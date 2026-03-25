Chồng không chịu cho con học trường “xịn” và lý do khiến tôi sốc nặng

Tôi tên Linh, năm nay 32 tuổi, đã kết hôn được 5 năm và có một cậu con trai chuẩn bị vào lớp 1. Nhìn từ bên ngoài, cuộc sống của tôi khá ổn định: Vợ chồng cùng làm ăn, kinh tế cũng tương đối khá giả, con cái ngoan ngoãn.

Nhưng chỉ những người ở trong hoàn cảnh của tôi mới hiểu, trong hôn nhân đôi khi áp lực không phải vì thiếu tiền… mà đến từ việc cân bằng trách nhiệm.

Chồng tôi thu nhập khoảng 80 triệu đồng mỗi tháng. Bản thân tôi cũng có công việc kinh doanh riêng với thu nhập khoảng 25 triệu đồng. Tổng thu nhập gia đình nằm ở mức 100 triệu đồng - một con số không hề thấp ở Hà Nội.

Từ trước đến nay, mỗi tháng chồng đưa cho tôi 35 triệu đồng để lo chi tiêu sinh hoạt trong gia đình và tiền học, tiền ăn uống, sinh hoạt của con trai. Phần còn lại, anh giữ để chi tiêu cá nhân và thực hiện trách nhiệm với 2 người con riêng.

Hai bé là con của cuộc hôn nhân trước. Từ ngày ly hôn đến nay đã hơn 10 năm, tháng nào anh cũng chu cấp 30 triệu đồng để lo tiền học và sinh hoạt cho các con. Hai bé hiện đang học ở những trường tư chất lượng tại TPHCM. Ngoài ra, vào những thời điểm như đầu năm học, học thêm hoặc các khoản phát sinh, anh thường gửi thêm khoảng 5 triệu đồng. Tính trung bình, mỗi tháng anh dành khoảng 35 triệu đồng cho 2 con riêng.

Về chuyện này, tôi chưa từng phản đối. Tôi luôn nghĩ rằng đó là trách nhiệm của một người cha. Thậm chí nhiều lúc tôi còn tôn trọng anh vì suốt hơn chục năm nay anh vẫn giữ lời hứa, sự trách nhiệm hiếm có của một người cha sau ly hôn.

Cuộc sống của chúng tôi cứ bình lặng như vậy cho đến khi con trai chung của chúng tôi chuẩn bị vào lớp 1. Gia đình tôi hiện sinh sống và làm việc tại Hà Nội, nên tôi bắt đầu tìm hiểu các trường học cho con. Trong quá trình đó, tôi biết đến một trường tư quốc tế tại Hà Nội có chương trình giáo dục khá hiện đại, chú trọng tiếng Anh, kỹ năng và ứng dụng công nghệ.

Tôi còn tham gia một buổi hội thảo về AI và định hướng giáo dục của trường. Nghe họ chia sẻ về chương trình học, về việc trẻ được tiếp cận công nghệ, ngoại ngữ và kỹ năng từ sớm, tôi khá ấn tượng. Mức học phí và các khoản phí bán trú, ngoại khóa rơi vào khoảng 22-25 triệu đồng/tháng.

Tôi đã mang chuyện này ra bàn với chồng, nghĩ rằng hai vợ chồng sẽ cùng nhau tính toán. Nhưng anh im lặng khá lâu rồi nói: “Anh sợ kinh tế của mình không đáp ứng được”.

Câu nói đó khiến tôi sững người. Vì trong suy nghĩ của bản thân, với mức thu nhập hiện tại thì nếu tính toán hợp lý vẫn có thể lo được. Sau một thời gian, tôi cũng thuyết phục chồng thêm vài lần nữa, nhưng anh đều từ chối với lý do không lo được.

Tôi biết, ngoài gia đình hiện tại, anh vẫn đang chu cấp cho 2 con riêng suốt hơn 10 năm nay. Mỗi tháng khoảng 30 triệu đồng là khoản cố định, chưa kể những lúc các bé có chi phí phát sinh. Những khoản đó sẽ còn kéo dài thêm nhiều năm nữa. Nhưng còn con của tôi, chẳng lẽ thằng bé không được hưởng những điều tốt nhất hay sao?

Nhưng thú thật, khi nghĩ đến việc con sắp bước vào lớp 1, tôi cũng chỉ mong con có một môi trường học tập tốt và ổn định ngay từ đầu. Nhất là khi gia đình đã xác định sống và làm việc lâu dài ở Hà Nội.

Tôi không muốn tạo thêm gánh nặng cho anh. Càng không muốn chuyện tiền bạc khiến vợ chồng căng thẳng. Nhưng nhiều đêm nằm suy nghĩ, tôi vẫn tự hỏi liệu mong muốn của mình có phải là quá nhiều không. Tôi hiểu anh đang cố gắng làm tròn trách nhiệm với tất cả các con. Nhưng tôi cũng là một người mẹ, tôi cũng muốn con mình có những điều kiện tốt nhất có thể.

Có lẽ điều khiến tôi băn khoăn nhất không phải là con có học ở quốc tế hay không. Mà là nếu trong một gia đình có nhiều trách nhiệm như vậy… thì mình nên ưu tiên điều gì trước?

Nên tiếp tục giữ nguyên mọi thứ để đảm bảo trách nhiệm với các con riêng của anh như suốt hơn mười năm qua, hay nên cố gắng thêm một chút để con chung của chúng tôi cũng có cơ hội học trong môi trường tốt hơn ngay từ đầu?

Nếu đặt mình vào vị trí của tôi… mọi người sẽ lựa chọn thế nào?