnh khắc bác sĩ thông báo con bị chết não, đất trời dưới chân tôi sụp đổ. Trong tột cùng của sự tuyệt vọng, tôi đã đưa ra một quyết định khó khăn nhất cuộc đời: Ký giấy hiến tạng con. Tôi muốn một phần cơ thể của con vẫn được sống tiếp trên cõi đời này, để cái chết của con không vô nghĩa.

Cuộc sống của tôi được hồi sinh nhờ một cuộc gặp gỡ định mệnh (Ảnh minh họa: Sina).

Sau ngày tang lễ, tôi khóa chặt phòng của Tuấn, giữ nguyên mọi thứ từ cuốn sách đang đọc dở đến cây đàn guitar cũ góc phòng. Tôi thu mình lại, từ chối mọi sự quan tâm của họ hàng, sống một cuộc đời vô cảm, đếm thời gian trôi qua mỗi ngày chỉ để chờ đến lúc được đoàn tụ cùng con.

Thế rồi, vào một buổi chiều mưa rào tầm tã tháng 7. Lúc đó, tôi đang lúi húi dọn dẹp dưới bếp thì nghe tiếng động lạ phát ra từ phòng của Tuấn.

Tôi rón rén bước đến, cầm theo cái chổi làm vũ khí tự vệ. Qua khe cửa khép hờ, tôi sững sờ thấy một cậu thanh niên trạc tuổi Tuấn, người ướt sũng, đang ôm khư khư cây đàn guitar của con trai tôi, ánh mắt dáo dác tìm đường tẩu thoát.

Sự tức giận trào sôi, đó là kỷ vật thiêng liêng nhất của Tuấn! Tôi đẩy mạnh cửa, hô lớn: “Cậu làm cái gì vậy? Đặt ngay xuống!”.

Cậu thanh niên giật mình đánh thót, lùi lại làm đổ chiếc ghế. Cậu ta bị dồn vào chân tường. Nhưng kỳ lạ thay, thay vì rút dao đe dọa hay chống trả như những tên trộm khác, cậu ta lại trượt xuống góc tường, mặt tái nhợt, hơi thở nấc lên từng nhịp nghèn nghẹn. Bàn tay cậu gầy guộc nắm chặt lấy ngực trái, mồ hôi vã ra hòa cùng nước mưa lạnh ngắt. Đôi môi cậu tím tái, ánh mắt nhìn tôi đầy sự hoảng loạn và cầu xin.

Nhìn bộ dạng thảm hại và cơn đau dường như đang xé nát lồng ngực cậu ta, cơn giận trong tôi bỗng chốc tan biến, nhường chỗ cho một sự xót xa kỳ lạ. Lẽ ra tôi phải gọi công an, nhưng linh tính của một người mẹ cản tôi lại.

Cậu lí nhí nói lời xin lỗi, xưng tên là Huy, bảo rằng mình không định ăn cắp để bán, chỉ là đi ngang qua, nhìn thấy cây đàn qua cửa sổ và tự nhiên thấy thèm được chạm vào nó.

Dù lý do có vẻ khiên cưỡng, tôi vẫn quyết định tha cho Huy. Tôi nghĩ đó chỉ là một sự cố thoảng qua. Nhưng không, vài ngày sau, Huy quay lại.

Cậu đứng rụt rè trước cổng, tay xách theo một túi hoa quả nhỏ. Huy xin lỗi tôi lần nữa và nói muốn làm việc vặt giúp tôi để chuộc lỗi. Thấy cậu hiền lành, lại sống một mình lủi thủi, tôi tặc lưỡi đồng ý.

Từ hôm đó, căn nhà vắng lặng của tôi bỗng có thêm tiếng bước chân, tiếng nói cười. Huy giúp tôi cắt tỉa giàn hoa tigon, sửa lại mái tôn bị dột, lau dọn nhà cửa. Cậu ít nói, nhưng hay cười. Mỗi lần cậu làm việc mệt, tôi lại thấy cậu vô thức đưa tay lên vuốt ve ngực trái của mình, nhắm mắt lại như đang lắng nghe một nhịp đập nào đó.

Có điều gì đó ở Huy khiến tôi thấy vô cùng thân thuộc. Cách cậu nhăn mặt khi ăn hành lá, cách cậu ngân nga một giai điệu không tên lúc tưới cây... tất cả đều giống Tuấn đến gai người. Không ít lần, nhìn bóng lưng Huy lúi húi dưới bếp, tôi đã vô thức cất tiếng gọi: “Tuấn ơi...”.

Trái tim cằn cỗi của tôi như được tưới một làn nước mát. Tôi coi cậu như một người thân trong gia đình, một món quà bù đắp mà ông trời ban tặng.

Thế rồi, một ngày đầu đông, Huy không đến. Một ngày, hai ngày, rồi một tuần trôi qua. Tôi lo lắng tột độ, gọi vào số điện thoại cậu để lại nhưng không liên lạc được. Tôi sợ hãi nghĩ đến việc cậu đổ bệnh, hay đã xảy ra chuyện gì rủi ro. Tôi đi kiểm tra đồ đạc trong nhà, mọi thứ vẫn nguyên vẹn, không hề có dấu hiệu của sự lừa lọc.

Đến ngày thứ 10, khi ra ban công tưới chậu hoa cúc trắng mà Huy hay chăm sóc, tôi khựng lại. Dưới đáy chậu hoa có một chiếc hộp thiếc nhỏ được giấu kỹ. Đôi tay tôi run rẩy mở chiếc hộp. Bên trong không có gì ngoài một tờ giấy được gấp tư, nét chữ nguệch ngoạc và hơi nhòe đi vì những vết nước, có lẽ là nước mắt:

“Cô Hạnh kính mến! Khi cô đọc được lá thư này, có lẽ con đã rời đi rồi. Con ngàn lần xin lỗi vì đã lừa dối cô suốt thời gian qua. Con đến ngôi nhà này là có chủ đích.

5 năm trước, con là một bệnh nhân suy tim giai đoạn cuối, nằm chờ chết trên giường bệnh. Mặc dù bệnh viện bảo mật thông tin người hiến, nhưng bằng nhiều cách, con đã lén tìm hiểu và biết được người ân nhân đã nhường lại sự sống cho mình chính là anh Tuấn, con trai cô.

Suốt 5 năm qua, con sống khỏe mạnh nhưng trong lòng luôn đau đáu một nỗi niềm. Con muốn đến gặp cô, người mẹ vĩ đại đã sinh ra ân nhân của con, để nói một lời tạ ơn. Nhưng con hèn nhát quá. Con sợ sự xuất hiện của mình sẽ gợi lại nỗi đau xé lòng của cô.

Hôm đó trời mưa lớn, con đứng lặng trước nhà cô, thấy cây đàn của anh Tuấn. Trái tim trong lồng ngực con bỗng đập liên hồi, một cảm giác thôi thúc mãnh liệt khiến con mất lý trí mà trèo tường vào, chỉ để được ôm lấy kỷ vật của anh ấy. Con xin lỗi vì đã làm cô sợ hãi.

Những ngày qua được ở bên cô, được ăn cơm cô nấu, trái tim trong ngực con đập những nhịp vô cùng bình yên và hạnh phúc. Nhưng con biết mình không thể mạo danh một người lạ để hưởng tình yêu thương của cô mãi được. Con cảm thấy mình ích kỷ và tội lỗi. Con xin phép được đi xa một thời gian để làm việc và sống thật xứng đáng với sinh mệnh mà anh Tuấn đã trao. Cô hãy giữ gìn sức khỏe nhé. Mẹ của con...”.

Tôi ôm chặt lồng ngực mình, khóc nấc lên giữa ban công lộng gió. Hóa ra, linh cảm của một người mẹ không bao giờ sai. Hóa ra, mỗi lần thằng bé vô thức xoa lên ngực trái, là lúc con trai tôi đang ở đó. Tuấn chưa bao giờ rời xa tôi. Con vẫn sống, vẫn thở, vẫn mang lại hơi ấm cho cuộc đời này thông qua hình hài của một chàng trai khác.

Chiếc hộp thiếc và lá thư nhàu nát ấy đã chữa lành một vết thương sâu hoắm trong tâm hồn tôi. Nhìn bầu trời mùa đông xám xịt nhưng lại hửng lên một vạt nắng vàng chói lọi, tôi mỉm cười lau nước mắt. Tôi sẽ không ngồi nhà chờ đợi cái chết nữa. Tôi sẽ khóa cửa, bắt xe đi tìm Huy. Tôi đã tìm lại đứa con trai thứ 2 của mình, bởi vì gia đình thì không bao giờ được phép buông tay nhau.

Và từ mùa đông năm đó, tôi đã có thêm một chàng trai tên Huy. Cuộc sống quả thực là những phép màu kỳ diệu mà đôi khi ta phải bước qua tận cùng của bóng tối và sự vụn vỡ mới có thể chạm tới.

Giờ đây, khi cái rét căm căm đã lùi xa từ lâu, nhường chỗ cho những cơn gió ràn rạt và cái nắng chói chang của mùa hè, căn nhà của tôi đã vĩnh viễn rũ bỏ được dáng vẻ u buồn tẻ lạnh. Góc ban công từng vương đầy những giọt nước mắt nay rực rỡ sắc màu. Cúc trắng mùa đông đã tàn, nhưng giàn sử quân tử và những chậu hoa mười giờ lại đang bung nở rực rỡ, vươn mình kiêu hãnh đón cái nắng gắt gỏng của mùa hạ.

Mỗi buổi chiều hè lộng gió, sau giờ tan ca, Huy pha cho tôi một ấm trà, rồi mang chiếc ghế tựa ra hiên nhà, nhẹ nhàng ôm lấy cây đàn guitar cũ của Tuấn. Con không rành nốt nhạc nhưng vẫn lóng ngóng gảy lên những giai điệu mộc mạc. Huy nói: “Mẹ ạ, mỗi khi ngón tay con chạm vào dây đàn, trái tim trong lồng ngực lại đập rộn ràng và bình yên đến lạ”.